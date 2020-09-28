Безопасность

Дорога в школу

О светоотражающих нашивках

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Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Ингушетия в рамках всероссийской акции «Дорога в школу» провели в гимназии № 1 города Малгобека первый мастер-класс по изготовлению светоотражающих нашивок — фликеров.

Об этом газете «Ингушетия» рассказала координатор по работе со СМИ РИК ОНФ в Республике Ингушетия Марина Вышегурова.

— Стоит отметить, что город воинской славы Малгобек выбран неслучайно, — рассказала она. — Здесь очень активное движение на дорогах, а школы в основном находятся вблизи улично-дорожной сети.

Творческое занятие состоялось в рамках ежегодной акции Народного фронта «Дорога в школу», под эгидой которой общественники проводят внеклассные уроки, где рассказывают детям о безопасности дорожного движения и правилах поведения на дороге.

— Особое внимание уделяется передвижению юных пешеходов в темное время суток, — присоединилась к разговору сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ингушетии Мадина Богатырева. — Во время занятий дети составляют свои собственные маршруты следования в школу, после чего изготавливают светоотражающие элементы — фликеры, чтобы прикрепить их к одежде или рюкзаку. Под руководством активистов ОНФ школьники вырезали геометрические фигуры, сердечки и звездочки из фетра и светоотражающей ленты, после чего соединили части между собой клеем и ниткой.

— Дети приходят домой со школы очень поздно, — считает активист ОНФ в Ингушетии Лариса Точиева. — Соответственно, в это время ухудшается видимость на дорогах и для пешеходов, и для водителей автотранспорта. С помощью фликеров, изготовленных собственными руками, ученики смогут себя обезопасить. К тому же это так приятно — делать что-то во благо себе и других участников движения. Вообще, считаю, что фликеры на одежде или других вещах позволят детям в сумерках быть более заметными и чувствовать себя увереннее на дорогах.

В профилактической беседе также принимали участие представители органов правопорядка. Сотрудники ГИБДД рассказали детям о запрещающих и предупреждающих дорожных знаках, правилах перехода улиц и безопасном следовании по школьным маршрутам.

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