Именно 29 октября 1952 года Совет Министров СССР создал службу, которая защищала объекты народного хозяйства, правительственные здания и учреждения. День формирования этих подразделений стал одновременно и профессиональным праздником для их личного состава. С апреля 2016 года вневедомственная охрана вошла в состав Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии). До этого она была структурным подразделением Министерства внутренних дел Российской Федерации.

В этот праздничный день корреспондент газеты «Ингушетия» пообщался с начальником отдела организации охраны объектов ВО Росгвардии Ингушетии подполковником полиции Сергеем Прохоровым. Речь, естественно, шла о буднях вневедомственной охраны Росгвардии.

— Сергей Викторович, поздравляю вас с праздником. Расскажите вкратце об истории вневедомственной охраны.

— Спасибо. Современная история вневедомственной охраны началась с Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации». В целях обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина был создан новый орган федеральной исполнительной власти — Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, в состав которой вошла и вневедомственная охрана — одна из самых многочисленных и оснащенных служб, стоящая на страже государственной и частной собственности, общественного порядка и безопасности соотечественников. А вообще, самой службе — 68 лет. Накопленный за эти десятилетия опыт работы доказал эффективность деятельности подразделений вневедомственной охраны как при защите объектов, так и в борьбе с преступностью.

Если же вкратце, то история вневедомственной охраны уходит своими корнями в 1952 год, когда 29 октября постановлением Совета Министров СССР № 4633-1835 «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дел организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств» создана вневедомственная наружная сторожевая охрана (ВНСО) при органах Министерства внутренних дел. В подчинение органов внутренних дел были переданы сторожевые бригады, охранявшие торговые и хозяйственные объекты. Первоначально вневедомственная охрана занималась защитой мелких объектов собственности, и только уже затем — крупных предприятий, банков, строек, магазинов, административных зданий и других учреждений.

Предшественницами вневедомственной охраны можно назвать созданную 3 марта 1920 года для охраны промышленных объектов, запасов продукции и сырья промышленную милицию и ведомственную милицию, Положение о которой было утверждено 6 февраля 1924 года. Она создавалась на договорных началах с администрацией народнохозяйственных объектов, которые охраняла, и содержалась за их счет.

Таким образом, до 1952 года все объекты народного хозяйства страны охраняли сами ведомства, содержащие в своих штатах целую армию сторожей. Подчинение охраны различным ведомствам не давало возможности совершенствовать ее организацию, не позволяло широко внедрять технические средства, которые увеличивали бы надежность и одновременно ее удешевляли. 29 октября 1952 года часть этой охраны была передана в подчинение милиции. Так наравне с ведомственной появилась и вневедомственная охрана.

Сегодня охрана остается надежной и постоянно развивающейся службой. Более того, в последние годы спектр предоставляемых услуг неуклонно растет. За это время сменилось несколько поколений, сейчас в подразделениях работают дети и внуки тех, кто когда-то стоял у истоков службы. Возрос технический и профессиональный уровень сотрудников. И, конечно же, за шесть с половиной десятилетий были созданы славные боевые и трудовые традиции службы.

Прошло время, и вот, четыре года назад, 5 апреля 2016 года, Указом Президента России была образована Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации. Вневедомственная охрана, как и ОМОН, СОБР, лицензионно-разрешительная система, вошла в состав Росгвардии.

— Каковы основные задачи вневедомственной охраны?

— Подразделение вневедомственной охраны решает задачи, которые в целом стоят перед Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации. Это охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности и, в том числе, охрана имущества граждан и организаций по договорам. Исходя из задач, стоящих перед службой, осуществляется и последовательно реализуется комплекс организационных и практических мероприятий, направленных на устойчивое развитие служебной деятельности, обеспечение полноценной и надежной защиты охраняемого имущества, объектов всех категорий, в том числе объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации.

Штатная численность вневедомственной охраны по республике составляет 1247 человек, из них 1171 — аттестованные. В 90-е годы основной акцент делался на техническом развитии охраны с помощью пультов централизованного наблюдения. Раньше групп задержания на улицах не было, вневедомственная охрана не патрулировала улицы, не обеспечивала охрану квартир.

Пик технического перевооружения пришелся на первое десятилетие нового тысячелетия, что позволило сохранить количество охраняемых объектов, при этом снизив человеческий ресурс. Техника зашла далеко: на сегодняшний день имеется техническая возможность обеспечить охрану объектов в любой точке мира.

Под защитой у нас находятся 338 объектов различных форм собственности, в том числе — 48 объектов физической охраны, 289 объектов с помощью технических средств охраны и 1 объект, подключенный на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии, реагирующий на сигнал «тревога».

На охрану 48 объектов постами ежесуточно выставляется 125 сотрудников, которые несут службу на 62 постах. Ежесуточно выставляется 5 групп задержания, в которых задействовано 15 сотрудников — по 3 сотрудника в каждой группе. Основной задачей является обеспечение безопасного функционирования учреждений образования, социально значимых и иных объектов.

— В этом году были выезды по сигналу тревоги?

— В текущем году нарядами групп задержания вневедомственной охраны осуществлено 512 выездов по сигналам тревоги. Однако все сигналы были ложными, вследствие перебоев с электроэнергией. Основными причинами ложных сигналов тревоги по-прежнему являются частые отключения электричества в районах республики на продолжительное время — более 4-х часов. Тактико-технические параметры штатных аккумуляторов, установленных в источниках бесперебойного питания, не позволяют обеспечить электропитанием ТСО (технические средства охраны), установленные на охраняемых объектах на время отключения продолжительностью свыше 1,5-2 часов. Следует отметить, что вневедомственная охрана — единственная служба, которая осуществляет патрулирование в круглосуточном режиме.

— За эти четыре года, что вневедомственная охрана находится в составе Росгвардии, что-то изменилось в деятельности службы?

— За все время своей деятельности вневедомственная охрана не раз претерпевала значительные изменения, однако неизменным остается ее предназначение — обеспечение надежной государственной охраны доверенных материальных ценностей собственников от преступных посягательств. Мы по-прежнему решаем задачи по повышению защищенности имущественных интересов граждан и юридических лиц, а также усилению антитеррористической устойчивости охраняемых объектов и жилого сектора, профилактике преступлений, борьбе с преступностью на территории региона.

— Как обеспечивается сохранность собственности жителей республики?

— Самое многочисленное звено в службе вневедомственной охраны — это сотрудники полиции групп задержания. Наряды групп задержания входят в систему комплексного использования сил и средств территориального органа внутренних дел. Именно они одними из первых выезжают на место происшествия, чтобы помочь попавшим в беду людям, защитить их собственность.

За безопасность объекта отвечают технические средства. Как правило, охрана осуществляется с использованием телефонных коммуникаций: перед уходом человек связывается с дежурным пункта централизованной охраны и называет свой персональный код, либо прикладывает электронный ключ к считывателю. И все. С этого момента материальную ответственность за сохранность вашего имущества несет вневедомственная охрана. Группы задержания немедленно отреагируют на любые попытки проникнуть в охраняемый объект, им даны все права для пресечения незаконных действий.

— Понятно, что всех, кто обращается к вам за помощью, интересуют расценки на услуги...

— Подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии обеспечивают охрану имущества юридических и физических лиц на договорной основе. Согласно утвержденным тарифам на 2020 год, стоимость услуг по охране имущества граждан и организаций такова:

— 9 руб. 71 копеек в час за техническую охрану объектов с помощью пультов централизованной охраны (ПЦО). В столице республики в городе Магас стоимость за указанный вид охраны составляет 9 руб. 08 копеек в час;

— 4 руб. 11 копеек в час за техническую охрану с помощью пультов централизованной охраны (ПЦО) для органов государственной власти Российской Федерации и организаций, финансируемых за счет федерального бюджета;

— 329 руб. 53 копейки в месяц за охрану квартир и помещений с личным имуществом граждан при оценке имущества до 30 тыс. руб.;

— 487 руб. 44 копейки в месяц за охрану квартир и помещений с личным имуществом граждан с использованием устройств тревожной сигнализации;

— 443 руб. 51 копейка стоимость 1 часа охраны среднего начальствующего состава (командир взвода) — это охрана с выставлением стационарного поста;

— 339 руб. 26 копеек стоимость 1 часа охраны рядового и младшего начальствующего состава — это тоже охрана с выставлением стационарного поста.

— А обычный, простой житель республики может заказать себе обеспечение индивидуальной охраны?

— Мы можем обеспечить охрану его имущества. Надо заключить договор с вневедомственной охраной. К примеру, на подключение так называемой индивидуальной тревожной кнопки. Ее можно замаскировать, скажем, в виде стенного выключателя, или постоянно носить в кармане специальный брелок. В случае опасности гражданин нажимает эту кнопку, и группа реагирования немедленно прибывает на вызов.

— Как работает пультовая охрана?

— Принцип прост: если в квартиру, дом, офис, гараж кто-то пытается проникнуть, то сигнал о несанкционированном вторжении автоматически поступает на централизованный пульт охраны. Срабатывает тревога, и через несколько минут группа задержания прибывает на охраняемый объект.

— Насколько эффективна ваша работа?

— Цифры говорят сами за себя. С начала года вневедомственной охраной отработано свыше 512 сигналов «тревога». Краж и хищений из охраняемых объектов не было допущено вовсе.

— А по каким критериям у вас ведется набор сотрудников на службу?

— У нас, конечно, очень жесткий отбор. Как шутят мои коллеги, легче комиссию на космонавта пройти, чем во вневедомственную охрану. Кандидаты на службу в обязательном порядке проходят медицинское и психофизиологическое исследования, тестирование на алкогольную, наркотическую и иную токсическую зависимость. Предпочтение отдается гражданам страны в возрасте от 18 до 35 лет, отслуживших службу в вооруженных силах, категория здоровья «А», с образованием не ниже среднего общего, с хорошей физической подготовкой и отличным здоровьем.

— Хотели бы что-нибудь добавить по случаю вашего профессионального праздника?

— Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить с праздником своих коллег. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии — это мужественные люди, обладающие крепким характером и стальными нервами. И это сказано не для красного словца. Это люди, которые посвятили себя очень важной профессии. Желаю всем успехов в жизни, здоровья и семейного благополучия, чтобы пореже звучал сигнал «тревога». Пусть любимая работа не таит в себе никаких опасностей.