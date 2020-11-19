Минтрудом республики, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ведомства, ведется постоянный мониторинг ситуации на рынке труда, которая характеризуется значительным увеличением обращаемости граждан в органы службы занятости населения в поиске работы и ростом регистрируемой безработицы.

Граждане, оставшиеся без работы, активно обращаются в центры занятости населения за оказанием содействия в поиске подходящей работы и за назначением пособия по безработице. Если в начале 2020 года только каждый четвертый безработный гражданин был официально зарегистрирован в качестве безработного, то теперь государственной поддержкой охвачены порядка 80% таких граждан.

В настоящее время в органах службы занятости населения идет перерегистрация безработных граждан с целью выявления фактического количества безработных граждан.

Главной причиной сохраняющегося в республике высокого уровня безработицы по-прежнему остается дефицит вакантных рабочих мест.

Количество вакансий, заявленных работодателями на 1 ноября 2020 г., составило 398 единиц, в связи с чем коэффициент напряженности на рынке труда составил 153 чел. на одно вакантное рабочее место.

В целях смягчения ситуации на рынке труда республики постановлением правительства Ингушетии от 13 августа 2020 № 102 утверждена государственная программа «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Ингушетия в 2020 году».

Реализация программы предусматривает возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для 819 граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости населения в поисках работы; возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства 31 работника организаций, находящегося под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников).

Необходимо отметить, что в соответствии с Временными правилами регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 460, регистрация безработных граждан осуществлялась в личном кабинете информационно-аналитической системы «Общероссийская база вакансий «Работа в России» либо в личном кабинете информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Практически была исключена индивидуальная адресная работа с гражданами, требующая очного взаимодействия, что в совокупности со снижением устойчивости предприятий привело к снижению уровня трудоустройства, падению качества услуг, неисполнению нормативов их доступности.