Не скрою, что это известие потрясло не только меня, но и каждого, кто хоть где-то соприкасался с ней в работе или по жизни. Мне посчастливилось быть с ней знакомой, когда она только приехала в Ингушетию из далёкого Казахстана, где её семья так и жила после депортации 1944 года. Она была счастлива, что наконец вернулась на родину, была полна оптимизма и вдохновения работать во благо своей родины. И это были не просто слова. Они были искренними, шли от сердца и не вызывали никакого сомнения.

Всю жизнь она проработала в библиотеке и была искренне предана своему избранному пути. «Вокруг тебя целый мир, необъятное царство приключений, знакомство с потрясающими личностями, море эмоций и сотни, сотни друзей, и этот несравнимый ни с чем запах книг на полках». Так возвышенно и эмоционально о своей профессии могла говорить только Лейла, человек действительно преданный своему делу, вкладывавший туда свою душу, понимающий, ради чего и для чего он занимается этим каждый день.

«Я всегда думала, когда жила в Казахстане и работала там в библиотеке, неужели мой накопленный опыт никогда не пригодится моему народу? И вот, совершенно неожиданно для меня, в один из ноябрьских дней 2014 года, мы наконец сорвались домой. «Всё, едем на Кавказ», — сказала мама. Признаюсь, что было нелегко бросить всё, что мне было близко и знакомо с момента моего рождения. Оставить своих друзей, свою любимую работу, которая была уже хорошо отлажена. Но тяготение к родине было куда больше. Наконец-то сбылась мечта всей нашей жизни. Вы знаете, есть одна особенность у ингушей, живущих в Казахстане. Это постоянное состояние, что надо ехать домой. Люди проживают там порой всю жизнь, но мысли о возвращении не покидают их до последней минуты. Вот и мы ехали домой долгих 70 лет, с момента депортации. И, наконец, вернулись». Эти строки из статьи, опубликованной в нашей газете в 2016 году под названием «Всегда мечтала работать во благо родной Ингушетии»

Лейла Куссиева родилась в Казахстане, в большой семье. Мама Райхан Мерешкова одна подняла на ноги восьмерых детей, воспитала их в традициях своего народа и дала им всем достойное образование. Казахстан стал для Лейлы родиной. А как же иначе, она здесь родилась, получила свою любимую профессию, приобрела друзей и наставников в лице Надежды Кунц, Алтынь Жагипаровой и многих других. Там всё было близко и знакомо, но беспокоило лишь одно — неустанное желание вернуться на землю своих предков, увидеть своими глазами родную Ингушетию, о которой так самозабвенно рассказывала мама, и по которой тосковала в изгнании, затянувшемся на долгие годы. В принципе, как мы уже отмечали, состояние «надо ехать домой» знакомо каждому ингушу, живущему за пределами родины, и потому новость о возвращении на Кавказ для Лейлы хоть и была неожиданностью, но само собой разумеющейся.

«За всю свою трудовую деятельность я не встретила в библиотечном деле Казахстана ни одного ингуша, — говорила Лейла. — А мне так этого хотелось. И вот здесь, в Национальной библиотеке, вокруг меня все мои люди. Я даже как-то и привыкнуть до сих пор не могу к этому. Нахожусь в эйфории, в подвешенном состоянии. Радует и то, что они все профессионалы своего дела, преданно и самоотверженно работающие в библиотечной сфере. Меня встретили здесь открыто и с доверием. Я влилась в большой, сплочённый коллектив, где каждый рад выслушать, подсказать, поддержать. Ну, в общем, я безболезненно, засучив рукава, влилась в свою любимую библиотечную ауру».

А опытом поделиться Лейла могла. За плечами более двадцати лет работы в библиотечной системе Казахстана. Получив среднее специальное, затем и высшее профессиональное образование библиотекаря-библиографа высшей квалификации, Лейла успела поработать библиотекарем в Казахстане, в различных филиалах городской центральной библиотечной системы, заведующей информационно-библиографическим отделом, заведующей городской библиотекой, в Акмолинском учебно-методическом центре по работе с одарёнными детьми и т. д.

К своей деятельности она всегда подходила творчески и профессионально, даже вела студию кукольного театра для детей при библиотеке. Это было своего рода ноу-хау, получившее признание среди детишек и отмеченное наградами и поощрениями.

«Кукольный театр — моё хобби, — говорила она. — Мы с детьми сами делали куклы. Я проводила специальные занятия с ними по кукловождению. Они учились составлять сценарий, сочиняли сами постановки. Мы выступали в школах, детских садах, детских домах, домах для инвалидов и т. д. И зрители, и сами актёры получали от этого массу эмоций и впечатлений, и одновременно мы прививали им любовь к чтению, к живой книге, потому как в век информационных технологий, к сожалению, общение с живой книгой стало страдать, а этого просто нельзя допускать, потому как общение с книгой — это что-то необъяснимое, ничем не заменимое чувство».

Эти слова Лейла говорила восторженно. В искренность её не поверить было просто нельзя. С личной жизнью у неё не сложилось, тому были причины, и она целиком и полностью отдавалась своей работе. Лейла в совершенстве владела казахским языком, и разговорным и литературным, и, работая в Ингушетии, достигла хороших результатов и в изучении литературного родного языка. «Язык — это богатство народа, и раз работаешь на благо народа, ты обязан его знать хорошо», — говорила она.

Будучи в Казахстане, Лейла всегда занимала призовые места в профессиональных конкурсах, потому как подходила к своему делу ответственно. Никогда не останавливалась на достигнутом. Лейла постоянно находилась в поиске новых идей, новых начинаний, изучала опыт зарубежных библиотек. Она боролась за качество обслуживания абонентов, за предоставление им неограниченного доступа к информации, чтобы библиотечная система Казахстана соответствовала мировым стандартам. Не забывала она и про свою Ингушетию. На одной из полок стояла литература ингушских писателей, она лично собирала её, просила родственников и друзей привезти ей книги с родины, сетовала, что литературы всегда не хватало, потому как была востребована местными ингушами.

Лейла была членом чечено-ингушского общества «Вайнах» в Кокшетау, принимала активное участие в культурных мероприятиях. За своё творческое отношение к работе не раз награждалась почётными грамотами и благодарственными письмами и особой благодарностью со стороны читателей. Однако всегда мечтала применить свой накопленный опыт для развития библиотечного дела Ингушетии.

С ноября 2014 года Лейла Куссиева работала в Национальной библиотеке Ингушетии имени Джемалдина Яндиева, заведующей информационно-библиографическим отделом. За годы работы Лейла зарекомендовала себя ответственным, инициативным, творческим человеком. Ею проводился ряд интересных мероприятий, конкурсов и библиотечных проектов. Два года в республике проходил инициированный Лейлой марафон «Книга года: читаем книгу вместе», который получил большой общественный резонанс. Подготовлены содержательные библиотечные пособия, иллюстрированное справочное издание «Мечети Ингушетии», объемный библиографический указатель «Библиотеки Республики Ингушетия в СМИ РФ и РИ», многочисленные методические и рекомендательные пособия, библиографические указатели проекта «Научная мысль Ингушетии» и многое другое.

С большим интересом она спешила донести книжную культуру до каждого члена общества, старалась привлечь их в любимую библиотеку, привить им любовь к чтению. В планах осталось ещё много идей, проектов, которые, к сожалению, доводить будут её коллеги, но уже без Лейлы. Её уход стал для нас большим ударом, говорят они, это был замечательный, добрый, отзывчивый, славный человек, который заражал своей лёгкостью, оптимизмом и весёлым нравом.

«Мы до сих пор находимся в состоянии растерянности, — говорит коллега Зарема Евлоева. — Тяжело признать, что её нет с нами рядом. Это был удивительный человек, искренний, общительный, доброжелательный, что притягивало к ней людей»

«Конечно же, трагическая смерть Лейлы глубоко тронула не только коллег, но и читателей, писателей, участников ряда ее проектов, от которых мы получаем в свой адрес соболезнования, — говорит директор библиотеки Радима Газдиева. — Все добрые слова, которые только можно сказать, адресованы нашей Лейле. Это был человек исключительно преданный своему делу, человек редкой доброты и искренности. Это вдохновляло её на интересные проекты, которые были проведены в республике, результаты которых остались в память о ней в стенах нашей библиотеки».

Лейла Куссиева очень любила свой народ, свою родину и своё дело. И эта любовь, несомненно, носила обратный характер. Её уважали, любили и ценили. Она пришла в этот мир светлым человеком и ушла с добрым именем.

Дал гешт долда. Дала къахетам болба.