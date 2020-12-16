Флора и фауна Ингушетии довольно богаты. Здесь можно встретить редкие, занесенные в Красную книгу, виды животных и растений. И сегодня в материале газеты «Ингушетия» мы расскажем об орлане-белохвосте.

Численность вида в Ингушетии не установлена, данных о наличии гнездовых пар нет. По экспертным оценкам, на территории региона численность птицы составляет до 3 пар гнездящихся особей, а зимой — до 20 особей. В соседней с Ингушетией Северной Осетии отмечено гнездование 2 пар орланов-белохвостов.

В материале газеты «Ингушетия» мы более подробно расскажем об этой прекрасной хищной птице.

Краткое описание

Одна из наиболее крупных птиц России. Размах крыльев — до 2,5 м. Хвост короткий, клиновидный. Окраска бурая, голова и нижняя сторона тела несколько светлее, хвост чисто-белый, клюв желтый. Молодые птицы темно-бурые, низ тела с продольными пятнами. Хвост и клюв темные.

Распространение

От западных границ России до восточного побережья, от тундры на севере до северных районов Средней Азии на юге. Вне России обитает в Северной и Южной Европе, в Малой Азии, Ираке, Иране, Монголии, Китае и Корее. На Северном Кавказе указан для Ставропольского края, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии.

Места обитания и численность

Орлан-белохвост выбирает для обитания участки, приуроченные к прибрежным ландшафтам, — долины крупных рек, берега озер. Распределение гнездовий связано с наличием высокоствольных деревьев, выдерживающих массивное гнездовье, и богатых рыбой водоемов.

Выбор определяется и наличием глухих мест. Численность вида в Ингушетии не установлена, данных о наличии гнездовых пар нет. Ранее для Ингушетии численность орланов-белохвостов в местах обитания была равной 0,1 особи на 1 кв. км. По экспертным оценкам, на территории региона сейчас она составляет до 3 пар гнездящихся особей, а зимой — до 20 особей. В соседней с Ингушетией Северной Осетии отмечено гнездование 2 пар орланов-белохвостов.

Особенности биологии и экологии

Оседло-кочующий вид. В гнездовых районах орланы-белохвосты появляются в марте. Образуют постоянные пары, имеющие постоянные гнездовые и охотничьи территории, с дистанцией между собой не менее 2 км. Гнезда строят в развилках высоких, крупных деревьев. В полной кладке 2-3 яйца, которые насиживаются около 30 дней. Птенцы покидают гнездо через 70-75 дней после вылупления.

Питание

Диапазон питания достаточно широк, но большую часть добычи составляет рыба. В то же время орлан-белохвост питается и другими животными, которых ловит сам.

Это и птицы, особенно околоводные (утки, чайки, куропатки, лысухи), и млекопитающие (зайцы, ондатры, суслики). При наличии охотно поедает и падаль. Добычу ловит с низкого полета или подстерегает ее, сидя на возвышении.

Основные лимитирующие факторы

Уменьшение пригодных для гнездования мест обитания и соответствующих условий (лесные участки с высокоствольными деревьями вблизи водоемов, обилие рыбы и водоплавающих птиц), преследование со стороны человека (отстрел, повышенный фактор беспокойства, приводящий к слету с гнезда и гибели кладок).

Рубка пойменных и островных лесов вблизи водоемов.

Значение

Является редкой птицей, украшением околоводных биоценозов, санитаром природы.

Меры охраны

Вид занесен в Красный список МСОП-96, Приложение 1 к СИТЕС, Приложение 2 к Боннской конвенции, Приложение 2 к Бернской конвенции, Приложения к соглашениям, заключенным Россией с США, Японией, Республикой Корея, КНДР и Индией, об охране мигрирующих птиц. Включен в Красную книгу Российской Федерации (2001), Красные книги Республики Северная Осетия (1999), Ставропольского края (2002) и ряда других регионов.

Необходимо выявить места гнездования орлана-белохвоста на территории Республики Ингушетия, исключить беспокойство и хозяйственное использование территории вокруг гнезд радиусом до 500 м, объявить места гнездования памятниками природы. При надобности следует организовывать подкормки.

Источники информации:

Анисимов, 1989; Хохлов и др., 2001; Пишванов, 1991; Красная книга Российской Федерации, 2001; Красная книга Республики Северная Осетия — Алания, 1999; Рашкевич, 1980; Комаров, 1998. Составители: А. М. Батхиев, Т. Ю. Точиев.