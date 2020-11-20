Сегодня здесь фиксируются только полуразрушенные шесть жилых башен, которые посредством протяженной оборонительной стены были объединены в единый замковый комплекс позднего средневековья. Башни в плане прямоугольные, ранее имели три этажа, плоскую крышу с парапетом. В остатках стен башен фиксируются разнотипные сводчатые дверные и оконные проемы, хозяйственные и оборонительные ниши, бойницы, тайники, камни-коновязи и другие конструктивные детали. В верхней части одной из башен размещалась обширная лоджия, а дверные проемы другой контролировались небольшим каменным машикулем-балкончиком.

В черте поселка в довоенное время находились две позднесредневековые наземные коллективные склеповые гробницы, имевшие прямоугольное основание, два этажа и двускатно-ступенчатую крышу. Сейчас они руинированы. А на северо-западной окраине поселка на скальном выступе возвышалось небольшое столпообразное святилище с прямоугольным основанием и двускатно-ступенчатым верхом. В центре ее фасадной, длинной восточной стены была устроена квадратная нища. В высоту постройка достигала 1,50 м. Стены кверху заметно суживались.

Согласно преданию, святилище было сооружено местными жителями в конце 18 века и посвящалось языческому божеству-громовержцу Селе. К настоящему времени это сооружение не сохранилось.

В окрестностях поселка, вплоть до середины 19 столетия местное население активно добывало охристую глину, которая шла на изготовление краски, использовалась в строительном деле и керамическом производстве. Также добывалась селитра для приготовления разносортного пороха, который, по преданиям, успешно реализовывался и при торгово-обменных операциях.

Чтобы наш материал сделать более увлекательным, совершим экскурсию во времени и обратимся к истокам — расскажем вам предание об основании этого селения. Предание записано ингушским историком Нурдином Кодзоевым от жителя селения Кантышево Джабраила Кодзоева.

Некогда аул Кязи основал Эрзи, сын Жогастка. До этого Эрзи жил в замке Таргим. Как-то Эрзи пас овец и вздремнул. Тем временем овцы потравили чужой ячмень. Возмущенный хозяин поля бросился на Эрзи, началась драка, и Эрзи убил его.

Пришлось ему скрываться в ауле Кест, родом из которого была его мать. Тергимхоевы предъявили претензии Костоевым, чтобы они выдали им их кровника Эрзи. Костоевы заявили: «Сейчас он является нашим гостем. Подождите до утра, пока мы его проводим; тогда вы вольны свершить свою кровную месть». Тергимхоевы согласились. Но Костоевы задумали другое: в течение ночи они разослали гонцов, созвали родственников и приготовились к бою.

Утром Костоевы заявили Тергимхоевым: «Эрзи наш племянник и к тому же гость. Мы его не выдадим. Если нападете — мы готовы к обороне». Тергимхоевы решили не ввязываться и отложили свое кровомщение.

Семь лет Эрзи прожил в Кесте. Глава рода Костоевых сказал ему: «Останься у нас. У меня шестеро сыновей. Я дам тебе равную с ними долю наследства». Эрзи не согласился и сказал: «Если останусь у вас, то я обрекаю всех своих потомков, чтобы их называли приемышами (признать свой род примкнувшим к другому роду, по прежним понятиям, означало поставить себя в несколько приниженное состояние). Лучше я буду сам по себе». Сказав это, он ушел от Костоевых.

Некоторое время он обитал в разных пещерах. Наконец он определил себе место под горными вершинами Цели-лам. Но это место принадлежало роду Салги. Эрзи пошел к ним и попросил продать ему только самую верхушку облюбованной им горы. Это было Салгиевым не в тягость, и они продали эту верхушку. Эрзи тут же начал строить башню у подножия этой горы.

Пришли салгинцы и возмутились: «Кто дал тебе право строить башню на нашей земле?» А Эрзи им ответил: «Если вы продали мне верхушку горы, значит, и вся гора является моей собственностью». Завязалась тяжба. Дело передали в третейский суд («Мехка-кхел»). Он признал притязания Эрзи правильными и порешил: «Голова владеет телом, а раз верхушка горы принадлежит Эрзи, значит и вся гора принадлежит ему».

(Ингушами различались скалистые горы, непригодные для хозяйственной деятельности, и пологие горы, годные для культурной деятельности и являвшиеся собственностью того или иного рода. О такой горе и идет здесь речь).

Эрзи достроил башню и стал основателем аула Кязи. Умыкнул он грузинскую красавицу и от них повелся род Кодзоевых.

Описанные Кязийские башенные постройки являются объектами культурного наследия республики, находятся в границах территории и в ведении Джейрахско-Ассинского музея-заповедника. Подлежат государственной охране. Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, несут в соответствии с законодательством РФ уголовную, административную и иную ответственность.

Фариза Кариева,

ГКУ «Джейрахско-Ассинский государственный

историко-архитектурный и природный музей-заповедник»