Насколько важна сохранность персональных данных, знают представители органов власти, с одним из которых мы поговорим сегодня. Фатима Тумгаева — ведущий специалист-эксперт, ответственный по кадровому учету Управления Федеральной антимонопольной службы по Ингушетии.

— Расскажите, как работает Ингушское УФАС России с персональными данными заявителей?

— Прежде всего, хотелось бы напомнить, что применение определенных мер безопасности становится залогом качественной защиты данных, недопущения их утраты, незаконной модификации или распространения. Мы тщательно следим за обработкой персональных данных.

В Ингушском УФАС России, впрочем, как и в системе ФАС России, обработка персональных данных граждан, обратившихся в антимонопольный орган, осуществляется, в том числе, в целях предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций. Персональные данные граждан, обратившихся в ФАС России, обрабатываются в целях рассмотрения указанных обращений с последующим уведомлением граждан о результатах рассмотрения.

— Какие данные подлежат обработке?

— При рассмотрении обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства подлежат обработке: фамилия, имя, отчество; почтовый адрес; адрес электронной почты; указанный в обращении контактный телефон; иные персональные данные, указанные в обращении, а также ставшие известными в ходе личного приема граждан или в процессе рассмотрения обращения.

— Каковы условия хранения персональных данных в управлении?

— Если говорить о сроках хранения персональных данных, то они определяются Перечнем типовых управленческих архивных документов. Каждый документ, в соответствии со своим назначением имеет свой срок хранения, поэтому здесь к делу индивидуальный подход.

Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности, путем фиксации их на разных материальных носителях персональных данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков).

Мы обеспечиваем раздельное хранение персональных данных на разных материальных носителях, обработка которых осуществляется в различных целях, определенных настоящими правилами управления.

Контроль за хранением и использованием материальных носителей персональных данных, не допускающий несанкционированное использование, уточнение, распространение и уничтожение персональных данных, находящихся на этих носителях, осуществляют сам руководитель управления.

Главный наш принцип при работе с персональными данными — это добросовестность и законность получения и обработки данных, кроме того, важно хранение сведений для конкретных и законных целей и отсутствие применения их неправомочными способами.

Считаем, что осторожность еще никому не помешала, а защитила очень многих от действий злоумышленников. Никогда об этом не забывайте!