На решение Минюста могло повлиять сделанное ранее заявление Президента Владимира Путина, в котором он подчеркнул, что каждый житель страны должен самостоятельно решить, будет ли он прививаться против новой коронавирусной инфекции или ставить прививку от гриппа.

«Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно. Вакцинация — это личный выбор каждого человека, но это и колоссальная ответственность каждого человека за свое здоровье и за здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей», — сказал Президент.

В комментарии «Российской газете» в Минюсте подчеркнули, что окончательное решение принималось по результатам публичного обсуждения законопроекта, проходившего в период с 29 мая по 26 июня текущего года.

Если бы статью все же включили в новый административный Кодекс, то нарушителям пришлось бы за отказ от вакцинации, медосмотров и гигиенического воспитания, выплатить штраф в размере: от 5 тыс. до 7 тыс. рублей для физических лиц, от 10 тыс. до 20 тыс. для индивидуальных предпринимателей и от 20 тыс. до 30 тыс. рублей для организаций.

7 тысяч рублей мог составить для граждан штраф за отказ от вакцинации. Но эту норму из проекта КоАП решено исключить.

Таким образом, вакцинация в России остается добровольной.

Тот, кто принял решение сделать прививку от коронавируса, должен понимать, что вакцина не может защитить человека на всю жизнь. Связано это с весьма изменчивой природой вирусов. Их способность к мутациям поражает. Чем больше число зараженных людей, тем больше вероятность того, что вирус будет страдать от мутаций. Но конечная цель такого аутентичного переформатирования вируса — выжить самому. А так как его среда обитания либо человек, либо животное, то он не заинтересован терять их и все эти мутации приводят к тому, что после ряда комбинаций вирус ослабевает и перестает быть опасным. Штаммы гриппа тому пример.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на иммунолога, аллерголога Владимира Болибока уже насчитано 22 тысячи мутаций нового коронавируса. «И нет гарантии, что 24-тысячная мутация не станет особо заразной», — считает Болибок. По такому же механизму распространяются и вирусы гриппа. В нынешнем сезоне, по словам ученого, стоит готовиться к тем штаммам вируса гриппа, которых не было уже давно. И у детей, которые родились после последней вспышки, просто нет к ним иммунитета.

По словам Болибока, создать вакцину сразу от нескольких типов вирусов ‒ комбивакцину ‒ маловероятно. «Иммунитет через 6‒10 лет угаснет, организм «забудет» об этой прививке», — пояснил он.

При этом подчеркнул, что лечение вирусной инфекции разбивается на несколько направлений: поддержка иммунитета, противовирусные препараты, которые блокируют размножение вирусной частицы.

Хотя вакцина от коронавируса и не дает долгосрочной защиты, но гарантированно на три года от нее можно защититься.

Гендиректор «Вектора», разработчик вакцины, Ринат Максютов в своем интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Вакцины» на канале «Россия-1», рассказал, что сейчас исследуют имунногенность у добровольцев, получивших вакцину первыми. Как показывают наблюдения, антитела к коронавирусу вырабатываются в течение двух недель после вакцинации. Однако защитный титр формируется лишь после второй иммунизации. Ее проводят на 21-й день после первой.

Немного корректирует это мнение директор центра имени Гамалеи, академик Александр Гинцбург. Он считает, что говорить о сроке действия вакцины против COVID-19 еще рано, и в качестве примера приводит вакцину против вируса Эболы, которая защищает человека два года.

«Возможно, что защита у вакцинированных будет и на более длительный период, но это только можно выяснить экспериментально», — пояснил Александр Гинцбург.

Первыми прививать начали в Москве и Московской области. Затем вакцину от коронавируса начали получать пилотные регионы. В Ингушетию первая партия из 50 вакцин от короновируса «Спутник V» отечественного производства поступила в середине сентября.

Начинать прививки решили с врачей, которые постоянно находятся в группе риска. «Вакцинацию в первую очередь пройдут сотрудники медорганизаций — это врачи и средний медицинский персонал, у нас уже разработан график вакцинации, по нему мы и будем работать. Вакцинацию необходимо будет провести двукратно, вторую дозу вакцины необходимо ввести через три недели после первой», — заявила накануне министр здравоохранения Рукият Торшхоева.

Сегодня в республике ожидают вторую партию в 80 вакцин.

Многих россиян волнует стоимость лекарства от коронавируса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игоря Артемьева ее цена будет сравнима, с ценой на самые доступные мировые аналоги и не будет превышать 1 тысячи рублей за дозу, а далее будет снижаться.

«На лекарства в России будет применяться самая низкая цена из всех референтных стран, которые нами будут выявлены. Поэтому, если кто-то хочет 12 тысяч, а это лекарство будет на рынке, условно в Польше или Казахстане, стоить 20 рублей, то будет стоить 20 рублей. И это будет предельная цена, которую мы установим», — сказал он.

«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах — до 1 тыс. рублей за одну дозу, так как вакцины выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал. Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами», — сказал глава ФАС.