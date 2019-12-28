Новые, сверкающие машины были доставлены в регион прямо из торгового салона. Транспорт предназначен для нужд пожилых людей старше 65 лет и инвалидов, нуждающихся в услугах социальных служб.

— Это не первая партия автомобилей, полученных нами. В рамках реализации нацпроекта «Демография» есть такие мероприятия программы «Старшее поколение» по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские учреждения. В этой связи в середине года, нами была получена первая партия машин в количестве 8 единиц — 7 «Газелей» и 1 «Ладу-Гранту». Вот сейчас, к концу года, нам дали дополнительные средства в сумме 2 млн 200 тыс. рублей на приобретение 4 единиц транспорта российского производства «Лада-Гранта», — рассказал газете «Ингушетия» Хаджибикар Муталиев, заместитель министра труда, занятости и социального развития РИ.

Полученные ранее машины поставлены на технический учет и полностью задействованы в работе социальных служб. Они решают нужды подведомственного министерству учреждения — «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» на дому.

— Центр обслуживает более 400 человек. Это одинокие, престарелые люди. Понятно, что у человека проживающего в семье есть возможность посетить медицинские учреждения, а одиноких людей посещает участковый терапевт. Но, тем не менее, возникают вопросы по диагностике заболевания, по ряду других медицинских процедур, и для их решения нужно вывозить человека в поликлинику, больницу. В этой связи транспорт используется только для доставки этих лиц, в сопровождении социального работника, в учреждение здравоохранения для медицинского обслуживания. С момента реализации этого проекта нами обслужено более 200 человек, — говорит Хаджибикар Муталиев.

Ключи от новеньких авто были вручены водителям «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов».

Алаудин Шаухалов, директор Республиканского Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов не сомневается, что полученные автомобили позволят улучшить качество обслуживания пожилых людей.

— В этом транспорте мы очень нуждались. Были определенные трудности в доставке пожилых людей в медицинские учреждения. Теперь этот вопрос будет решен кардинально. У нас есть и специализированные газели для доставки людей в преклонном возрасте и инвалидов в медучреждения, полученные нами раннее. Теперь еще и легковые автомобили, что позволит нам заранее поехать к этим пожилым людям и подготовить их к отправке в больницу или поликлинику. Очень благодарны тем, кто в этом участвовал, это значительно облегчит работу и социальных работников и заведующих отделениями, — заявил Алаудин Шаухалов.

По его словам, вопрос обслуживания машин у них тоже решен.

— У нас есть договора с контрагентами для обслуживания этого транспорта. Своего сервиса у нас нет, поэтому мы вынуждены договариваться со специализированными учреждениями на обслуживание этого транспорта, исходя из заложенного лимита, — пояснил Шаухалов.

Осуществлять развоз людей преклонного возраста будут штатные водители. Транспортировкой больных и пожилых пенсионеров они занимаются не первый год. После получения ключей они сразу же провели осмотр автомобилей и остались довольными.

Гирихан Шаухалов водитель Республиканского Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с многолетним стажем уверенно заявил:

— Машины отличного качества, в полной комплектации и имеют большое преимущество для перевозки пожилых людей.

Реализация национального проекта «Демография» продлится до 2024 года. Один из пунктов программы нацпроекта предполагает «создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной

форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода».