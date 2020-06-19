Особенно остро востребована была работа санитарки в тяжёлые дни пандемии коронавирусной инфекции. И это прекрасно понимала санитарка Назрановской районной больницы Мовлатхан Лолохоева, которая приняла в эти дни твёрдое решение продолжать свой труд. О ней на своей странице в соцсети «Инстаграм» написала добрый отзыв блогер Фатима Нальгиева.

«Я бы хотела, чтобы вы узнали о ней, — пишет она. — В последнее время было сказано много благодарных слов врачам. Был отмечен их неоценимый труд. Но эти несколько строк посвящены санитарке приемного отделения Назрановской районной больницы, которая почти два месяца буквально жила на работе».

В самый тяжёлый период, когда Мовлатхан по возрасту имела полное право остаться дома на самоизоляции, когда люди ее возраста открывали больничные (и это совершенно не в упрёк), она выбрала путь оказания помощи наравне со своими коллегами.

«Непрерывный поток пациентов, аппараты с кислородом, постоянная суета, — рассказывает Мовлатхан о тяжёлых буднях начала пандемии. — Люди умирали на глазах, порой приходилось сталкиваться с непониманием родственников, которые желали традиционно омыть тело покойного, спокойно его похоронить».

Коллеги Мовлатхан говорят, что она всегда достойно справлялась с нападками, продолжая готовить специальный раствор для омовения покойников и объясняя по ходу родственникам, как его использовать. При этом она умудрялась найти слова поддержки и утешения для каждого. Всё это было страшно. Но реальность была такова, и от неё уже никуда не деться. Этот период показал, кто же в стенах больниц действительно на своём месте. И неважно врачи это, медсестры или санитарки.

«Пусть хештег #спасибоврачам будет актуальным во все времена, — пишет блогер, — несмотря на то, что инфоповоды будут отработаны, а акции проведены, потому как самоизоляция вроде закончилась, а работа врачей не закончится никогда».

Пост с благодарностью, конечно же, нашёл отзыв у людей, которые знали Мовлатхан раньше и которые узнали нашу героиню из этого материала. «Помню её, хорошая и добрая, вежливая и заботливая всегда. Спасибо ей за труд», «Сдержанная и скромная. При этом чувствуется её внутренняя сила и стержень», «Это наша самая первая соседка, когда мы только переехали из Грозного. Добрейшей души человек. Всегда пекла ольгаш и угощала всю детвору», — пишут они.

«Фатима опора и поддержка приёмного отделения, — это отзыв, по всей видимости, оставил коллега Мовлатхан Лолохоевой под ником «goavarkant». — Таких людей мало в нашей жизни. Младшему медперсоналу, молодым врачам из отделения она заменяет маму, тетю, сестру, даже отца, если надо. Фраза — «Мовлатхан сказала» — очень весомая и значимая для сотрудников приемного отделения. Она умеет разговаривать со всеми, для каждого находит слова поддержки и помощи. Она эталон ингушского воспитания. В ней сочетается мягкость женщины и твёрдость характера. Родом Мовлатхан из Экажево. Её девичья фамилия Хадриева (Кхоартой). Счастья и благополучия ей!».