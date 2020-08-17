Одним из таких является добрый друг нашей редакции, постоянный читатель газеты «Ингушетия» Абдул-Салам Теркакиев, который неоднократно печатался в нашем издании, и всегда его материалы насыщены фактами и личными впечатлениями. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередной материал Абдул-Салама Теркакиева. На этот раз речь в нем, как не сложно догадаться, пойдет о творческом пути Ахмета Ведзижева.

«Эти слова, вынесенные в заголовок, принадлежат известному ингушскому писателю и журналисту Ахмету Пшемаховичу Мальсагову, сказанные им на праздновании 75-летия со дня рождения Ахмета Ведзижева.

Со слов дочери Ахмета, Зинаиды, в среде Ведзижевых из села Плиево в то далекое время, говорят, ходили слухи о том, что, погладив личико в колыбели своего новорожденного внука, нареченного Ахметом, его 95-летний дедушка Къахьарма-хаджи сказал: «Этот младенец будет иметь, по воле Аллаха, большое будущее, станет известным и полезным роду Ведзижевых и ингушскому обществу человеком».

И в реальной жизни Ахмета Абубакаровича пророчество его деда осуществилось сполна. О его становлении, жизненных вехах, литературно-художественной и общественной деятельности рассказывает нижеследующее повествование, написанное по случаю 101-й годовщины со дня его рождения.

Согласно автобиографическим данным, другим сведениям и записям, сохранившимся в его писательском архиве, использованным мною при формировании данной статьи, Ахмет Абубакарович родился в 1919 году 10 августа в крестьянской благородной и набожной семье участника Долаковских боев в период Гражданской войны, активного борца за установление советской власти в Ингушетии Абубакара Кагермановича Ведзижева.

Дедушка будущего писателя и общественного деятеля — Къахьарма-хаджи, являлся одним из тех, кто еще до революции совершил пешим ходом паломничество в святую Мекку для исполнения одной из основных заповедей ислама — хаджа. В родном селе и за его пределами он пользовался большим уважением и авторитетом, прозванный народом объективным миротворцем.

Семья Абубакара в то время состояла из шести душ, Ахмет был первенцем, на его долю по мере взросления легли основные тяготы и заботы семейной жизни. Но, как говорится, в дружной, богобоязненной семье все спорилось. Несмотря на тяжелые в социальном плане времена для всего населения Ингушетии, семья Ведзижева благодаря заботливым родителям, постоянно занятых трудом, и личным стараниям его самого с Божьей помощью вышла из колеи риска и стала более благополучной в материальном плане.

Из рассказа дяди Османа (младшего брата писателя) Ахмет еще в школьном возрасте отличался от своих сверстников умом, серьезностью, любознательностью и смекалкой. Был физически здоровым ребенком. Он часто не давал покоя отцу и матери, пока они не разъяснят ему значения услышанного им непонятного слова или увиденных природных явлений. Одним словом, был домашним дознавателем.

В 1934 году Ахмет с отличием окончил Плиевскую неполную школу, где все годы учебы являлся примером для подражания другим. Преподаватели отмечали его природную приверженность к познанию школьных дисциплин, особенно по литературе и письму. Всегда выкраивал время для чтения художественных книг и, особенно, поэтических произведений Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова и других.

Выданную ему дирекцией школы по окончании учебной программы характеристику можно отнести к мандату, дающему ему право на поступление в любое учебное заведение.

В последующем судьба Ахмета связана с учебой. С конца 1934 года по 1938 год учился на рабфаке Грозненского нефтяного института, который он успешно окончил с получением соответствующей специализации. Попутно в том же 1938 году Ахмет Ведзижев, совмещая учебу в вечернем отделении педагогического института на филологическом факультете, оканчивает два курса этого высшего учебного заведения.

Дочь Ахмета, Зинаида, вспоминает, как признавался его отец, с какими физическими и материальными трудностями была сопряжена его учеба в двух вузах, приходилось жертвовать многим.

Этот период его учебы, и особенно в педагогическом институте, как признавался он сам, стал для него большим подспорьем и первым капиталом в его интеллектуальном развитии и совершенствовании. Он познал теоретические и практические основы классической художественной литературы и научился от квалифицированных преподавателей института законам филологической науки, которые ему пригодились в дальнейшей его литературно-художественной деятельности.

Свою творческую трудовую деятельность Ахмет начал в республиканской газете «Сердало» в качестве переводчика и литературного сотрудника. В конце 1938 года с этой должности Ахмет Абубакарович был рекомендован на номенклатурную должность обкома ВЛКСМ — первым секретарем Ачалукского райкома комсомола, где и проработал до наступления для всего ингушского народа скорбных дней февраля 1944 года. Тогда по прихоти кровопийцы — «вождя народов» Сталина и его сателлита, врага всего советского народа Берия, ингушский народ подвергся депортации.

На этом путь в большую жизнь и перспективы Ахмета Ведзижева, его семьи и всего невинного ингушского народа в одночасье на целых тринадцать лет оборвались. По воле судьбы пристанищем Ахмета на долгие годы стала столица Казахстана — Алма-Ата, где по сравнению с северным регионом этой республики климатические условия были более сносными.

Ахмету предоставили неплохую хозяйственную должность в рыбном ведомстве Алма-Аты, а спустя некоторое время продвинули его на административную ответственную работу в этом же управлении. Работая на этих должностях, Ахмету представилась возможность многим своим землякам оказать материальную помощь и сохранить свою семью. Эта помощь, связанная порою с риском для собственной жизни, спасла многих его родственников и друзей от неминуемой голодной смерти. О его благородных и богоугодных делах с благодарностью вспоминают до сих пор.

По окончании двухгодичных высших литературных курсов Союза писателей СССР в Москве, где он совершенствовал свое писательское мастерство в 1957-1959 годах, Ахмет Абубакарович вместе со своей семьей в полном составе возвращается на родину и поселяется в Грозном. После своего обустройства он сразу же включается в активную творческую и общественную жизнь вновь восстановленной Чечено-Ингушской Республики.

Поэт, прозаик, драматург и сатирик Ахмет Ведзижев с периода своего возвращения и до ухода в мир иной в 1996 году (Дала гешт долда цох) усиленно занимается творчеством. Главным мерилом и в творчестве, и в его жизни было объективное и честное отношение к героям своего литературного труда и к самому себе, как к создателю образов своих творений.

В 1958 году слушатель высших литературных курсов Союза писателей СССР выпускает в свет первый свой рассказ под названием «Бирса шераш» («Суровые годы») на ингушском языке, а в 1959 г. на суд читателя он выдает сборник лирических и патриотических стихов «Завет друга». В том же году в Чечено-Ингушском драматическом театре ставится спектакль по его произведению «Возмездие».

С конца 1959 года по апрель 1962 года Ахмет Абубакарович работал редактором Чечено-Ингушского книжного издательства, а с мая 1962 года по 1969 год возглавляет редакцию литературно-художественного журнала «Утро гор».

За период своей активной литературно-художественной деятельности писателем Ведзижевым, как говорится, выдано на-гора более тридцати художественных книг, написанных на родном языке, об актуальных жизненных вопросах ингушского общества, из которых пять произведений — повести и рассказы.

«На развилке», «След», «Огонь в очаге», «Гапур — тезка героя» были переведены на русский язык известным московским писателем и одним из авторитетных переводчиков в Союзе писателей СССР Цезарем Голодным. По многочисленным отзывам читателей и коллег писателя из разных регионов, эти книги автора и переводчика имели большой резонанс, успех и признание в читательской среде.

Не менее признанными, любимыми и пользующимся читательским спросом являются и другие его новеллы, рассказы, повести и пьеса «Гость от Аллаха». А также «Суровые годы», «Невеста Напсата», «След», «Веники Мути» и другие. Дюжина публицистических статей Ахмета была напечатана в то время в журналах и газетах России и союзных республик и имели значимый успех.

Тематика мастера литературного слова была многогранна. В его лирической поэзии, прозе и всех других жанрах — в сатире и юморе, основным объектом освещения являлся человек труда, защитник Отечества, герой, любовь к своей матери, близким и Родине. Он преподносил читателю через свою лирику и прозу красоты родного края, дружбу, любовь и патриотизм его народных героев, а также бичевал иронией негативные стороны общества, был нетерпим к невежеству.

Общепризнанный законодатель литературных правил Буало Никола (1637-1711 гг.) — французский классик классицизма, в своем трактате «Поэтическое искусство» пишет о том, что «жанр сатиры более нужен обществу, чем еда». Памятуя об этих словах и признавая свою ответственность перед читателем, вызывая у него смех, иронию и сарказм, писателю Ведзижеву своим особым природным чутьем удавалось улавливать отрицательные явления человеческой натуры, которые в последующем воплощались в сатирические произведения. И в этом жанре Ахметом Абубакаровичем представлено на суд читателя более 30% книг сатирического и юмористического содержания, увидевших свет в разных издательствах Москвы, Грозного и Украины. А отдельные рассказы этого жанра печатались в периодической печати США, Болгарии, в республиках Союза ССР, в журналах «Дон», «Дружба народов» и в других печатных изданиях.

Нелишним будет напомнить читательской публике о фуроре, вызванном среди ингушской общественности того времени сатирическим рассказом Ахмета Ведзижева «Веники Мути», опубликованном в 1956 году в алма-атинской газете «Трудовое знамя». Вот что рассказала читательница и журналистка Л. Магометова в своей статье, опубликованной в газете «Ингушетия» 1 августа 2001 года.

«Рассказ вызвал бурный общественный резонанс. Судьба неудачливого бизнесмена, хотевшего сделать большие деньги на вениках, заинтриговала читателя. Это было новое в нашей литературе, истосковавшейся по дому, люди восприняли творение писателя на ура. Очевидцы тех времен рассказывали, что «Веники Мути» стали настоящим достоянием народа, его содержание пересказывали друг другу...»

Некоторые стихи и прозаические произведения Ахмета Ведзижева вошли в учебники общеобразовательных школ Ингушетии. Это дало возможность учащимся повысить свой уровень знаний по художественной литературе, знать и ценить авторов творческого труда. Более объективной оценки плодов работы писателя трудно сыскать.

Коллеги Ахмета Абубакаровича по писательскому цеху вспоминали, что с тех пор Ахмет, вдохновленный результатами своего труда («Вениками Мути»), вплотную занялся созданием прозаических произведений разных жанров и направлений. Сатирический язык писателя, отточенный, с ярко выраженным содержанием, обличает своего персонажа ироническим смехом, а в некоторых и сарказмом. В таком ракурсе написаны рассказы «Невестка Напсата», «На развилке дорог», «Поджог», «Туман в горах», «Встреча» и другие, где тонким острием пера автора сатиры обличены человеческие пороки.

Герой нашего повествования, как говорится в народе, был писателем от Бога. Одаренный самой природой аналитическим умом, толерантностью и любовью ко всем, он являлся знатоком ингушского народного фольклора, национальных обычаев и традиций. С юношеских лет отличался, со слов его родных, остроумием.

Среди своих сверстников и старшего поколения села пользовался уважением и почитанием. Наставником поэта, прозаика, драматурга, сатирика и общественного деятеля являлась сама его жизнь со всеми сложностями и нюансами.

В отличие от многих своих коллег по писательскому промыслу, персонажи его художественных произведений являлись в основном реальными людьми, жившими и работавшими в его родном Отечестве, не понаслышке ему знакомые и имеющие соприкосновение с ним в различных жизненных обстоятельствах.

Ахмет Абубакарович, как художественное дарование, являлся писателем многогранным, большим специалистом художественного слова, применяемого к месту и времени.

Сказанные слова французским философом XVIII века Кондельяки: «Цель каждого писателя — снискать успех у читательской публики», целиком привязываются к литературному таланту Ахмета Ведзижева, достигшего этой цели еще по ранним своим опубликованным художественным произведениям.

Его первые лирические и патриотические стихи, опубликованные в 1937-1938 гг. в газетах «Сердало», комсомольской газете «Ленинец», снискали их автору признание и любовь читательской аудитории. И этот период, по признанию самого Ахмета, считается точкой отсчета его становления в качестве писателя.

Считаю необходимым напомнить читательской аудитории, что созданные писателем и выпущенные в свет поэтические, прозаические, сатирические и другого рода произведения в разные годы рецензировали, анализировали и изучали многие знатоки литературно-художественных основ и жанровых правил. Это литературовед и критик А. Мальсагов, писатели С. Чахкиев, А. Боков, поэты Г. Гагиев, М. Вышегуров, А.-Г. Угурчиев и ряд других. Продукт их работы предавался гласности в республиканских средствах массовой информации и литературных журналах Чечено-Ингушетии и России.

«Мне, конечно, трудно говорить о своем отце, боясь возможного неправильного толкования отдельными читателями, что якобы я слишком идеализирую личность писателя — Ахмета Ведзижева, и его жизненное кредо», — сказала Зинаида. И далее продолжила: «Наша семья, насколько я помню, жила в дружбе и согласии и в материальном достатке. Отец был постоянно занят своей творческой работой, разъездами по своим служебным делам, а мама занималась домашними делами и воспитанием своих кровинок. А папа нам уделял необходимое внимание в нашем воспитании в духе честности, исполнительности, порядочности. В неделю не менее одного раза, будучи дома, проверял на успеваемость наши дневники, давал дельные советы и журил мальчиков за допущенные ими просчеты.

Тон его разговора с детьми и нашей матерью был покладистый, взвешенный и поучительный. Дарил нам подарки, разные сладости по возвращении из командировки. У него было очень много друзей, родственников, коллег по литературному творчеству высокого ранга, чиновников по административной службе, и со всеми ими он поддерживал одинаково взвешенные, чисто человеческие и служебные отношения.

Наш дом был постоянным пристанищем коллег и друзей папы, приезжающих в Грозный из центра и регионов по своим личным, служебным и творческим делам. Наша добрая и славная мама принимала гостей с душевной радостью и усаживала их трапезничать. Эти случаи были не эпизодическими, а в своем большинстве, довольно частыми.

И никогда Тамара Магомедовна не проявляла перед отцом и гостями признаков усталости или недовольства. Наша соседка по квартирной площадке Анастасия Леопольдовна состояла в дружеских отношениях с нашей матерью. И когда был наплыв гостей, она, оставив свои дела по дому, помогала маме по кухонной работе, была рядом, пока она не накормит гостей, и всегда удивлялась выдержке и стойкости Тамары Магомедовны», — поделилась воспоминанием Зина.

Необыкновенная щедрость души Ахмета, привязанность к людям, чистые, как родниковая вода, помыслы, были результатом генетического наследства его отца Абубакара и деда Къахьарма-хаджи.

«Отведенный мне Всевышним отрезок времени, со всеми сложностями, мною был пройден до конца на славу, в семейном согласии, взаимном понимании, дружбе и уважении с доброй, умной и милой Тамарой Магомедовной Цечоевой — женщиной аналитического ума и аристократических нравов, воспитанной на лучших обычаях и традициях ингушского народа. Если бы не она, Богом данная мне жена, навряд ли я имел бы успех и признание в литературном творчестве, каких я достиг на данное время.

Тамара Магомедовна при совместной нашей жизни была мне верным помощником и другом во всех моих делах и начинаниях. Не давала мне отчаиваться при неудачах в творчестве, поддерживала морально — и нужным словом, и внушением», — такая запись значится в автобиографическом повествовании самого писателя.

Чета Ведзижевых создала семью из четырех душ: трех сыновей и одной дочери. Все их дети получили высшее образование. Они в данное время работают на разных должностях в хозяйственных структурах республики. А самое любимое их дитя, Зинаида Ахметовна Яндиева, еще при жизни своих родителей окончила технический факультет Грозненского нефтяного института, живет и работает в Карабулаке.

До моего личного знакомства с архивными документами Ахмета Ведзижева, представленных мне его дочерью Зинаидой, я не знал и не имел понятия о большой географии его популярности, знакомствах, связях, деловых, служебных отношениях и дружбе с писательским сообществом большой России и стран СНГ, а также с политическими и общественными деятелями.

В доказательство своих слов привожу некоторые выдержки из текстов писем и телеграмм.

Телеграмма из Махачкалы: «Грозный, книжное издательство, Ведзижеву А. «Сердечно поздравляю за дружбу горцев, пусть она углубляется, ширится, процветает. С приветом, Расул Гамзатов. 12.12.1995 г.».

Письмо из редакции газеты «Литературная Россия»: «Дорогой Ахмет! Спасибо за статью. Непременно постараемся дать ее, хотя не в полном объеме. Какие новые рассказы Вами переведены? В силу обоюдной симпатии и горячей нашей заинтересованности в публикации Ведзижева-прозаика примите рукопись. Буду рада Т. Д. Резвова. 21.08.1967 г.»

«Дорогой Ахмет Абубакарович! Хорошо вспоминая наши встречи и Расула Гамзатова, я хочу сердечно поздравить Вас, дорогой друг, с Новым 1965 годом и пожелать здоровья и творческих успехов, глубоких следов в отечественной литературе, радостей Вам, семье, хорошим друзьям. Мой киевский привет. Союз писателей Украины, Олекса Новицкий».

«Уважаемый Ахмет Абубакарович! Политиздат Украины готовит к изданию на украинском языке сборник «Якшо любиш життя», в который включен Ваш рассказ «Начало». Высылаем верстку рассказа с просьбой просмотреть и возвратить издательству. Главный редактор Журба».

Письмо студента Литературного института Союза писателей СССР Саида Чахкиева: «Уважаемый Ахмет Абубакарович! Я очень благодарен Вам за внимание, которое Вы уделили моему творчеству. Спасибо Вам за все. С уважением, Саид Чахкиев».

«Уважаемый Ахмет Ведзижев! Издательство «Лиесма» г. Рига. Сердечно благодарим Вас за перевод Райниса «Сломанные сосны». Перевод опубликован в юбилейном издании. Посылаем Вам экземпляр книги. Зав. редакции оригинальной художественной литературы, издательство «Лиесма».

Узнав о недомогании своего друга и коллеги, писатель Магомед-Расул прислал в адрес Ахмета одну притчу, опубликованную в газете «Советский Дагестан»: «Когда спросили у одного еврея: «Как твое здоровье?» Тот ответил: «Хуже, чем было, лучше, чем будет».

«Уважаемый Ахмет Абубакарович! На сегодня ты находишься на перспективном литературном пути. Твое художественное творчество читателями востребовано, и литераторами твои работы оцениваются высшим качеством. Желаю тебе удач и успехов. Твой коллега и духовный брат С. Озиев. 12.04.1967 г.»

Ахмет Абубакарович состоял в дружеских отношениях со своими коллегами из сопредельных республик: Расулом Гамзатовым, Кайсыном Кулиевым, Давидом Кугультиновым, Алимом Кешоковым и многими другими литераторами.

Мне в своей судьбе, по Божьей воле, улыбнулось счастье быть близко знакомым и состоять в дружеских отношениях, несмотря на нашу разность возрастов, с уникальным, от природы умным, добрым, мудрым и простым человеком, одной из известных личностей ингушской художественной литературы Ахметом Абубакаровичем Ведзижевым, чем я горжусь.

В его жилах текла кровь любви и уважения к своему многострадальному ингушскому народу, являясь одновременно по духу человеком интернационального характера. Таким я его знал многие годы. Но судьба безжалостна ко всем одинаково. Он покинул этот бренный мир 26 марта 1996 года, оставив в наследство своему народу на полках библиотек республики, страны и поклонников его творчества большое количество художественных произведений и публикаций и самое главное — свое доброе имя на все времена для нынешних и будущих поколений.

Тамара Магомедовна пережила своего супруга на целых девять лет. Но с тех невосполнимых тяжелых времен ее одолевала хворь прогрессирующего характера. Все это сказывалось на ее добром женском сердце. И в один из солнечных дней, 5 мая 2005 года, Тамара Магомедовна поселились на вечное жительство по соседству с ее уважаемым супругом — Ахметом Ведзижевым. (Дала гешт дола царех.)

Вот как вспоминал народный писатель Магомед-Саид Плиев о своем коллеге по перу и односельчанине Ахмете Абубакаровиче Ведзижеве:

«Мы с Ахметом были знакомы еще задолго до нашего выселения в Казахстан и Среднюю Азию. Он, правда, был на порядок старше меня. В селе Плиево он у всех был на слуху. Умный, красивый и острослов. Его, как говорится, заранее звали на ингушские свадьбы, на сходки, на шуточное сватовство, где разворачивались состязания на остроумие и находчивость. Были здесь и танцы. И по всем этим позициям пальма первенства доставалась Ахмету.

Эти первичные знания в последующем переросли в жанровую основу будущих его известных сатирических произведений. И не зря в писательских кругах ЧИАССР его называли ингушской глыбой сатиры и юмора. По существу, так оно и было. На своих рассказах и новеллах по этой тематике Ахмет стал популярным и авторитетным писателем в республике и за ее пределами. Он был умным, добрым, дальновидным писателем и нашим бесценным наставником и тамадой», — говорил о нем Магомед-Саид Плиев.

В писательском архиве Ахмета Абубакаровича имеются многочисленные письма, обращения и телеграммы разного содержания, в основном от начинающих писателей с просьбой дать им профессиональный совет, какой жанр приоритетнее, какие формы стихосложения применять, в каком объеме лучше всего писать рассказы, повести и т. д. В просьбах основной акцент — оказать помощь в издании написанной литературной работы.

На мой вопрос, насколько эти обращения исполнялись адресатом, Зинаида Ахметовна сказала: «На этот вопрос я точно ответить не могу, но я была свидетельницей, когда отец подолгу, а порой и до глубокой ночи засиживался над их рассмотрением и ответами».

Закончить свое повествование хочу словами французского писателя Ж. Дюссо: «Искусство хорошо писать состоит в том, чтобы хорошо чувствовать, хорошо мыслить и хорошо излагать». Этими качествами сполна обладал и герой нашего повествования, а потому его произведения до сих пор востребованы и с удовольствием читаемы.