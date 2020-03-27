«Дорогая редакция!

Хочу выразить благодарность через вашу газету от всей души Ингушской республиканской клинической больнице, медицинскому персоналу хирургического отделения.

Всем врачам-хирургам, особенно Осману Кузьгову и Тимуру Мальсагову, всем медсестрам и анестезиологам за их самоотверженный труд, за бессонные ночи, за долг врачебный, за их нелегкую работу, за то, что они стоят на страже человечества и приходят на помощь и днем и ночью по первому зову. Спасибо. Будьте счастливы. Дай Аллах вам и вашим детям здоровья на долгие годы. Да вознаградит вас Всевышний щедро за ваш нелегкий труд.

Перестройка в медицине должна начинаться с реконструкции души врача. Известно, сколько требуется сил и труда ради служения профессии. Не каждому такая ноша по силам.

Русский врач Гааз так сказал о работе и о призвании человека, который посвятил свою жизнь медицине, ради спасения и служения человеку: «Светя другим, сгораю сам».

Когда на человека обрушивается тяжелый недуг, он мечтает, прежде всего, чтобы человек в белом халате был добр, отзывчив на чужую боль. К счастью нашему, такие врачи есть и у нас. Люди в белых халатах готовы прийти на помощь в любое время суток и провести бессонные ночи, дежуря у постели больного.

Если была бы моя воля, я всем врачам и медсестрам вручила бы орден милосердия за чуткость, доброту, за то, что они есть. И вручила бы этот орден медикам всех рангов не за выслугу, а за то, что они любят своих пациентов, за то, что больные им верят».