Мероприятия ремонтной кампании реализованы «Россетями» во всех 7 регионах СКФО. Паспорта готовности, выданные в соответствии с приказом Минэнерго России, вручены компании «Россети Северный Кавказ» и находящемуся под ее управлением «Чеченэнерго».

В целом по СКФО «Россети» выполнили ремонт 45 силовых трансформаторов, около 3 300 трансформаторных подстанций, 4 662 км воздушных линий. Проведена расчистка более 400 гектаров трасс ЛЭП.

Обновлен парк авто- и спецтехники: для региональных энергосистем СКФО закуплено 662 машины. Полностью укомплектован аварийный запас. В резерве — 129 источников питания (3,63 МВт мощности). Для ликвидации последствий возможных нарушений подготовлено 36 мобильных бригад (156 человек, 67 единиц техники).

«Осенне-зимний сезон — наиболее ответственный для энергетиков, ведь нагрузка возрастает и на оборудование, и на персонал. На сегодняшний день наши энергообъекты готовы к испытаниям низкими температурами. Оперативный персонал успешно прошел специальные противоаварийные тренировки. Также сформирован необходимый аварийный запас материалов и оборудования для ликвидации возможных нештатных ситуаций. Мы полностью готовы противостоять любым капризам и аномальным отклонениям погоды, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение жителей макрорегиона», — отметил генеральный директор «Россети Северный Кавказ».