Помнить о героях

ОМОН Ингушетии провел День открытых дверей для школьников

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В преддверии Дня защитника Отечества на базе ОМОН управления Росгвардии по Ингушетии прошел День открытых дверей для учащихся школы номер 2 сельского поселения Яндаре, носящей имя, омоновца Рашида Ганижева, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

В ходе мероприятия ребятам продемонстрировали условия несения службы бойцов, технику, состоящую на вооружении отряда, а также рассказали об истории подразделения и боевом пути его сотрудников, отдавших жизнь за мирное небо над нашей головой.

— Сотрудники ОМОН всячески поддерживают интерес учеников к деятельности отряда и регулярно устраивают для ребят различные мероприятия, — сказал в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» классный руководитель учащихся Любовь Евлоева. — Дети с большим интересом посещают базу, задают множество вопросов, в том числе и о возможностях трудоустройства в подразделение, ставшее практически родным для нас.

Напомним, что замкомандира ингушского ОМОНа Рашид Ганижев, 19 лет отдавший службе в правоохранительных органах погиб в апреле 2013 в окрестностях селения Верхний Алкун. Он подорвался на мине в ходе разведывательно-поисковой операции по установлению местонахождения баз боевиков.

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