Фотофакт

Памперсы вместо золота

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«Простите, пожалуйста, вы, случайно, не клад здесь ищете?» — с издевкой интересовался герой популярного советского кинофильма у бригадира строителей, заметив, что в одном месте уже несколько раз копают ямы.

Подобный вопрос, без сарказма, вполне можно было бы задать коммунальщикам Назрани, если не знать, как они раз за разом пытаются прочистить забивающийся мусором в одной точке в центре города канализационный коллектор. Только нашим трудягам, в отличие от киношных актеров, едва ли светит нарваться на золото и бриллианты: они методично выскабливают из этого участка коллектора кучи всякого хлама из тряпья, памперсов и т. д.

Учитывая то обстоятельство, что квартирное жилье у нас строят ударными темпами, а народ наш так и не научился в нем жить после частных домов, сдается мне, что «копать» здесь коммунальщикам придется еще долго.

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