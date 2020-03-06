Гениальная идея создать этот агрегат принадлежит Джону Гринвуду. Он работал личным зубным врачом у Джорджа Вашингтона — первого президента США. Его самодельное устройство хоть и выглядело устрашающе, но работало отлично. Такое великое событие не осталось без внимания, поэтому теперь ежегодно все причастные к зубному делу люди отмечают 6 марта Международный день стоматолога.

По данным Северо-Кавказстата в Республике Ингушетия на 1 января 2020 года, количество хозяйствующих субъектов оказывающие услуги по виду деятельности «стоматологическая практика», составило 47 организаций, из них 46 организаций с частной формой собственности и 1 государственная.

Люди регулярно посещают зубного врача, так же как и остальных представителей медицины. Каждое поколение ощутило на себе различные методы и приемы лечения зубов. Современная стоматология стремительно развивается и на данный момент поход в зубной кабинет не так страшен и проходит совсем безболезненно. Но еть категория людей, к которым нужен особый подход — это дети с ограниченными возможностями здоровья. Заботе о них и посвящен проект «Берегите зубы смолоду», о котором рассказали газете «Ингушетия» автор и руководитель проекта Лиза Мальсагова вместе со стоматологом Миланой Дарсиговой.

По официальным данным российской статистики в стране насчитывается более полумиллиона детей-инвалидов. Кроме основного заболевания, у них имеются и сопутствующие проблемы здоровья. Одна из них — плохие зубы.

У таких детей, в силу ограниченных возможностей, как правило, затруднена индивидуальная гигиена полости рта. Поэтому в 85% случаев диагностируются множественные кариозные поражения зубов.

Особенность стоматологической помощи детям-инвалидам заключается в том, что им требуется специальная подготовка перед лечением. Родителям, которые все силы отдают на борьбу с основным заболеванием ребенка, катастрофически не хватает времени на это, да и знаний не хватает для правильного решения вопроса. В результате, развивается множественный осложненный кариес — заболевание, требующее серьезного лечения.

Существует еще одна, связанная с этим проблема — для лечения детей с ОВЗ, в большинстве случаев оказать квалифицированную стоматологическую помощь возможно только в условиях общего обезболивания, то есть под наркозом.

Этот вопрос подробно изучила Лиза Мальсагова. Автор и руководитель проекта «Береги зубы с молоду», который она успешно защитила в прошлом году на молодежном форуме «Машук-2019».

Она решила помочь улучшить качество стоматологической помощи детям с ограниченными возможностями, так как многие из таких пациентов, их родителей и даже врачей сегодня лишены адекватного стоматологического пособия.

Проект Лизы Мальсаговой направлен на профилактику стоматологических заболеваний у детей с ОВЗ.

— Суть проекта — просветительские мероприятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Зная, как трудно все дается этим детям и их родителям, захотелось им как-то помочь. Мне очень сильно помогли победить и получить грант на реализацию этого проекта эксперты форума «Машук» Луиза Дарсигова, Максим Костенко, Андрей Кротов. Огромное им спасибо, — благодарит Лиза Мальсагова тех, кто помог ей реализовать задуманное.

В проекте задействованы врач-стоматолог, медсестра и психолог. Каждый из них рассказывает и показывает детям на муляжах, как правильно чистить зубы, какую функцию выполняют они в организме человека, какая пища полезна, а какая вредит здоровью. Все происходит в игровой форме, подобраны даже мультфильмы.

Милана Дарсигова, стоматолог и участница проекта «Береги зубы смолоду», рассказывает: «На каждой встрече мы стремимся донести до детей и их родителей важность профилактики стоматологических заболеваний. Всегда легче предупредить болезнь, чем лечить. В профилактику зубов входит правильная гигиена полости рта с раннего детства. Также важно сбалансированное питание и здоровый образ жизни. Все это в комплексе ведет к тому, что у человека не будет причин жаловаться на здоровье.

Мне легко работать с детьми в игровой форме. Дети сейчас умные, много чего знают, понимают. Очень важно не пугать детей врачами и уколами, когда они провинились. Это потом приводит к неприятным последствиям. Детей сейчас часто приходится лечитт под общим наркозом, потому что очень трудно их уговорить, он не идет на контакт с врачом. Поэтому, многое зависит от родителей».

По словам Миланы Дарсиговой, первое посещение стоматолога имеет большое значение для дальнейшего восприятия ребенком стоматологии. Беспокойство родителей при этом может оказать негативное влияние на ребенка.

Стоматология — одна из древнейших отраслей медицины. И как бы мы не относились к зубным врачам, но без посещения кабинета данного специалиста сегодня в деле поддержания здоровья, увы, не обойтись. Только малой части человечества удается избежать проблем больных зубов, больных десен, неправильного прикуса. Основную же часть населения Земли хотя бы один раз в жизни постигла участь посидеть в кресле зубного врача. К счастью, наука и технология развиваются с такой стремительной скоростью, что за последние несколько десятков лет поход к стоматологу становится все меньше и меньше похожим на средневековую экзекуцию.

Управление федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу от всего коллектива поздравляет всех зубных врачей с профессиональным праздником.