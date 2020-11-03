Нынешняя призывная кампания по традиции началась 1 октября. Процесс этот значительно усложнён в связи со второй волной пандемии коронавируса. Для предотвращения массового распространения COVID-19 в рядах Вооружённых сил военные комиссариаты Ингушетии значительно ужесточили меры контроля физического состояния новобранцев. Представители призывных комиссий убеждают, что предпринятых мер вполне достаточно для того, чтобы родственники призывников не переживали за их здоровье.

«Родителям не надо беспокоиться о своих сыновьях, так как мы отправляем их в элитные войска — национальную гвардию, специальные подразделения Минобороны, — отметил Руслан Сагов, председатель Комитета солдатских отцов Республики Ингушетия. — Парням выдаётся всё необходимое, включая антисептические средства, тёплую форму одежды. Во многих регионах России уже достаточно холодно».

Все «вирусные преграды» третья группа призывников из региона преодолела и готовится к отправке в войска. По данным военного комиссариата республики, все мероприятия проходят без каких-либо проблем.

«Мы уже отправляем третью команду в количестве 11 человек, — подчеркнул Хасан Аушев, председатель призывной комиссии г. Назрань. — На сборном пункте новобранцы проходят итоговую медицинскую комиссию».

Что касается самих призывников, то на их боевой настрой пандемия никак не повлияла. Парни намерены проявить себя с лучшей стороны, а кто-то в последующем посвятит себя военной службе.

«Наши предки достойно служили и покрыли себя неувядаемой славой. Будем продолжать эти традиции. Настроение хорошее», — отрапортовал новобранец Хасан Озиев.

В ближайшие три месяца военкоматы поставят в Российскую армию и другие силовые структуры 128 тысяч молодых солдат. Это на 7 тысяч меньше, чем было призвано весной.

Руководство Минобороны России жестко придерживается курса на профессионализацию Вооруженных сил, потому свой заказ на «срочников» из года в год сокращает. Сегодня контрактников в армии больше, чем призывников. Такая же тенденция наблюдается в других ведомствах, где законом предусмотрена военная служба. А кое-где, например, у пограничников, от этой категории бойцов удалось отказаться вовсе.

Другая особенность нынешнего призыва — география набора призывников. Если весной в отдельных районах Крайнего Севера и приравненных к ним отправки на службу новобранцев не было (по закону, ее там организуют раз в год), то сейчас «солдатская» кампания пройдет в России повсеместно.