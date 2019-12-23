За время проведения акции в мобильные пункты судебных приставов обратилось около 200 человек, которые получили возможность проверить себя на наличие задолженности в преддверии новогодних каникул — сообщил «Ингушетии», заместитель руководителя республиканского управления ФССП Низами Бузукашвили. — Судебные приставы наглядно продемонстрировали всем желающим, как правильно и самостоятельно пользоваться «Банком данным исполнительных производств» и другими информационными сервисами, разработанными федеральной службой судебных приставов, каким способом погасить задолженность, проконсультировали граждан, которые интересовались вопросами, связанными со взысканием долгов, а также с применением мер принудительного характера.

Кроме того, в рамках акции судебные приставы раздавали жителям и гостям республики информационные флаеры, где подробно написано, как на официальном сайте управления http://www. r06.fssprus. ru и в мобильном приложении «ФССП» можно проверить свои долги и оплатить их в онлайне.