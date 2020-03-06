Их давно отправили на сплав в качестве металлолома. А этот (в Московском микрорайоне Назрани) почему то «упирается» и не сдается назло незавидной судьбе, которую ему уготовили люди.

А может, его хозяин хочет сохранить его как памятник нашему недавнему прошлому, от которого мы тщетно пытаемся отмахнуться и избавиться, вместе с его бесчисленными ошибками, на которых мы не намерены учиться?