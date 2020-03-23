По телефонам горячей линии ОНФ 8-800-200-34-11 люди, находящиеся в группе риска, смогут оставить заявки на покупку продуктов, лекарств и помощь по дому, сообщила координатор по работе со СМИ РИК ОНФ Амина Бокова.

Как отметила Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии Фатима Барханоева, работа волонтерского центра по обработке заявок будет вестись совместно с Всероссийским Общественным движением «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции» и Ассоциацией волонтерских центров. На платформе Народного Фронта НКО возьмут на себя функции, которые не дублируются органами власти.

«Центр по работе с обращениями от жителей Ингушетии, входящими в группу риска заражения инфекцией короновируса, начал свою работу 20 марта. Помимо обработки звонков, поступивших на «горячую линию», наши волонтеры вместе с социальными работниками будут проводить адресный обход одиноких людей старше 60 лет, и узнавать, какая помощь им необходима в период карантина. Естественно, меры безопасности будут соблюдены в полной мере, всем активистам уже выдали медицинские маски и антисептики, а в случае возникновения вспышки пандемии в регионе, волонтерам будет предоставлена специальная одежда», — добавила Барханоева.

Сопредседатель Народного Фронта Ингушетии Фатима Барханоева также входит в состав регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса, который возглавляет глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Телефон круглосуточной «горячей линии» ОНФ 8-800-200-34-11 будет работать до конца пандемии коронавируса COVID-19.

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль отметил, что зачастую пожилые люди маломобильны, именно поэтому им нужно уделить внимание: «В каждом регионе есть комплексные центры социальной помощи. Они работают, но сегодня в связи с огромной нагрузкой и им нужна помощь. Поэтому Общероссийский народный фронт предложил нашим активистам принять участие сначала в первых регионах, а затем и по всей стране, в оказании помощи конкретным людям старшего возраста. Это светлая идея. Мы не будем подменять другие организации, мы собираемся работать вместе с ними. Важно свою капельку души, сердца, времени положить на то, чтобы наши люди не страдали. Сегодня ситуация с коронавирусом не является критичной для России. У нас есть болезни, от которых умирают больше, чем от этого вируса. Надо спокойно жить и спокойно работать».

«Всероссийское движение «Волонтеры-медики» готово взять на себя организацию волонтерской деятельности и помочь пожилым людям, которые оказались на карантине или не имеют возможности выйти на улицу. Волонтеры будут помогать в покупке продуктов первой необходимости и лекарств. Вся подготовительная работа сейчас идет полным ходом. Сегодня на сайте dobro. ru мы запустили регистрацию для волонтеров, которые войдут в состав этих штабов, смогут принять посильное участие и оказать помощь. По-другому поступить мы и не могли. Призываю всех помогать людям, которые вынуждены находиться дома. Вместе мы справимся со всеми трудностями», — сказал член Центрального штаба ОНФ, член Общественной палаты России, председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук.

Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев рассказал, как его организация подключится к работе ОНФ в этом направлении. «В каждом регионе у нас есть волонтерские центры, региональные ресурсные центры, фонды, вузы, тысячи людей, которые готовы стать частью этой важной работы. В приложении «ОНФ. Помощь» уже принимаются заявки от граждан, которые мы будем распределять через портал dobro. ru на волонтеров. За несколько дней мы подготовим обучающий курс, ведь важно учесть психологические и медицинские особенности и потребности пожилых граждан, а также рассказать о том, что полезно знать ребятам о мерах профилактики. Мы также готовы сориентировать работу 100-тысячного корпуса «Волонтеров Конституции» для этой помощи, если потребуется больше людей», — добавил Метелев.