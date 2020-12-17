Росгвардия

Росгвардейцы подвели итоги уходящего года

Охрана общественного порядка и пресечение терроризма остаются главными задачами Управления Росгвардии по Ингушетии

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В Управлении Росгвардии по Ингушетии под руководством врио начальника управления полковника полиции Александра Нечипуренко состоялось подведение итогов служебно-боевой деятельности территориального органа и подчиненных подразделений за 2020 год.

В мероприятии приняли участие заместители начальника управления, начальники и командиры подразделений, начальники отделов, отделений и служб.

Итоги служебно-боевой деятельности и результаты работы каждого подразделения озвучил исполняющий обязанности начальника штаба управления полковник Рустам Овезов. В своем докладе оратор, в частности, подчеркнул, что основные усилия в уходящем году были направлены на проведение мероприятий по охране общественного порядка и участию в пресечении преступлений террористической направленности.

В завершение мероприятия Нечипуренко наградил отличившихся военнослужащих и озвучил задачи на предстоящий год.

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