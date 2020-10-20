Историю семьи нам поведала Лидия Идрисовна Хантыгова — дочь Изабеллы Тутаевой, родной сестры Асият Тутаевой. Сама Лида родилась во Фрунзе в 1951 году. Окончила Грозненский нефтяной институт и работала в Грозненском нефтяном научно-исследовательском институте заведующей лабораторией ректификации нефти и нефтепродуктов. Во время первой чеченской войны (1994-1996) уехала с семьёй в Московскую область, в город Пушкино, где и живёт поныне, будучи на заслуженном отдыхе.

Семья Тутаевых

Отец семьи — Индрис Цунтоевич Тутаев был кадровым офицером Российской императорской армии, был человеком чести и мужества, стойким, благородным и преданным сыном своего народа. Военную службу он начал в сентябре 1892 года рядовым, на правах вольноопределяющегося в 136-м пехотном Таганрогском полку.

Учёбу проходил в Московском и Киевском пехотных юнкерских училищах, и в Елизаветградском кавалерийском училище. Служил в Ахтырском 36-м драгунском и Украинском 48-м драгунском полках. В одном из его наградных листов написано: «В службе означенного офицера не было обстоятельств, лишающих права на знак отличия беспорочной службы». Он приветствовал свержение самодержавия, считая, что Россия должна идти демократическим путём. Однако после Февральской революции в 1917 году Индрис ушёл в отставку.

Правилом жизни Индриса Тутаева были слова, ставшие девизом жизни его дочерей: «Не согнуться! Не дрогнуть! Не выдать! Не предать!». И этому они следовали в своих поступках.

Его женой и верной спутницей жизни была красавица Диба Базоркина, дочь первого ингушского генерала Бунухо Базоркина. Было у них семь прекрасных дочерей: Аминат, Асият, Нина, Юля, Залихан, Тамара и Изабелла, которых они безмерно любили и гордились ими.

Индрис мечтал дать образование своим девочкам в Германии, считал, что будущее ингушского народа за образованными людьми. Он помогал всем, кто обращался к нему за помощью, поддерживал их. Имел широкий кругозор и был интересным собеседником. Люди тянулись к нему, верили, глубоко уважали и ценили. Двери их дома всегда были открыты для гостей. Он знал цену достоинству и верному слову.

После Октябрьской революции в 1917 году Индрис не поддержал большевиков, но и не смог покинуть свою землю и дорого за это поплатился. Жили они во Владикавказе, на улице М. Горького, 6.

Для новой власти их дом был объектом постоянных набегов. Обыски, допросы, аресты, сопровождаемые каждый раз уничтожением наградных листов, медалей, документов, личной переписки, были обыденными для семьи. Тутаевы с трудом сводили концы с концами. Младшие донашивали вещи старших. Чтобы прокормить семью, Индрис пахал землю, работал учителем, лесничим, служащим.

В детские годы сестры Тутаевы общались со своими многочисленными родственниками Ахриевыми, Базоркиными и другими. Рашид-Бек Ахриев в годы учебы в мужской гимназии часто бывал у Тутаевых. Как мы знаем, Айши (мама Рашид-Бека) была дочерью Мочхо, а Диба — дочерью его брата Бунухо. То есть их мамы были двоюродными сестрами.

В юношеские годы Идрис Базоркин бывал частым гостем Тутаевых. Он очень любил тетю Дибу, она была сестрой его отца Муртуза. Это родство и дружбу они пронесли до последних дней жизни. Их дом всегда был полон гостей. С ними было интересно общаться.

Осенью 1937 года, после очередного обыска в доме Тутаевых, 74-летнего Индриса Тутаева увели под покровом ночи, не позволив даже накинуть на плечи верхнюю одежду. Расстреляли его без суда и следствия 27 октября 1938 года в грозненской тюрьме. Уже через годы Индрис Тутаев был посмертно реабилитирован. Но жуткая ночь расставания с отцом осталась тяжёлым грузом в памяти дочерей и жены до конца их дней.

Мать семейства — Диба Бунухоевна Тутаева (Базоркина) была любима и обожаема всеми. Хрупкая женщина с удивительно нежной и обаятельной улыбкой до конца своих дней сохраняла жизненную силу семьи Тутаевых. Она была хлебосольной и щедрой, была искусной рукодельницей, ее добрые руки наполняли дом уютом и теплом. Она так и не увидела свой край, по которому безумно тосковала, и была похоронена во Фрунзе в 1955 году. «Но спустя десять лет родственники перевезли её останки на родину (в чемодане, под видом ручной клади) и перезахоронили на родовом кладбище в селе Базоркино», — говорит Лидия Хантыгова.

Судьба дочерей

Старшие девочки Аминат, Асият и Нина ещё до революции учились в лучших гимназиях по месту, где проходил службу кадровый офицер Индрис Тутаев. Уроки по иностранным языкам и музыке им преподавали дома. Рояль, на котором играли девочки, сегодня находится в Ингушском музее краеведения имени Тугана Мальсагова.

Младшие сёстры учились уже в советских школах, а уроки музыки им давали старшие. Семья была дружная, образованная и интеллигентная. Здесь любили вечерами читать литературу, занимались рукоделием, шили, вязали и вышивали, как это положено было воспитанным девушкам.

Девочки помогали по хозяйству и в то же время вязали, вышивали, под присмотром рукодельницы — мамы Дибы. Но образованию все уделяли особое внимание. Фотографиями членов семьи с нами поделилась Лидия Хантыгова, которая бережно хранит все эти годы сведения об этой легендарной семье. К сожалению, фотографии старшей дочери Аминат не сохранилось, а та фотография, которая имеется в архиве Лидии Хантыговой, вызывает вопросы, и мы её не даём в этой статье. Фотография Юлии сохранилась только в школьном возрасте. Фотографии двух героических сестер Асият и Нины даю в этой статье рядом, чтобы читатели могли отличать их друг от друга и знали каждую из них в лицо. Бывает так, что пишут статью об одной сестре, а фотографию дают — другой. Лидия Хантыгова очень трепетно относится к памяти своих родных и просит обратить на это внимание.

Аминат Индрисовна Тутаева. Старшая из дочерей, получившая прекрасное гимназическое образование, была девушкой необыкновенной красоты. Она успела немного поработать школьным учителем, но силы иссякали, и от постоянного недоедания и болезни она умерла молодой ещё до депортации.

Асият и Нина, получив высшее медицинское образование, стали врачами.

Юля Индрисовна окончила Бакинский нефтяной институт, работала в лаборатории, где проходили различные исследования. Погибла на рабочем месте в химической лаборатории в первые годы Великой Отечественной войны.

Тамара Индрисовна Тутаева окончила химический факультет Бакинского университета. В годы депортации жила в Баку. В 50-х годах, приехав в Орджоникидзе (Владикавказ), она чудом сумела сохранить личные вещи семьи Чаха Ахриева, которые ещё оставались в доме.

Залихан Индрисовна Тутаева (её называли Раечкой) в 1937 году, узнав о расстреле отца, бросила учёбу в Бакинском университете, вернулась домой и прожила свою жизнь ради своих родных и близких, делясь щедростью и теплотой своей души. «Любимая и незаменимая тётя Рая-Раечка», — вспоминает её душевно Лидия Хантыгова.

Изабелла Индрисовна Тутаева— младшая из сестер, в ссылке жила вместе со старенькой мамой, ухаживая и заботясь о ней. Учёбу в мединституте она начинала в Ростове, там же, где учились Асият и Нина. Во Фрунзе она добилась восстановления в мединститут, и стала дипломированным врачом. Там же, во Фрунзе, вышла замуж за Идриса Ярычевича Хантыгова, бывшего одноклассника, жившего, как и они, в Орджоникидзе до депортации. После возвращения на Кавказ всю жизнь Изабелла работала в больнице скорой медицинской помощи в городе Грозном: сначала врачом, потом заведующей клинической лабораторией. За трудовые успехи была награждена орденом «Знак почёта».

Асият и Нина Тутаевы — мужественные дочери ингушского народа

Асият Тутаева родилась в 1902 году, Нина — в 1905-ом. Их родная племянница Лидия Хантыгова просит давать точную формацию о времени рождения и обращает внимание на правильное написание отчества Асият — Индрисовна (!).

«Асият и Нина окончили медицинский факультет в Северо-Кавказском государственном университете в Ростове-на-Дону. Правда, им пришлось ненадолго прервать учёбу. Их исключили из вуза, как дочерей царского офицера, и лишь после вмешательства Идриса Зязикова, секретаря Ингушского обкома партии, восстановили», — пишет Л. Хантыгова.

Асият Индрисовна Тутаева в числе первых из ингушей получила высшее медицинское образование, стала кандидатом медицинских наук, позже — майором медицинской службы.

После окончания вуза, в 1929 году, Асият Индрисовна начала врачебную деятельность участковым врачом в селении Ахки-Юрт Пригородного района Ингушской автономной области; затем работала в селении Базоркино заведующей врачебным амбулаторным участком.

Интерес к науке у неё проявился ещё в студенческие годы. Позже эта тяга переросла в серьёзное научное исследование. В 1932 году она поступила в аспирантуру 1-го Ленинградского медицинского института. На кафедре эпидемиологии хрупкую нежную горянку полюбили сразу. В 1936 году на радость отцу и всем родственникам Асият блестяще защитила диссертацию на соискание степени кандидата медицинских наук. Работала над докторской диссертацией, когда началась Великая Отечественная война.

До начала войны, как вспоминал Хаджи Рашид-Бекович Ахриев, Асият Тутаева приезжала к ним в Харьков, и они подолгу общались с Рашид-Беком. Впереди была Великая Отечественная война, участниками которой стали и летчик Рашид-Бек и врач-ученый Асият Тутаева.

Асият ушла на фронт добровольцем в самом начале войны. Служила в военно-полевом передвижном госпитале начальником бактериологической лаборатории. Спасала раненых Ленинградского, Украинского и Воронежского фронтов. В 1943 году ей было присвоено звание майора медицинской службы. Фронтовые газеты публиковали благодарные отклики возвращенных ею к жизни солдат и офицеров.

24 октября 1944 года машина эвакогоспиталя № 1107 (70 санитарно-эпидемиологической лаборатории) у села Колодно Вишневского района Тернопольской области Украины была захвачена боевиками ОУН (Организация украинских националистов). Майор медицинской службы Асият Тутаева, капитан медицинской службы Буланенко и медсестра Соловьева попали в плен.

29 октября 1944-го гитлеровцы казнили Асият. По словам очевидцев, она геройски приняла смерть, оставаясь до конца верной присяге Родине и непоколебимому воспитанию отца.

Нина Индрисовна Тутаева окончила медицинский институт годом позже. На фронт она ушла спустя полгода после сестры. Служила, как и Асият, на военно-санитарном поезде. В 1943 году ей присвоили звание капитана медицинской службы. Нина помимо того, что была врачом, была ещё и прекрасным организатором, задорным человеком, любила вечерами развлекать раненых солдат, измотанных войной, устраивая им различные самодеятельные представления.

Пока сестры Тутаевы воевали на фронте, их семью вместе со всем ингушским народом как врагов Родины депортировали в суровые степи Казахстана — 23 февраля 1944 года. Зная о трагедии, которая происходит с народом, тем не менее, Асият и Нина продолжали оставаться на военной службе. Через 8 месяцев убили Асият. Нина так и осталась на службе до конца войны. Каждый раз, когда сотрудники НКВД обыскивали поезд, её прятали друзья и начальник военно-полевого госпиталя № 6 — Мария Брагина.

Нина Тутаева вернулась домой с фронта в город Орджоникидзе (ныне Владикавказ) в 1946 году и, скрывая национальность, жила и работала педиатром, лечила детей, помогали родным и близким, которые ещё находились в ссылке. От отцовского дома, что был расположен на улице Горького, 6 (в настоящее время дом снесён), рядом с парком культуры и отдыха имени Коста Хетагурова, ей достались три комнатки. Она была очень талантливой: сочиняла стихи, сказки, вышивала, делала различные игрушки и раздаривала их детям.

До конца жизни с Ниной жила Мария Брагина — фронтовой друг, семья которой погибла в годы Великой Отечественной войны. Многие годы Мария Брагина работала директором медицинского училища в Орджоникидзе. А для семьи Тутаевых и их родственников Мария стала членом семьи.

Мужественных дочерей народа Асият и Нину помнят в республике.

Именем Асият Тутаевой сегодня назван Ингушский медицинский колледж и улица в городе Назрани. Её имя увековечено на мемориальной доске в Санкт-Петербурге на стене Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова, где она работала и откуда ушла на фронт. Экспозиции её биографии выставлены в Ингушском государственном музее краеведения, ей посвящены многочисленные статьи и телевизионные передачи. Наградной комитет фонда «Признание» под эгидой Кисловодского института экономики и права, совместно с руководством санатория «Элита» в Кисловодске учредил для медицинских работников и других лиц, занятых в сфере охраны здоровья, памятную медаль имени Асият Тутаевой.

Индрис и Диба Тутаевы имели прекрасную семью, вырастили достойных дочерей. Такими людьми гордится народ! Гордится страна!