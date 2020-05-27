Мы все знаем Международный день защиты детей, праздник, посвященный детству! Он был учрежден в 1949 году, а в 1950 году уже 51 страна мира отмечала День защиты детей. ООН поддержала идею отмечать этот праздник и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. А уже 20 ноября 1959 году была принята Декларация прав ребенка, которая провозглашала равные права детей в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития независимо от цвета кожи, национальной принадлежности, общественного происхождения, имущественного положения и др.

Кстати, праздник имеет даже свой собственный флаг. На зеленом фоне в самом его центре размещен знак Земли, окруженный стилизованными разноцветными человеческими фигурками. Эти фигурки символизируют собой разнообразие и терпимость.

Очень юный праздник, который на удивление совпал с Днем защиты детей — Всемирный день родителей. Ведь где родители — там и дети. Резолюция об организации такого дня была подписана в 2012 году на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН.

В рамках данного документа учредители выступили с предложением сопроводить отмечание праздника всевозможными тематическими мероприятиями в рамках отношений разностороннего партнерства и сотрудничества с гражданским обществом.

Также в резолюции «прозвучали» призывы задействовать в акциях, приуроченных ко Всемирному дню родителей, детей и подростков. Эти меры, по мнению представителей ООН, позволят воспитать в молодежи уважение к людям, произведшим их на свет, укрепить отношения между детьми и родителями. Страны-участники согласились с рекомендациями учредителей.

В России пока еще нет массового распространения этого праздника, хотя всевозможные мероприятия «в тему» ежегодно 1 июня проводились. Зачастую мероприятия как бы объединяются для празднования двух дней — Дня защиты детей и Дня родителей.

И ещё один праздник, гармонично вписывающийся в выше перечисленные праздничные темы — Всемирный день молока. Ведь именно в детстве мы в огромном количестве поглощаем молоко, так как оно считается для растущего организма незаменимым источником всех полезных витаминов и микроэлементов.

Впервые Всемирный день молока отметили в 2001 году по заявке продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН. Многие страны восприняли эту идею с энтузиазмом — ведь подавляющее большинство людей в мире любят и пьют этот полезный продукт.