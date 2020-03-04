Открытие первых объектов культуры в сельских поселениях Берд-Юрт и Чемульга приурочили к 250-летнему юбилею добровольного вхождения Ингушетии в состав Российского государства. Их строительство стало возможным благодаря реализации в регионе нацпроекта «Культура».

Для сельчан, которые ждали этого на протяжении многих лет, новые учреждения станут главными площадками проведения значимых событий, культурно-досуговыми центрами, местом отдыха и развития народного творчества. Объекты оснащены световым и звуковым оборудованием, в каждом из них есть зрительный зал на 200 мест, хореографическая студия, мастерские для занятий декоративно-прикладным искусством, помещения для работы кружков и обучения детей народным ремеслам, даже библиотека.

В церемонии приняли участие Глава региона Махмуд-Али Калиматов, представители правительства, республиканского Министерства культуры, старейшины сел.

«Сегодня действительно радостный день. Редко бывало, когда в районном центре было такое здание, которое бы объединяло всех — и мужчин, и женщин, и мальчиков, и девочек, которые бы творчески наполняли свою бы душу. Поэтому открытие ДК в селе для республики, особенно для вас, — хорошее событие. Объект построили не на окраине, а в центре, и это радует, сюда будут ходить дети, они будут развиваться по многим направлениям», — сказал Калиматов.

Как сообщили в Министерстве культуры республики, Ингушетия входит в число регионов России, которым оказывается федеральная поддержка по строительству сельских ДК. В сельской местности в республике проживает практически 60% населения.

За последние 12 лет в Ингушетии введены в эксплуатацию более 30 новых учреждений культуры. Из них восемь домов культуры и виртуальный концертный зал открыты в прошлом году.

Напомним, первый новый Дом культуры в этом году открыли в сельском поселении Плиево неделю назад. Подобные объекты в ближайшие дни откроют в трех селах Малгобекского района. В Малгобеке, Карабулаке и Сунже будут построены центры культурного развития. В ближайшие годы планируется построить республиканский музей краеведения, театрально-культурный комплекс, здания для Русского драмтеатра в Магасе, Госфилармонии и Государственного колледжа искусств в Назрани, Национальной библиотеки в Сунже.

Процедура принятия присяги ингушскими старшинами на верность России происходила с 4 по 6 марта 1770 года вблизи крупного предгорного аула Ангушт, в местечке с символическим названием «Барта босе», что значит «склон согласия». По новому календарю это соответствует 15, 16 и 17 марта.

Это событие в регионе обычно отмечалось 17-18 марта. В этом году главные торжества решено перенести на июль. В связи с юбилеем запланирована серия масштабных мероприятий, в том числе Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и странах СНГ, а также гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце.

Кроме того, состоится фестиваль симфонических оркестров, будут изданы книги писателей и поэтов, проведены выездные выставки музеев. Одним из самых важных мероприятий станет масштабное театрализованное представление под открытым небом с участием кавалерийского полка Президента РФ, всадников ингушского конного клуба «Дикая дивизия».