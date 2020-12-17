В мероприятии приняли участие заместители начальника управления, начальники и командиры подразделений, начальники отделов, отделений и служб.

Итоги служебно-боевой деятельности и результаты работы каждого подразделения озвучил исполняющий обязанности начальника штаба управления полковник Рустам Овезов. В своем докладе оратор, в частности, подчеркнул, что основные усилия в уходящем году были направлены на проведение мероприятий по охране общественного порядка и участию в пресечении преступлений террористической направленности.

В завершение мероприятия Нечипуренко наградил отличившихся военнослужащих и озвучил задачи на предстоящий год.