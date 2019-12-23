УФССП

Они узнали о своих долгах

Около 200 жителей Ингушетии, получили возможность проверить себя на наличие задолженности

0

Наша газета ранее анонсировала проведение во всех регионах страны, в том числе — Ингушетии, информационной акции федеральной службы судебных приставов «Узнай о своих долгах». Она прошла сегодня в мобильных пунктах службы, которые были организованы в аэропорту «Магас», железнодорожном вокзале города Назрань, а также в других местах массового скопления граждан.

За время проведения акции в мобильные пункты судебных приставов обратилось около 200 человек, которые получили возможность проверить себя на наличие задолженности в преддверии новогодних каникул — сообщил «Ингушетии», заместитель руководителя республиканского управления ФССП Низами Бузукашвили. — Судебные приставы наглядно продемонстрировали всем желающим, как правильно и самостоятельно пользоваться «Банком данным исполнительных производств» и другими информационными сервисами, разработанными федеральной службой судебных приставов, каким способом погасить задолженность, проконсультировали граждан, которые интересовались вопросами, связанными со взысканием долгов, а также с применением мер принудительного характера.

Кроме того, в рамках акции судебные приставы раздавали жителям и гостям республики информационные флаеры, где подробно написано, как на официальном сайте управления http://www. r06.fssprus. ru и в мобильном приложении «ФССП» можно проверить свои долги и оплатить их в онлайне.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Колокольцев поставил задачи перед МВД Ингушетии по совершенствованию некоторых направлений работы
Аишу Ажигову выпишут из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 25 декабря
Освобожден от занимаемой должности руководитель министерства имущественных и земельных отношений Ингушетии
Лаборатория Россельхозцентра по Ингушетии получила новое оборудование
Ингушские тхэквондисты завоевали семь медалей на Первенстве Владикавказа
В сельском поселении Плиево прошел семинар-практикум, посвященный традициям и обычаям ингушского народа
24 декабря в Ингушетии состоится закрытие Года театра
В Назрановском районном доме культуры пройдет семинар-практикум памяти Раисы Евлоевой
Ансамбль «Лийг» представит Ингушетию на пятом международном фестивале фольклорного танца «Мост дружбы»
Главный полицейский страны прибыл в Ингушетию с рабочим визитом
В городе Карабулаке 29 декабря пройдёт Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей

Главное

Яндекс.Метрика

 