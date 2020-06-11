Хаматхан Мурцалович родился в 1922 году в селении Гамурзиево Назрановского округа Терской области. В семье их было трое детей — два брата и сестра. Как и многие ингушские семьи, они содержали большое приусадебное хозяйство и с детства познали тяготы сельскохозяйственного труда. После школы Хаматхан поступил на заочное отделение в зооветеринарный техникум (ныне Назрановский аграрный техникум в Гамурзиево). Однако завершить учебу ему не удалось. Дипломированным специалистом он станет гораздо позже, а если точнее — в 1959 году, по возвращении на родину из высылки.

Ему было 18 лет, когда началась Великая Отечественная война. После объявления всеобщей мобилизации он был в числе первых, кто ушёл воевать добровольцем. Родителям о том, что его завтра утром отправляют на фронт, он сообщил лишь накануне вечером. Солдата провожали всем селом, как и было положено в те годы, с гармошкой и кавказской лезгинкой. Спустя годы, в республиканской газете выйдет статья С. Сагова «Первый доброволец из села», в которой подробно рассказывается о начале боевого пути нашего героя.

Командование сразу же отметило хорошие физические данные молодого человека и направило юношу в Астраханское авиационное училище. Лётчик — одна из героических профессий, требующих физической подготовки, больших теоретических знаний и практических навыков. Но чтобы стать военным пилотом и служить в сфере авиации, необходимо было обучиться тонкостям этой профессии.

В военное время в школе военных пилотов обучение шло по ускоренной программе — в течение шести месяцев. Главная задача состояла в том, чтобы научить курсантов пилотированию и применению боевого самолета в простых метеорологических условиях, научить групповым полетам в составе звена и практике маршрутных полетов с посадкой на незнакомых аэродромах, обучить истребителей начальным воздушным стрельбам и основам воздушного боя и т. д.

Хаматхан Албогачиев был в числе лучших студентов и соответствовал всем необходимым качествам военного летчика. После учёбы его направляют в 25-й Краснознаменный истребительный авиаполк в городе Пушкин Ленинградской области. Здесь он служит до 1943 года. Он был участником Сталинградской битвы и всегда с болью в сердце говорил об этом сражении.

Был у него друг, начальник экипажа, с которым они летали целый год — Анатолий Ложкин. Вместе на истребителе они сбили девять вражеских самолетов. Но в один из боевых вылетов, где он успел сбить три вражеских самолета, Ложкин получил тяжёлое ранение. Хаматхан смог посадить самолёт, но спасти друга ему не удалось. Он похоронил его с почестями и написал его родным о гибели и месте захоронения. До конца своей жизни Хаматхан хранил память о боевом товарище. О фронтовой дружбе и гибели лётчика потом напишет Микаил Зангиев в свой статье «Вспоминал солдат», изданной в районной назрановской газете «Путь Ленина».

В конце 1943 года полк, в котором служил Хаматхан Мурцалович, перебазировался в Азербайджан. За несколько месяцев борьбы его полк подбил более 50 вражеских самолётов.

Авиационный полк, в котором служил Хаматхан, участвовал в боях за освобождение стран Европы. Тяжелым было сражение под Кенигсбергом, за взятие которого была учреждена отдельная награда — медаль «За взятие Кёнигсберга». Штурм города-крепости был одним из самых тяжелых сражений в его боевом пути. Авиация, в составе которой воевал Албогачиев, вступила в бой 5 апреля. Бомбардировщики авиации дальнего действия атаковали с воздуха морской порт, железнодорожный узел и другие важные военные объекты. Город-крепость был взят 9 апреля 1945 года. Среди награжденных был и наш земляк — Хаматхан Албогачиев.

В 1944 году Абогачиев был направлен в Грузию, в город Гори. Воевал он до 1946 года. А в это время его родные вместе со всем народом были высланы из своих мест проживания в далёкий Казахстан, оклеветав их врагами народа. Это был не просто удар в спину для Хаматхана и многих его соотечественников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, это было неслыханное предательство власти по отношению к своим защитникам. Многих ингушей и чеченцев отозвали в то время со всех фронтов и отправили вслед за народом. Но Хаматхана Албогачиева обошла стороной эта участь. Его боевой путь был закончен в 1946 году, после чего он отправился в Казахстан и долго искал своих родных.

Военного лётчика, да к тому же с базовыми знаниями ветеринара сразу же приняли в одну из важнейших отраслей сельского хозяйства — в Управление животноводством Кустанайской области, где он проработал до 1957 года, вплоть до возвращения на родину.

После восстановления Чечено-Ингушетии семья вернулась на Кавказ. В этом же году он стал членом партии. Вскоре райком направляет его на учёбу в Высшую партийную школу в Москву. Вместе с ним был командирован и Туган Мальсагов, основатель Ингушского музея краеведения. Здесь соотечественники очень сблизились друг с другом и остались друзьями до конца своих дней, их называли «друзьями-фронтовиками». Они собирали вокруг себя таких же патриотов, как сами. Среди них был и общественный деятель Иса Абадиев. Все они работали на ответственных должностях, и надо отдать должное Тугану Мальсагову, который, оставив свою высокую партийную должность, плотно занялся формированием фондов Музея боевой и трудовой славы, на основе которого позже появился Ингушский государственный музей краеведения, названный его именем.

А Хаматхан, являясь хорошим хозяйственником, прекрасным организатором и общественным деятелем, продолжал работать на разных должностях в сельскохозяйственной области. Опыт ведения животноводческого хозяйства был востребован в восстановленной республике. Он завершил обучение в зооветеринарном техникуме, начатое ещё до войны и поступил в сельскохозяйственный институт города Орджоникидзе.

В последующем он занимал должность секретаря партийного комитета совхоза «Назрановский». Затем был инструктором райкома партии. Позже стал директором совхоза «Назрановский». С 1975 года Хаматхан Албогачиев возглавлял агрономическую службу Управления сельского хозяйства Назрановского района.

Хаматхан Албогачиев принимал активное участие в общественной жизни района, многократно избирался членом РК КПСС, членом бюро РК КПСС, депутатом районного совета народных депутатов. Являясь грамотным специалистом, он многое сделал для развития сельскохозяйственного производства района. И при этом его отличали скромность, партийная принципиальность, деловитость, внимательность и чуткость к людям. Его уважали и к нему прислушивались и руководство, и коллеги, и простые люди, которые волею судьбы оказывались рядом с ним. Вот таким необыкновенным обаянием и притягательностью обладал Хаматхан Албогачиев.

«Часто вспоминал отец тяжёлые страницы из военной жизни, — рассказывает его дочь Марет. — Вспоминал он один бой в деревне, где они наткнулись на засаду немцев и потеряли много боевых товарищей. Отец там получил тяжёлое ранение. Ему сильно раздробило плечо, после чего он попал в госпиталь. Об этом он написал своему брату в письме. Отец тут же отправился в путь, чтобы навестить сына. По тем временам это был отчаянный поступок, видимо, любовь к сыну была выше всех предостережений, по военным временам эта задумка казалось нереальным делом. Но желание увидеть сына было превыше всего. И ему удалось это сделать. Правда, встреча была тёплой, но очень короткой — всего пятнадцать минут дали отцу и сыну на эту встречу. После лечения отец продолжил свой боевой путь.

Вспоминал он и мальчишку трёх лет, раненного, искровавленного, которого он застал после боя сидящим на разбомблённых руинах своего дома рядом с погибшими родителями. Он схватил его и бегом отвёл в санчасть. Слава Богу, говорил он, ранение было не тяжёлое. Отец часто навещал его в санчасти, носил ему сладости и успел к нему очень привязаться за тот короткий период, что подумывал даже усыновить после войны. Но жизнь распорядилась иначе, после возвращения с фронта он уже был занят поиском своих родных, которые были депортированы в Казахстан. Об этом мальчике он не забывал до конца своих дней. В те годы службы поиска, как сегодня, не работали. Чтобы найти кого-то, нужно было много свободного времени, нужны были финансовые затраты и оставалось минимум надежды».

До последних дней своей жизни Хаматхан Албогачиев поддерживал связь со своими боевыми товарищами. Они встречались не только в День Победы, но и на семейных праздниках и на отдыхе в санаториях города Сочи.

В наградном списке Хаматхана Албогачиева много боевых наград и наград за трудовые успехи, среди которых два ордена «Знак почета» и медаль «За освоение целинных земель». Часть материалов о боевом и жизненном пути Хаматхана Албогачиева ещё при жизни была передана в Музей боевой славы, другу-фронтовику Тугану Мальсагову ещё в 70-х годах прошлого столетия. Остальные материалы семья передала в музей уже после его смерти.

Хаматхан Албогачиев ушел из жизни в 1981 году. Его дочери, Марет и Марем Албогачиевы, и их многочисленные внуки и правнуки помнят и чтут память об отце и легендарном дедушке Хаматхане Албогачиеве.