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Ради жизни на земле

Память о Герое России генерал-майоре Суламбеке Осканове почтили 7 февраля в Липецкой области

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7 февраля 2021 года в поселке Хворостянка Добринского района Липецкой области состоялся траурный митинг, посвященный трагической гибели генерал-майора авиации Суламбека Осканова.

Чествовать печальную дату у обелиска собрались бывшие друзья и сослуживцы, летчики Липецкого авиацентра, представители администрации Липецкой области и Хворостянской сельской администрации, сын Руслан Осканов, а также земляки, проживающие в Липецке и Липецкой области, среди которых были Бей-Али Бекботов, Салман Мержоев, Магомед Аушев, Адам Майсигов, Саламбек Гезгу, Ахмед Мякиев и другие.

Много добрых слов прозвучало в адрес нашего земляка, первого Героя России Суламбека Осканова. Сослуживцы вспоминали его не только как профессионала самого высокого класса, но и как надежного товарища, благородного человека, который своими поступками снискал уважение и почёт среди военных летчиков.

«Прошло без малого 30 лет, но в наших сердцах генерал Осканов, как командир, как летчик, как человек, остался кристально чистым и незапятнанным, — сказал в своём выступлении глава администрации Добринского района Р. Ченцов. — Опытный летчик сделал все возможное, чтобы отвести потерявший управление самолет от деревни ценой собственной жизни. Светлая память о нём останется в наших сердцах».

«Хоть мы и чествуем трагическую дату, — сказал в свою очередь житель Липецка, подполковник полиции в отставке, ветеран УМВД России по Липецкой области Салман Мержоев, — но мы гордимся, что этот мужественный и достойный человек оставил о себе добрый след в сердцах жителей не только Липецка, но и всей нашей страны. Каждый раз, приходя к месту его гибели, мы чувствуем и заново переживаем боль этой утраты. Дала къахетам болба цох».

На мероприятии также были озвучены планы на предстоящую 30-летнюю дату гибели лётчика в 2022 году по реконструкции памятника и заложении аллеи имени Осканова.

Со словами благодарности в адрес присутствующих выступил сын Героя России Руслан Осканов.

«Я благодарен всем, кто пришёл сегодня на эту встречу, — сказал он, — кто помнит моего отца и чтит память о нем, кто ценит подвиг, который он совершил не ради славы, а ради жизни на земле!»

Закончилось мероприятие общими фотографиями и возложением цветов к обелиску.

Напомним, что 7 февраля 1992 года на 13-й минуте полета мотор самолёта, который испытывал лётчик Суламбек Осканов, заглох. В течение двух с половиной минут лётчик пытался остановить самопроизвольное скольжение самолета, который летел на высоте 4000 метров со скоростью 900 километров в час, выдерживая колоссальную нагрузку, и вот, казалось бы, когда можно было успеть катапультироваться, он увидел горящие огни деревни Казельки. Эти секунды решили всё... Взрыв прогремел в трехстах метрах от мирно спящего села.

Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Суламбеку было присвоено звание Героя России.

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