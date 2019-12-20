После завершения диалога Путина с журналистами, участники коллективного просмотра обсудили самые актуальные вопросы, касающиеся развития страны, и Ингушетии в частности.

— К сожалению, вопросы от наших журналистов не прозвучали во время эфира, — отметила в беседе с корреспондентом «Ингушетии» сопредседатель регионального штаба ОНФ в республике Фатима Барханоева. — Тем не менее многие острые темы, которые затрагивают жизнь и нашего региона, там были подняты. Как, например, мусорная реформа.

Ингушетия входит список девятнадцати регионов России, которые рискуют столкнуться с мусорным коллапсом из-за отсутствия полигонов для утилизации отходов или исчерпанности их емкости, а также резким подорожанием услуги для населения.

По словам Владимира Путина, Россия в год «генерирует» 70 млн тонн бытовых отходов. Однако отрасли по их переработке в нашей стране никогда не было, и сейчас ее приходится создавать с нуля. Основные вопросы уже решены: созданы федеральный и более 200 региональных операторов, принята схема территориального планирования. Но требуется разъяснительная работа с жителями, возмущающимися, помимо прочего, и ростом тарифов за вывоз мусора.

Люди должны понимать, за что они платят, как работает эта система. Кроме того, лидер государства отметил, что важным моментом должен стать и общественный контроль за реформой. Эту работу как раз возьмет на себя Народный фронт.

Эксперты дискуссионной площадки заострили внимание и на вопросе, прозвучавшем от Алтайского края. Местные жители попросили Путина построить школу с уклоном на изучение национального языка. Президент отметил, что властям нужно гораздо больше внимания уделять изучению национальных культур, обычаев и языков в регионах. К слову, эта проблема в Ингушетии стоит не первый год.

— Проблемы сохранения и развития ингушского языка и ингушской литературы неоднократно поднимали в Народном собрании республики, — присоединился к беседе сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии, заместитель председателя Народного собрания Василий Светличный. — Ни один из учебников по ингушскому языку и литературе не входит в Федеральный перечень учебников (ФПУ) и, соответственно, не имеет учебно-методического сопровождения. Это является серьезной проблемой. Поэтому в Народном собрании предложили провести республиканский конкурс на лучший учебник по родному языку и литературе для последующего включения в ФПУ.

По мнению участников дискуссии, нужно усилить пропаганду ингушского языка посредством увеличения числа передач на телевидении, публикаций в газетах и т. д.

Стоит отметить, что Общероссийский народный фронт провел просмотр пресс-конференции Владимира Путина во всех регионах страны по 548 адресам, преимущественно — в библиотеках. По словам руководителя центрального исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, Народный фронт возьмёт на контроль решение всех вопросов регионального уровня, прозвучавших на пресс-конференции, и даже тех, которые журналисты не успели задать Президенту Владимиру Путину.