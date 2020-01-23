Спортсменам в пяти весовых категориях, в рамках двоеборья, предстояло выполнить упражнения «толчок» и «рывок» с 24-килограммовой гирей.

По итогам соревнований в общекомандном зачете победили сотрудники СОБРа, второе место заняли гиревики ОМОНа, замкнули тройку призеров спортсмены из команды вневедомственной охраны.

В беседе с корреспондентом «Ингушетии» начальник физической подготовки и спорта управления подполковник Сергей Клейменов отметил, что за последний год намечен очевидный прогресс в технике и в силовой подготовке у всех сотрудников, на постоянной основе принимающих участие в соревнованиях по гиревому спорту.

— Соревнования носят отборочный характер, — пояснил собеседник. — Сегодняшние победители в личном зачете в ближайшее время отправятся представлять Управление Росгвардии по Республике Ингушетия на чемпионате, организованном Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации.