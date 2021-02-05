Памперсы вместо золота

Подобный вопрос, без сарказма, вполне можно было бы задать коммунальщикам Назрани, если не знать, как они раз за разом пытаются прочистить забивающийся мусором в одной точке в центре города канализационный коллектор. Только нашим трудягам, в отличие от киношных актеров, едва ли светит нарваться на золото и бриллианты: они методично выскабливают из этого участка коллектора кучи всякого хлама из тряпья, памперсов и т. д.

Учитывая то обстоятельство, что квартирное жилье у нас строят ударными темпами, а народ наш так и не научился в нем жить после частных домов, сдается мне, что «копать» здесь коммунальщикам придется еще долго.