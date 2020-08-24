Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД, целью всероссийской акции служат укрепление доверия граждан к органам внутренних дел, а также реализация представленных членам общественных советов при территориальных органах МВД полномочий по осуществлению контроля за деятельностью полиции.

Представитель общественности проверил оснащенность кабинетов необходимой оргтехникой, наличие кнопки вызова сотрудника для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание было уделено режиму работы отдела и уровню загруженности подразделения в течение приема граждан.

Временно исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» Людмила Хугоева рассказала председателю общественного совета об основных направлениях работы и деятельности подразделения, о видах государственных услуг, оказываемых населению, особо отметив, что услуги по этому направлению деятельности полиции в настоящее время наиболее востребованы.

Подводя итоги проверки, председатель общественного совета положительно оценил работу сотрудников подразделения по предоставлению государственных услуг, а также дал рекомендации по улучшению качества взаимодействия с гражданами.