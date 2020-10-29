«Основные мероприятия в рамках празднования Дня народного единства пройдут в онлайн-режиме согласно указу Главы Ингушетии «О введении режима повышенной готовности», — отметил сотрудник пресс-службы.

По его данным, в частности, проводимый ежегодно региональным министерством культуры концерт с участием звезд ингушской эстрады перенесен в формат видеотрансляции.

Организаторы ежегодной просветительской акции «Большой этнографический диктант», которая пройдет во всех регионах России, странах СНГ и зарубежья с 3 по 8 ноября, также в этом году отдали предпочтение дистанционному формату и приглашают всех желающих присоединиться к написанию теста в режиме онлайн.

План мероприятий, подразумевающих очное присутствие участников и гостей, также подвергся значительному сокращению для обеспечения безопасности жителей республики: состоится только основное мероприятие в Назрани, оно пройдет на открытом воздухе и при полном соблюдении противоэпидемических мер. На площади перед городским ДК будут организованы национальные подворья, пройдет презентация ремесел народов, проживающих в республике.

Запланированы ярмарки Ассоциации ремесленников Ингушетии, где будут представлены различные виды декоративно-прикладного искусства, предметы живописи и мастерства: выставка ингушских истингов (традиционных ковров), выставка мастеров оружейного искусства Дагестана, гончарных, кованых изделий местных талантов и других произведений.

Местные автолюбители при поддержке Коммолодежи региона устроят праздничный автопробег по различным селам Назрановского района республики.

Все мероприятия, предполагающие скопление людей в закрытых пространствах, в республике отменены или преобразованы в онлайн-формат. Несмотря на строгое соблюдение всех требований санитарной безопасности при организации и проведении утвержденных оффлайн-мероприятий, жителям старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано отказаться от их посещения.

Напомним, День народного единства — российский государственный праздник, отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года, и является выходным днём.