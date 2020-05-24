Энергоснабжение

В сомнительные махинации лучше не ввязываться

Очередное миллионное хищение электроэнергии пресекли «Россети Северный Кавказ» в Ингушетии

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Очередной случай миллионного хищения энергоресурса выявили специалисты «Россети Северный Кавказ» в Ингушетии. В зоне деятельности филиала «Ингушэнерго» предприятие «Экосистема» незаконно потребило 188 тысяч киловатт-часов, нанеся ущерб энергокомпании в 1,2 миллиона рублей. Это можно сравнить с энергопотреблением почти 550 домов за месяц.

Факт хищения ресурса энергетики заподозрили в ходе проверки технического состояния узла учета электроэнергии объекта, обнаружив нарушения конструкции счетчика и пломбы госповерителя. Прибор учета сняли и направили на экспертизу. Заключение комиссии — счетчик не соответствует требованиям нормативной документации, так как его конструкция имеет нарушения, пломба повреждена, оттиск не соответствует оттиску поверителя. Итог — установлено вмешательство в работу и конструкцию прибора учета, которое могло привести к искажению данных об объеме потребления ресурса.

Сумму возмещения для недобросовестного абонента рассчитали, исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней проверки. Счет дополнил штраф согласно статьям 7.19 и 19.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

«Магниты, приборы учета, занижающие энергопотребление и любые другие устройства, позволяющие внешне воздействовать на счетчики, — энергетики знают лучше самого хитрого «изобретателя». Кроме того, есть такие понятия, как анализ потребления и оплаты за предыдущие периоды и на аналогичных производствах, пофидерный анализ, — говорит заместитель директора филиала «Ингушэнерго» по развитию и реализации услуг Ислам Гандалоев. — Лучше не ввязывайтесь в сомнительные махинации. Запомните, если для недобросовестного абонента рассчитать объем электроэнергии, исходя из способа, который предусмотрен законом при выявлении безучетного потребления, он будет в несколько раз больше его среднестатистического реального потребления. Речь пойдет о сотнях тысяч, миллионах и даже десятках миллионов рублей для потребителя — юридического лица или предпринимателя. И это будет только вина самого нарушителя. Еще хуже, попытка воровства может привести не только к солидному штрафу, но и к уголовной ответственности».

В первую очередь, энергетики проверяют объекты среднего и крупного бизнеса. На долю именно этой категории потребителей приходится наибольший объем украденных киловатт-часов.

Специалисты отмечают: все чаще источником информации о возможных фактах хищения становятся сообщения неравнодушных граждан. Люди осознали, что незаконное потребление электроэнергии приводит к превышению максимально допустимой нагрузки в сети, а это чревато падением напряжения, отключением электроснабжения и возникновением пожаров.

«У меня просто в голове не укладывается. Я, пенсионерка, ежемесячно нахожу средства на оплату коммунальных услуг, а владелец крупного производства по соседству — нет. Предпочитает воровать, — говорит Маржан Е., жительница сельского поселения Плиево Назрановского района. — Ну да ладно, не в моих правилах считать чужие деньги. Меня другое волнует — производство не так давно расширили, напряжение у нас «просело». Вся улица просто закрывает глаза на происходящее. Только между собой шушукаются — холодильник «не тянет», стиральная машина. Какой человек бессовестный... Дорогие мои, вам обсуждать его за спиной не совестно, а пойти открыто сказать — совестно. Лицемерие это. Я вот пошла и предупредила нарушителя. А не помогло — обратилась в энергокомпанию. Мне чужого не нужно, но и свое выбрасывать на ветер не хочу».

«Россети Северный Кавказ» реализуют в Ингушетии комплексную программу по выявлению и пресечению фактов хищения электроэнергии, защищая тем самым интересы добросовестных потребителей. Работа энергетиков по предотвращению воровства ресурса — это, прежде всего, борьба с перепадами напряжения, аварийными отключениями, недофинансированием ремонтных и инвестиционных программ, пожарами и гибелью людей. Перечень технических и организационных мероприятий позволяет специалистам сократить потери в сетях, уровень которых учитывается при формировании тарифов, повысить качество и надежность электроснабжения.

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