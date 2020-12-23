В итоге, на пути следования учеников школы, расположенной рядом с реконструируемой федеральной автотрассой Р-217 «Кавказ», появилась разметка, искусственные неровности и соответствующие дорожные знаки.

— Мы обращались в местные органы власти, на балансе которых находится территория школы, а также в подведомственное Росавтодору ФКУ УПРДОР «Кавказ» с призывом принять меры по организации безопасного пересечения детей автомагистрали и скорейшего строительства модульного надземного пешеходного перехода — рассказала газете «Ингушетия» сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии Мадина Богатырева. — Сейчас детям приходится пересекать три дороги с интенсивным движением: сначала они минуют один пешеходный переход, на котором после наших сигналов появились искусственная неровность, разметка и металлические ограждения, а затем две магистрали, на которых сейчас активно ведутся строительные работы и вскоре начнется установка надземного перехода. Соединяет эти нелегкие пути школьного маршрута крутая лестница, у которой после наших замечаний появились перильные ограждения.

По словам Богатыревой, именно на этот небезопасный подъем по насыпи со стороны школы на федеральную автодорогу, находящуюся значительно выше, и отсутствие тротуаров общественники обращали внимание местных властей.

Проблемы на другом пешеходном переходе на федеральной трассе, так же волнуют активистов ОНФ с прошлого года. Он оборудован регулируемым светофором, установлены знаки ограничения скорости, но этого все равно недостаточно. К тому же родители часто жалуются на кнопку вызова для маленьких пешеходов. Информацию о частой неисправности светофора общественники неоднократно доводили до инспекторов ГИБДД.

— Мы второй год добиваемся обустройства надземного перехода на федеральной автомагистрали и держим ход строительства на особом контроле — присоединяется к разговору модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ингушетии Хаваж-Багаудин Тибоев. — По результатам проводимой акции «Дорога в школу» мы предлагали несколько вариантов решения проблемы на втором переходе вблизи учебного заведения: укладку искусственной неровности, установку ограждений и на самом переходе, и вдоль лестницы, установку дорожных знаков, оборудование территории учебного заведения пешеходными тротуарами. Уверен, что совместными усилиями, поставив на первое место интересы людей, всегда можно найти выход из любой ситуации.