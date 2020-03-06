Не сдается!
Памятник недавнему прошлому
Гараж — ракушка. Помните? Удобный «многоцелевой» металлический «домик» для автомобилей наших отцов, выполнявший, помимо основных своих функций еще массу других. К примеру, в нем можно было просто отвлечься... от мирской суеты.
Их давно отправили на сплав в качестве металлолома. А этот (в Московском микрорайоне Назрани) почему то «упирается» и не сдается назло незавидной судьбе, которую ему уготовили люди.
А может, его хозяин хочет сохранить его как памятник нашему недавнему прошлому, от которого мы тщетно пытаемся отмахнуться и избавиться, вместе с его бесчисленными ошибками, на которых мы не намерены учиться?