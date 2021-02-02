Фотофакт

Пародия на прошлое

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Почему-то у наших соотечественников в моду вошло клясть свое прошлое. Особенно — советское время. Я б не назвал раннее советское государство образцом для подражания — ужас он и есть ужас! Но вот с периода 60-70-х годов есть чему поучиться. Тому же, скажем, озеленению населенных пунктов. Сегодня мы пытаемся копировать тот опыт. А получается зачастую пародия: эти (на фото) молодые саженцы никогда не приживутся, если за ними не ухаживать. Но нам ведь главное — выполнить требования и условия проекта.

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