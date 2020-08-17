Творческий путь писателя и поэта
Патриарх ингушской литературы Ахмет Абубакарович Ведзижев
Совсем недавно, 10 августа текущего года, исполнился 101 год со дня рождения этого поистине выдающегося ингушского писателя. Газета «Ингушетия» не обошла вниманием этот факт и опубликовала в канун очередной годовщины статью об Ахмете Ведзижеве. Но творчество писателя настолько многогранное и запоминающееся, что остаются еще люди старшего поколения, в коих слог и стиль Ведзижева, его манера излагать материал до сих пор вызывают трепетные чувства.
Одним из таких является добрый друг нашей редакции, постоянный читатель газеты «Ингушетия» Абдул-Салам Теркакиев, который неоднократно печатался в нашем издании, и всегда его материалы насыщены фактами и личными впечатлениями. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередной материал Абдул-Салама Теркакиева. На этот раз речь в нем, как не сложно догадаться, пойдет о творческом пути Ахмета Ведзижева.
«Эти слова, вынесенные в заголовок, принадлежат известному ингушскому писателю и журналисту Ахмету Пшемаховичу Мальсагову, сказанные им на праздновании 75-летия со дня рождения Ахмета Ведзижева.
Со слов дочери Ахмета, Зинаиды, в среде Ведзижевых из села Плиево в то далекое время, говорят, ходили слухи о том, что, погладив личико в колыбели своего новорожденного внука, нареченного Ахметом, его 95-летний дедушка Къахьарма-хаджи сказал: «Этот младенец будет иметь, по воле Аллаха, большое будущее, станет известным и полезным роду Ведзижевых и ингушскому обществу человеком».
И в реальной жизни Ахмета Абубакаровича пророчество его деда осуществилось сполна. О его становлении, жизненных вехах, литературно-художественной и общественной деятельности рассказывает нижеследующее повествование, написанное по случаю 101-й годовщины со дня его рождения.
Согласно автобиографическим данным, другим сведениям и записям, сохранившимся в его писательском архиве, использованным мною при формировании данной статьи, Ахмет Абубакарович родился в 1919 году 10 августа в крестьянской благородной и набожной семье участника Долаковских боев в период Гражданской войны, активного борца за установление советской власти в Ингушетии Абубакара Кагермановича Ведзижева.
Дедушка будущего писателя и общественного деятеля — Къахьарма-хаджи, являлся одним из тех, кто еще до революции совершил пешим ходом паломничество в святую Мекку для исполнения одной из основных заповедей ислама — хаджа. В родном селе и за его пределами он пользовался большим уважением и авторитетом, прозванный народом объективным миротворцем.
Семья Абубакара в то время состояла из шести душ, Ахмет был первенцем, на его долю по мере взросления легли основные тяготы и заботы семейной жизни. Но, как говорится, в дружной, богобоязненной семье все спорилось. Несмотря на тяжелые в социальном плане времена для всего населения Ингушетии, семья Ведзижева благодаря заботливым родителям, постоянно занятых трудом, и личным стараниям его самого с Божьей помощью вышла из колеи риска и стала более благополучной в материальном плане.
Из рассказа дяди Османа (младшего брата писателя) Ахмет еще в школьном возрасте отличался от своих сверстников умом, серьезностью, любознательностью и смекалкой. Был физически здоровым ребенком. Он часто не давал покоя отцу и матери, пока они не разъяснят ему значения услышанного им непонятного слова или увиденных природных явлений. Одним словом, был домашним дознавателем.
В 1934 году Ахмет с отличием окончил Плиевскую неполную школу, где все годы учебы являлся примером для подражания другим. Преподаватели отмечали его природную приверженность к познанию школьных дисциплин, особенно по литературе и письму. Всегда выкраивал время для чтения художественных книг и, особенно, поэтических произведений Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова и других.
Выданную ему дирекцией школы по окончании учебной программы характеристику можно отнести к мандату, дающему ему право на поступление в любое учебное заведение.
В последующем судьба Ахмета связана с учебой. С конца 1934 года по 1938 год учился на рабфаке Грозненского нефтяного института, который он успешно окончил с получением соответствующей специализации. Попутно в том же 1938 году Ахмет Ведзижев, совмещая учебу в вечернем отделении педагогического института на филологическом факультете, оканчивает два курса этого высшего учебного заведения.
Дочь Ахмета, Зинаида, вспоминает, как признавался его отец, с какими физическими и материальными трудностями была сопряжена его учеба в двух вузах, приходилось жертвовать многим.
Этот период его учебы, и особенно в педагогическом институте, как признавался он сам, стал для него большим подспорьем и первым капиталом в его интеллектуальном развитии и совершенствовании. Он познал теоретические и практические основы классической художественной литературы и научился от квалифицированных преподавателей института законам филологической науки, которые ему пригодились в дальнейшей его литературно-художественной деятельности.
Свою творческую трудовую деятельность Ахмет начал в республиканской газете «Сердало» в качестве переводчика и литературного сотрудника. В конце 1938 года с этой должности Ахмет Абубакарович был рекомендован на номенклатурную должность обкома ВЛКСМ — первым секретарем Ачалукского райкома комсомола, где и проработал до наступления для всего ингушского народа скорбных дней февраля 1944 года. Тогда по прихоти кровопийцы — «вождя народов» Сталина и его сателлита, врага всего советского народа Берия, ингушский народ подвергся депортации.
На этом путь в большую жизнь и перспективы Ахмета Ведзижева, его семьи и всего невинного ингушского народа в одночасье на целых тринадцать лет оборвались. По воле судьбы пристанищем Ахмета на долгие годы стала столица Казахстана — Алма-Ата, где по сравнению с северным регионом этой республики климатические условия были более сносными.
Ахмету предоставили неплохую хозяйственную должность в рыбном ведомстве Алма-Аты, а спустя некоторое время продвинули его на административную ответственную работу в этом же управлении. Работая на этих должностях, Ахмету представилась возможность многим своим землякам оказать материальную помощь и сохранить свою семью. Эта помощь, связанная порою с риском для собственной жизни, спасла многих его родственников и друзей от неминуемой голодной смерти. О его благородных и богоугодных делах с благодарностью вспоминают до сих пор.
По окончании двухгодичных высших литературных курсов Союза писателей СССР в Москве, где он совершенствовал свое писательское мастерство в 1957-1959 годах, Ахмет Абубакарович вместе со своей семьей в полном составе возвращается на родину и поселяется в Грозном. После своего обустройства он сразу же включается в активную творческую и общественную жизнь вновь восстановленной Чечено-Ингушской Республики.
Поэт, прозаик, драматург и сатирик Ахмет Ведзижев с периода своего возвращения и до ухода в мир иной в 1996 году (Дала гешт долда цох) усиленно занимается творчеством. Главным мерилом и в творчестве, и в его жизни было объективное и честное отношение к героям своего литературного труда и к самому себе, как к создателю образов своих творений.
В 1958 году слушатель высших литературных курсов Союза писателей СССР выпускает в свет первый свой рассказ под названием «Бирса шераш» («Суровые годы») на ингушском языке, а в 1959 г. на суд читателя он выдает сборник лирических и патриотических стихов «Завет друга». В том же году в Чечено-Ингушском драматическом театре ставится спектакль по его произведению «Возмездие».
С конца 1959 года по апрель 1962 года Ахмет Абубакарович работал редактором Чечено-Ингушского книжного издательства, а с мая 1962 года по 1969 год возглавляет редакцию литературно-художественного журнала «Утро гор».
За период своей активной литературно-художественной деятельности писателем Ведзижевым, как говорится, выдано на-гора более тридцати художественных книг, написанных на родном языке, об актуальных жизненных вопросах ингушского общества, из которых пять произведений — повести и рассказы.
«На развилке», «След», «Огонь в очаге», «Гапур — тезка героя» были переведены на русский язык известным московским писателем и одним из авторитетных переводчиков в Союзе писателей СССР Цезарем Голодным. По многочисленным отзывам читателей и коллег писателя из разных регионов, эти книги автора и переводчика имели большой резонанс, успех и признание в читательской среде.
Не менее признанными, любимыми и пользующимся читательским спросом являются и другие его новеллы, рассказы, повести и пьеса «Гость от Аллаха». А также «Суровые годы», «Невеста Напсата», «След», «Веники Мути» и другие. Дюжина публицистических статей Ахмета была напечатана в то время в журналах и газетах России и союзных республик и имели значимый успех.
Тематика мастера литературного слова была многогранна. В его лирической поэзии, прозе и всех других жанрах — в сатире и юморе, основным объектом освещения являлся человек труда, защитник Отечества, герой, любовь к своей матери, близким и Родине. Он преподносил читателю через свою лирику и прозу красоты родного края, дружбу, любовь и патриотизм его народных героев, а также бичевал иронией негативные стороны общества, был нетерпим к невежеству.
Общепризнанный законодатель литературных правил Буало Никола (1637-1711 гг.) — французский классик классицизма, в своем трактате «Поэтическое искусство» пишет о том, что «жанр сатиры более нужен обществу, чем еда». Памятуя об этих словах и признавая свою ответственность перед читателем, вызывая у него смех, иронию и сарказм, писателю Ведзижеву своим особым природным чутьем удавалось улавливать отрицательные явления человеческой натуры, которые в последующем воплощались в сатирические произведения. И в этом жанре Ахметом Абубакаровичем представлено на суд читателя более 30% книг сатирического и юмористического содержания, увидевших свет в разных издательствах Москвы, Грозного и Украины. А отдельные рассказы этого жанра печатались в периодической печати США, Болгарии, в республиках Союза ССР, в журналах «Дон», «Дружба народов» и в других печатных изданиях.
Нелишним будет напомнить читательской публике о фуроре, вызванном среди ингушской общественности того времени сатирическим рассказом Ахмета Ведзижева «Веники Мути», опубликованном в 1956 году в алма-атинской газете «Трудовое знамя». Вот что рассказала читательница и журналистка Л. Магометова в своей статье, опубликованной в газете «Ингушетия» 1 августа 2001 года.
«Рассказ вызвал бурный общественный резонанс. Судьба неудачливого бизнесмена, хотевшего сделать большие деньги на вениках, заинтриговала читателя. Это было новое в нашей литературе, истосковавшейся по дому, люди восприняли творение писателя на ура. Очевидцы тех времен рассказывали, что «Веники Мути» стали настоящим достоянием народа, его содержание пересказывали друг другу...»
Некоторые стихи и прозаические произведения Ахмета Ведзижева вошли в учебники общеобразовательных школ Ингушетии. Это дало возможность учащимся повысить свой уровень знаний по художественной литературе, знать и ценить авторов творческого труда. Более объективной оценки плодов работы писателя трудно сыскать.
Коллеги Ахмета Абубакаровича по писательскому цеху вспоминали, что с тех пор Ахмет, вдохновленный результатами своего труда («Вениками Мути»), вплотную занялся созданием прозаических произведений разных жанров и направлений. Сатирический язык писателя, отточенный, с ярко выраженным содержанием, обличает своего персонажа ироническим смехом, а в некоторых и сарказмом. В таком ракурсе написаны рассказы «Невестка Напсата», «На развилке дорог», «Поджог», «Туман в горах», «Встреча» и другие, где тонким острием пера автора сатиры обличены человеческие пороки.
Герой нашего повествования, как говорится в народе, был писателем от Бога. Одаренный самой природой аналитическим умом, толерантностью и любовью ко всем, он являлся знатоком ингушского народного фольклора, национальных обычаев и традиций. С юношеских лет отличался, со слов его родных, остроумием.
Среди своих сверстников и старшего поколения села пользовался уважением и почитанием. Наставником поэта, прозаика, драматурга, сатирика и общественного деятеля являлась сама его жизнь со всеми сложностями и нюансами.
В отличие от многих своих коллег по писательскому промыслу, персонажи его художественных произведений являлись в основном реальными людьми, жившими и работавшими в его родном Отечестве, не понаслышке ему знакомые и имеющие соприкосновение с ним в различных жизненных обстоятельствах.
Ахмет Абубакарович, как художественное дарование, являлся писателем многогранным, большим специалистом художественного слова, применяемого к месту и времени.
Сказанные слова французским философом XVIII века Кондельяки: «Цель каждого писателя — снискать успех у читательской публики», целиком привязываются к литературному таланту Ахмета Ведзижева, достигшего этой цели еще по ранним своим опубликованным художественным произведениям.
Его первые лирические и патриотические стихи, опубликованные в 1937-1938 гг. в газетах «Сердало», комсомольской газете «Ленинец», снискали их автору признание и любовь читательской аудитории. И этот период, по признанию самого Ахмета, считается точкой отсчета его становления в качестве писателя.
Считаю необходимым напомнить читательской аудитории, что созданные писателем и выпущенные в свет поэтические, прозаические, сатирические и другого рода произведения в разные годы рецензировали, анализировали и изучали многие знатоки литературно-художественных основ и жанровых правил. Это литературовед и критик А. Мальсагов, писатели С. Чахкиев, А. Боков, поэты Г. Гагиев, М. Вышегуров, А.-Г. Угурчиев и ряд других. Продукт их работы предавался гласности в республиканских средствах массовой информации и литературных журналах Чечено-Ингушетии и России.
«Мне, конечно, трудно говорить о своем отце, боясь возможного неправильного толкования отдельными читателями, что якобы я слишком идеализирую личность писателя — Ахмета Ведзижева, и его жизненное кредо», — сказала Зинаида. И далее продолжила: «Наша семья, насколько я помню, жила в дружбе и согласии и в материальном достатке. Отец был постоянно занят своей творческой работой, разъездами по своим служебным делам, а мама занималась домашними делами и воспитанием своих кровинок. А папа нам уделял необходимое внимание в нашем воспитании в духе честности, исполнительности, порядочности. В неделю не менее одного раза, будучи дома, проверял на успеваемость наши дневники, давал дельные советы и журил мальчиков за допущенные ими просчеты.
Тон его разговора с детьми и нашей матерью был покладистый, взвешенный и поучительный. Дарил нам подарки, разные сладости по возвращении из командировки. У него было очень много друзей, родственников, коллег по литературному творчеству высокого ранга, чиновников по административной службе, и со всеми ими он поддерживал одинаково взвешенные, чисто человеческие и служебные отношения.
Наш дом был постоянным пристанищем коллег и друзей папы, приезжающих в Грозный из центра и регионов по своим личным, служебным и творческим делам. Наша добрая и славная мама принимала гостей с душевной радостью и усаживала их трапезничать. Эти случаи были не эпизодическими, а в своем большинстве, довольно частыми.
И никогда Тамара Магомедовна не проявляла перед отцом и гостями признаков усталости или недовольства. Наша соседка по квартирной площадке Анастасия Леопольдовна состояла в дружеских отношениях с нашей матерью. И когда был наплыв гостей, она, оставив свои дела по дому, помогала маме по кухонной работе, была рядом, пока она не накормит гостей, и всегда удивлялась выдержке и стойкости Тамары Магомедовны», — поделилась воспоминанием Зина.
Необыкновенная щедрость души Ахмета, привязанность к людям, чистые, как родниковая вода, помыслы, были результатом генетического наследства его отца Абубакара и деда Къахьарма-хаджи.
«Отведенный мне Всевышним отрезок времени, со всеми сложностями, мною был пройден до конца на славу, в семейном согласии, взаимном понимании, дружбе и уважении с доброй, умной и милой Тамарой Магомедовной Цечоевой — женщиной аналитического ума и аристократических нравов, воспитанной на лучших обычаях и традициях ингушского народа. Если бы не она, Богом данная мне жена, навряд ли я имел бы успех и признание в литературном творчестве, каких я достиг на данное время.
Тамара Магомедовна при совместной нашей жизни была мне верным помощником и другом во всех моих делах и начинаниях. Не давала мне отчаиваться при неудачах в творчестве, поддерживала морально — и нужным словом, и внушением», — такая запись значится в автобиографическом повествовании самого писателя.
Чета Ведзижевых создала семью из четырех душ: трех сыновей и одной дочери. Все их дети получили высшее образование. Они в данное время работают на разных должностях в хозяйственных структурах республики. А самое любимое их дитя, Зинаида Ахметовна Яндиева, еще при жизни своих родителей окончила технический факультет Грозненского нефтяного института, живет и работает в Карабулаке.
До моего личного знакомства с архивными документами Ахмета Ведзижева, представленных мне его дочерью Зинаидой, я не знал и не имел понятия о большой географии его популярности, знакомствах, связях, деловых, служебных отношениях и дружбе с писательским сообществом большой России и стран СНГ, а также с политическими и общественными деятелями.
В доказательство своих слов привожу некоторые выдержки из текстов писем и телеграмм.
Телеграмма из Махачкалы: «Грозный, книжное издательство, Ведзижеву А. «Сердечно поздравляю за дружбу горцев, пусть она углубляется, ширится, процветает. С приветом, Расул Гамзатов. 12.12.1995 г.».
Письмо из редакции газеты «Литературная Россия»: «Дорогой Ахмет! Спасибо за статью. Непременно постараемся дать ее, хотя не в полном объеме. Какие новые рассказы Вами переведены? В силу обоюдной симпатии и горячей нашей заинтересованности в публикации Ведзижева-прозаика примите рукопись. Буду рада Т. Д. Резвова. 21.08.1967 г.»
«Дорогой Ахмет Абубакарович! Хорошо вспоминая наши встречи и Расула Гамзатова, я хочу сердечно поздравить Вас, дорогой друг, с Новым 1965 годом и пожелать здоровья и творческих успехов, глубоких следов в отечественной литературе, радостей Вам, семье, хорошим друзьям. Мой киевский привет. Союз писателей Украины, Олекса Новицкий».
«Уважаемый Ахмет Абубакарович! Политиздат Украины готовит к изданию на украинском языке сборник «Якшо любиш життя», в который включен Ваш рассказ «Начало». Высылаем верстку рассказа с просьбой просмотреть и возвратить издательству. Главный редактор Журба».
Письмо студента Литературного института Союза писателей СССР Саида Чахкиева: «Уважаемый Ахмет Абубакарович! Я очень благодарен Вам за внимание, которое Вы уделили моему творчеству. Спасибо Вам за все. С уважением, Саид Чахкиев».
«Уважаемый Ахмет Ведзижев! Издательство «Лиесма» г. Рига. Сердечно благодарим Вас за перевод Райниса «Сломанные сосны». Перевод опубликован в юбилейном издании. Посылаем Вам экземпляр книги. Зав. редакции оригинальной художественной литературы, издательство «Лиесма».
Узнав о недомогании своего друга и коллеги, писатель Магомед-Расул прислал в адрес Ахмета одну притчу, опубликованную в газете «Советский Дагестан»: «Когда спросили у одного еврея: «Как твое здоровье?» Тот ответил: «Хуже, чем было, лучше, чем будет».
«Уважаемый Ахмет Абубакарович! На сегодня ты находишься на перспективном литературном пути. Твое художественное творчество читателями востребовано, и литераторами твои работы оцениваются высшим качеством. Желаю тебе удач и успехов. Твой коллега и духовный брат С. Озиев. 12.04.1967 г.»
Ахмет Абубакарович состоял в дружеских отношениях со своими коллегами из сопредельных республик: Расулом Гамзатовым, Кайсыном Кулиевым, Давидом Кугультиновым, Алимом Кешоковым и многими другими литераторами.
Мне в своей судьбе, по Божьей воле, улыбнулось счастье быть близко знакомым и состоять в дружеских отношениях, несмотря на нашу разность возрастов, с уникальным, от природы умным, добрым, мудрым и простым человеком, одной из известных личностей ингушской художественной литературы Ахметом Абубакаровичем Ведзижевым, чем я горжусь.
В его жилах текла кровь любви и уважения к своему многострадальному ингушскому народу, являясь одновременно по духу человеком интернационального характера. Таким я его знал многие годы. Но судьба безжалостна ко всем одинаково. Он покинул этот бренный мир 26 марта 1996 года, оставив в наследство своему народу на полках библиотек республики, страны и поклонников его творчества большое количество художественных произведений и публикаций и самое главное — свое доброе имя на все времена для нынешних и будущих поколений.
Тамара Магомедовна пережила своего супруга на целых девять лет. Но с тех невосполнимых тяжелых времен ее одолевала хворь прогрессирующего характера. Все это сказывалось на ее добром женском сердце. И в один из солнечных дней, 5 мая 2005 года, Тамара Магомедовна поселились на вечное жительство по соседству с ее уважаемым супругом — Ахметом Ведзижевым. (Дала гешт дола царех.)
Вот как вспоминал народный писатель Магомед-Саид Плиев о своем коллеге по перу и односельчанине Ахмете Абубакаровиче Ведзижеве:
«Мы с Ахметом были знакомы еще задолго до нашего выселения в Казахстан и Среднюю Азию. Он, правда, был на порядок старше меня. В селе Плиево он у всех был на слуху. Умный, красивый и острослов. Его, как говорится, заранее звали на ингушские свадьбы, на сходки, на шуточное сватовство, где разворачивались состязания на остроумие и находчивость. Были здесь и танцы. И по всем этим позициям пальма первенства доставалась Ахмету.
Эти первичные знания в последующем переросли в жанровую основу будущих его известных сатирических произведений. И не зря в писательских кругах ЧИАССР его называли ингушской глыбой сатиры и юмора. По существу, так оно и было. На своих рассказах и новеллах по этой тематике Ахмет стал популярным и авторитетным писателем в республике и за ее пределами. Он был умным, добрым, дальновидным писателем и нашим бесценным наставником и тамадой», — говорил о нем Магомед-Саид Плиев.
В писательском архиве Ахмета Абубакаровича имеются многочисленные письма, обращения и телеграммы разного содержания, в основном от начинающих писателей с просьбой дать им профессиональный совет, какой жанр приоритетнее, какие формы стихосложения применять, в каком объеме лучше всего писать рассказы, повести и т. д. В просьбах основной акцент — оказать помощь в издании написанной литературной работы.
На мой вопрос, насколько эти обращения исполнялись адресатом, Зинаида Ахметовна сказала: «На этот вопрос я точно ответить не могу, но я была свидетельницей, когда отец подолгу, а порой и до глубокой ночи засиживался над их рассмотрением и ответами».
Закончить свое повествование хочу словами французского писателя Ж. Дюссо: «Искусство хорошо писать состоит в том, чтобы хорошо чувствовать, хорошо мыслить и хорошо излагать». Этими качествами сполна обладал и герой нашего повествования, а потому его произведения до сих пор востребованы и с удовольствием читаемы.