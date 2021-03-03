Прием граждан

Единороссы решают проблемы граждан

Партия «Единая Россия» проводит Всероссийскую неделю приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

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Общественные приемные «Единой России» в понедельник начали работать с гражданами по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

— С началом весны стартовала Всероссийская неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, — рассказал газете «Ингушетия» руководитель фракции партии «Единая Россия» в горсовете Назрани Ахмет-Хан Хамхоев. — Приемы продлятся до 5 марта. Их проведут депутаты от «Единой России» горсовета Назрани, Народного собрания Ингушетии, депутаты Госдумы и сенаторы от республики, специалисты профильных министерств и ведомств и т. д.

Такие встречи с гражданами являются эффективным механизмом оперативного решения точечных и системных проблем на местах. Жители, к примеру, просят помочь с переселением из ветхого и аварийного жилья, уточнить, положены ли им льготы на уплату коммунальных услуг, что делать и куда обращаться, если не происходит уборка снега и льда во дворах, пришли огромные счета за коммунальные услуги. Зачастую по этой проблематике нам на приемах удается решить около 30% обращений. По остальным же готовятся обращения в органы исполнительной власти регионов.

Собеседник газеты отметил, что граждане могут обратиться со своими вопросами по телефону 8(8734) 55-14-78.

Напомним, что в 2020 году «Единая Россия» проводила неделю приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства со 2 по 6 ноября. Тогда за решением вопросов в этой сфере обратились около шести тысяч человек по всей стране.

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