Росгвардейцы подвели итоги уходящего года
Охрана общественного порядка и пресечение терроризма остаются главными задачами Управления Росгвардии по Ингушетии
В Управлении Росгвардии по Ингушетии под руководством врио начальника управления полковника полиции Александра Нечипуренко состоялось подведение итогов служебно-боевой деятельности территориального органа и подчиненных подразделений за 2020 год.
В мероприятии приняли участие заместители начальника управления, начальники и командиры подразделений, начальники отделов, отделений и служб.
Итоги служебно-боевой деятельности и результаты работы каждого подразделения озвучил исполняющий обязанности начальника штаба управления полковник Рустам Овезов. В своем докладе оратор, в частности, подчеркнул, что основные усилия в уходящем году были направлены на проведение мероприятий по охране общественного порядка и участию в пресечении преступлений террористической направленности.
В завершение мероприятия Нечипуренко наградил отличившихся военнослужащих и озвучил задачи на предстоящий год.