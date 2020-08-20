Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя установление ответственности в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменение облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования и т. д., которая, исходя из статьи 61 названного закона, может быть уголовной, административной или иной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Важным положением также в данной статье является положение о так называемой двойной ответственности за правонарушение: лицо, обязанное возместить вред, причиненный памятнику истории и культуры, не освобождается от административной или уголовной ответственности.

Храм Мятцел является объектом культурного наследия федерального значения, находится в границах территории Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, расположен на площадке Столовой горы, у самого края южных обрывов, на высоте около 3 тысяч метров. Памятник подлежит государственной охране в силу статьи 33 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». Про восстановление ограды вокруг культового памятника мы писали в газете «Ингушетия» 27 июля — менее месяца назад. Это уточнение к тому, что буквально на днях забор был опять поврежден, и мы столкнулись с необходимостью вновь чинить ограду.

19 августа 2020 года ограда вокруг памятника вновь была восстановлена сотрудниками учреждения.

Возводимый забор вокруг святилища сносит не бродячий скот, как мы предполагали ранее, он вряд ли обладает способностью выдергивать арматуру из земли и складывать ее в сторонке.

Несмотря на все наши усилия, призывы, угрозы, отдыхающие упорно игнорируют предупреждения и продолжают брать памятник штурмом: сносятся металлические решетки, ломаются замки и ограды, но попасть внутрь строения, вопреки всем запретам, «обязательно нужно». А давайте задумаемся, действительно ли нужно?

Памятник истории и культуры «Мятцел», как мы писали ранее, находится на грани разрушения и безвозвратной потери. Воздействие агрессивной окружающей среды при отсутствии гидроизоляции стен привело к физическому износу, снижению прочности и несущей способности отдельных конструкций и всего сооружения в целом. Состояние храма оценивается как неудовлетворительное, аварийное и требуется проведение ремонтно-восстановительных работ для недопущения дальнейшего разрушения. Скальное основание выветрено, размыто и значительно расшатано, прослеживается выдвижение камней наружу. Приближаясь слишком близко к объекту, а тем более, заходя внутрь, вы тем самым создаете не только угрозу разрушения, но и рискуете своим здоровьем!

Пересекать ограду памятника имеют право только сотрудники заинтересованных учреждений или в сопровождении их!

Несмотря на ограниченность финансовых, технических и человеческих ресурсов, учреждение проводит систематический мониторинг памятников истории и культуры, выявляет нарушения и ставит в известность вышестоящие организации. Но даже при наличии вышеупомянутых ресурсов невозможно нести круглосуточную охрану объектов. Поэтому в первую очередь мы рассчитываем на сознательную позицию наших граждан. Убедительно просим вас, уважаемые отдыхающие, берегите наше культурное наследие, соблюдайте чистоту и порядок на заповедной территории!

Фариза Кариева,

ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный

историко-архитектурный и природный музей-заповедник»