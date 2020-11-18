О его сути корреспонденту газеты «Ингушетия» рассказал инспектор по особым поручениям центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Ингушетии майор полиции Ибрагим Костоев.

— Данным распорядительным актом до 1 декабря 2020 года переносятся сроки следующей разрешительной деятельности, — пояснил собеседник. — Во-первых, это подтверждение соответствия юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей обязательным требованиям, в том числе предусматривающим переоформление (продление) лицензий, разрешений, удостоверений частного охранника и иных разрешительных документов, установленных законодательством Российской Федерации об оружии и частной охранной деятельности, за исключением лицензий на осуществление частной детективной и частной охранной деятельности, по которым сроки подтверждения соответствия наступили в период с 6 апреля по 1 ноября 2020 года, переносится на срок до 1 декабря 2020 года.

Во-вторых, это подтверждение соответствия (компетентности) работников юридических лиц с особыми уставными задачами обязательным требованиям, регулирующим общественные отношения в сфере оборота оружия и использования специальных средств, по которым сроки подтверждения соответствия (компетентности) наступили в период с 6 апреля пo 1 ноября 2020 года, переносится на срок до 1 декабря 2020 года.

Костоев обратил особое внимание на то, что заявления о предоставлении госуслуг в сфере оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности до 1 августа подаются и принимаются исключительно в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуги (функций)» (www. gosuslugi. ru).

— Хочу подчеркнуть — отметил он, — что заявления о предоставлении государственных услуг будут рассматриваться в случае, если у заявителя имеется возможность получения медицинских документов, справок с места службы и прочих требуемых документов, и он представил их через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Готовые документы можно получить по предварительной записи в местах предоставления государственных услуг подразделениями лицензионно-разрешительной работы. Если в рассматриваемый период у субъектов оборота оружия отсутствует возможность получения требуемых документов, заявления подавать не нужно.

По словам Костоева, следует учитывать, что в случае принятия руководством страны решений об окончании или продлении комплекса ограничительных мероприятий, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, в вышеуказанное распоряжение будут подготовлены соответствующие изменения.

— Указанным распорядительным актом определяется период подачи заявлений на продление разрешительных документов — лицензий, разрешений, удостоверений частного охранника и иных разрешительных документов, срок действия которых заканчивается в период с 6 апреля по 1 ноября 2020 года, — пояснил он. — Все это — с возможностью рассмотрения за месяц до 1 декабря 2020 года поданных заявлений.

Поскольку срок действия разрешительных документов определен законодательством Российской Федерации, то продление осуществляется днем, следующим за сроком окончания срока действия продлеваемого документа. Таким образом, если у гражданина срок окончания разрешения на хранение и ношение оружия 20 апреля 2020 года, то при подаче заявления в период до 1 ноября 2020 года срок действия разрешения ему будет продлен с 20 апреля 2020 по 20 апреля 2025 года.