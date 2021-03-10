В актовом зале Центра культурного развития в Магасе подвели итоги деятельности инспекции строительного и жилищного надзора республики за 2020 год на заседании итоговой коллегии ведомства.

Открывая работу коллегии, руководитель инспекции Муса Гагиев сказал о том, что качество возводимых объектов, их соответствие нормам, безопасность строительных площадок и эксплуатации жилищного фонда, защита прав потребителей коммунальных услуг, участников долевого строительства в регионе во многом зависят от эффективной работы Стройжилнадзора.

Говоря об успехах возглавляемого ведомства за прошедший год, докладчик отметил, что всего Стройжилнадзором Ингушетии было проведено 398 проверок, по результатам которых выдано 111 предписаний и вынесено 78 постановлений на общую сумму около 5 млн рублей.

В рамках государственного жилищного надзора и лицензионного контроля за отчетный период инспекция провела проверки по 247 обращениям граждан. Большая часть из жалоб связана с предоставлением коммунальных услуг. В ходе рассмотрения упомянутых обращений в части обоснованности начислений задолженностей за потребленные коммунальные ресурсы, на основании предписаний инспекции произведены перерасчеты в пользу абонентов на сумму более 6 млн рублей.

Благодаря слаженной и профессиональной работе ведомство вышло на седьмое место в рейтинге органов жилищного надзора среди всех субъектов страны Минстроя России.

«Инспекция планомерно улучшает показатели своей деятельности. Для сравнения: в 2016 году мы находились на 33 месте, в 2017 году на 23, по итогам 2018 года регион оказался на 14 позиции. В 2020 году мы планировали выйти на второе место. Этим планам помешала сложная эпидемиологическая ситуация. В связи с распространением коронавируса был наложен мораторий на проведение проверок юридических лиц», — рассказал Гагиев.

Он сообщил, что в планах инспекции на текущий год — переход на программный комплекс «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ТОР КНД). Это позволит сократить время на оформление процессов надзорной деятельности и эффективно реализовывать программные проверки.

Кроме того, ведомство нацелено на усиление надзора как за качеством возводимых объектов и применяемых стройматериалов, так и за содержанием стройплощадок.

Предполагается принять меры по профессиональной подготовке кадров инспекции, которые будут включать в себя прохождение курсов повышения квалификации, участие сотрудников в различных семинарах, конференциях.

Приглашенные на заседание почетные гости высоко оценили эффективность работы инспекции и её усилия в оказании содействия в реализации нацпроектов.

В заключение коллегии отличившихся сотрудников отметили почетными грамотами и благодарностями за профессионализм и многолетний добросовестный труд.