Не сдается!

Памятник недавнему прошлому

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Гараж — ракушка. Помните? Удобный «многоцелевой» металлический «домик» для автомобилей наших отцов, выполнявший, помимо основных своих функций еще массу других. К примеру, в нем можно было просто отвлечься... от мирской суеты.

Их давно отправили на сплав в качестве металлолома. А этот (в Московском микрорайоне Назрани) почему то «упирается» и не сдается назло незавидной судьбе, которую ему уготовили люди.

А может, его хозяин хочет сохранить его как памятник нашему недавнему прошлому, от которого мы тщетно пытаемся отмахнуться и избавиться, вместе с его бесчисленными ошибками, на которых мы не намерены учиться?

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