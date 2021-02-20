В ходе мероприятия ребятам продемонстрировали условия несения службы бойцов, технику, состоящую на вооружении отряда, а также рассказали об истории подразделения и боевом пути его сотрудников, отдавших жизнь за мирное небо над нашей головой.

— Сотрудники ОМОН всячески поддерживают интерес учеников к деятельности отряда и регулярно устраивают для ребят различные мероприятия, — сказал в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» классный руководитель учащихся Любовь Евлоева. — Дети с большим интересом посещают базу, задают множество вопросов, в том числе и о возможностях трудоустройства в подразделение, ставшее практически родным для нас.

Напомним, что замкомандира ингушского ОМОНа Рашид Ганижев, 19 лет отдавший службе в правоохранительных органах погиб в апреле 2013 в окрестностях селения Верхний Алкун. Он подорвался на мине в ходе разведывательно-поисковой операции по установлению местонахождения баз боевиков.