Пародия на прошлое

Почему-то у наших соотечественников в моду вошло клясть свое прошлое. Особенно — советское время. Я б не назвал раннее советское государство образцом для подражания — ужас он и есть ужас! Но вот с периода 60-70-х годов есть чему поучиться. Тому же, скажем, озеленению населенных пунктов. Сегодня мы пытаемся копировать тот опыт. А получается зачастую пародия: эти (на фото) молодые саженцы никогда не приживутся, если за ними не ухаживать. Но нам ведь главное — выполнить требования и условия проекта.