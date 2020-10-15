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Объявление о проведении конкурса на должность директора ГУП «Ингушэлектросервис»

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Министерство промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия извещает о конкурсе на замещение вакантной должности директора государственного унитарного предприятия «Ингушэлектросервис».

К претендентам на замещение должности директора государственного унитарного предприятия «Ингушэлектросервис» предъявляются следующие требования:

Высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, обращается в Министерство промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия (г. Назрань, ул. Бакинская 89, здание нового автовокзала, третий этаж в отдел правовой и кадровой работы с 7 по 21 октября 2020г. с 9 до 13 часов и с 14 до 18 часов (кроме субботы и воскресенья).

С подробной информацией о конкурсе и деятельности государственного унитарного предприятия «Ингушэлектросервис» можно ознакомиться на официальном сайте Министерства промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия в сети Интернет (mtseing.ru) и по телефону: 77-03-05, 8(960) 432-98-98.

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