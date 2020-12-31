«Ингушский госуниверситет получил международное признание образовательных программ, пройдя процедуру официального подтверждения Независимого агентства аккредитации и рейтинга НААР/IAAR в соответствии со стандартами и руководствами, гармонизированными с европейскими и международными стандартами обеспечения качества образования», — сказал собеседник издания.

По его словам, с февраля по декабрь 2020 года Ингушский госуниверситет проводил работу по подготовке и прохождению международной аккредитации.

В конце ноября — начале декабря 2020 г. в рамках процедуры «Международная аккредитация» в ИнгГУ работала внешняя международная экспертная комиссия по оценке качества образовательных программ. Оценка качества и соответствия требованиям международной аккредитации образовательных программ состояла из нескольких этапов (проходивших в дистанционном и онлайн формате): подготовка отчетов о самообследовании; процедура аккредитации на основании предоставленных отчетов; анкетирование и интервьюирование студентов, профессорско-преподавательского состава, работодателей и выпускников.

По результатам работы международных экспертов, аккредитацию получили образовательные программы Ингушского госуниверситета по химии на пять лет, биологии на пять лет и лечебному делу на три года.

НААР/IAAR оценивало качество образовательной деятельности Ингушского университета и соответствие мировым стандартам и критериям. В качестве профессиональных экспертов были привлечены представители науки и академических учреждений, представители бизнеса и индустрии.

По данным пресс-службы, независимое агентство аккредитации и рейтинга с 2014 года проводит рейтинговые исследования высших учебных заведений в мировом пространстве. Ежегодно проводимые рейтинговые исследования НААР/IAAR ориентированы на международные стандарты и нацелены на развитие системы высшего образования. С помощью рейтинга осуществляется сравнение образовательной деятельности вузов и их образовательных программ по параметрам, отражающим все аспекты предоставляемого образования.

Российские вузы, прошедшие международную аккредитацию, получают дополнительное международное признание, сопоставимость и конвертируемость присваиваемых вузом квалификаций, подтверждение гарантий высокого качества образования и услуг, соответствия их международным требованиям. Также повышается конкурентоспособность выпускника, как на национальном, так и на международном рынке труда, дополнительная возможность трудоустройства по специальности в стране и за рубежом.

Международная аккредитация — это наиболее распространенная и действенная в мире модель обеспечения качества образования.

Эта процедура международной аккредитации дополнительно подтверждает высокий уровень образовательных программ и качества подготовки в Ингушском университете, в том числе и на международном уровне.