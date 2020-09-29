По данным ВОЗ, сердечно-сосудистые заболевания ежегодно уносят 17,5 миллиона человеческих жизней. В нашей стране на сегодняшний день жертвами сердечно-сосудистых заболеваний являются более 32 миллионов человек. При этом, 80% смертельных случаев инфаркта миокарда и ишемического инсульта можно было бы избежать, устранив основные факторы риска этих заболеваний сердца, к которым относятся некачественное и нездоровое питание, гиподинамия, злоупотребление алкоголем, табакокурение.

Врач Республиканского центра медицинской профилактики Д. А. Дзортова рассказала читателям газеты «Ингушетия» о мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

— Урбанизация, малоподвижный образ жизни и другие особенности современной жизни неуклонно способствуют тому, что профилактика заболеваний сердца становится необходимостью. Развитие патологии сердечно-сосудистой системы происходит все в более раннем возрасте. Данный недуг значительно ухудшает качество жизни и является ведущей причиной преждевременной смертности.

Если говорить конкретнее о причинах развития сердечно-сосудистой патологии, следует обратить внимание на то, что риск возникновения заболеваний сердца значительно возрастает пропорционально количеству факторов риска, воздействующих на человека. Среди них можно выделить различные биологические характеристики — пол, возраст, отягощенная наследственность. А также комплекс факторов, на которые возможно воздействовать и которые можно корректировать. А именно — низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем, курение, нерациональное питание и, как следствие, развитие ожирения, дислипидемия и т. д.

А между тем сбалансированное питание позволяет организму получать то количество полезных веществ и нутриентов, которые обеспечивают адекватную работу всех внутренних органов и систем, в частности, сердечно-сосудистой системы. Рациональное питание складывается из ежедневного употребления достаточного количества овощей и фруктов — не менее 400 г, цельнозерновых культур, бобовых, нежирного мяса и обязательного включения рыбы, как источника полиненасыщенных жирных кислот. Также следует придерживаться адекватных норм количества жиров, соли и сахара в ежедневном рационе.

Следующий фактор развития сердечно-сосудистых заболеваний — низкая физическая активность. Значит, стоит всерьез задуматься о тренировке своего организма. Но нет, конечно же, надобности в изнуряющих тренировках и ежедневном посещении спортзала. Достаточно взять за правило совершать по утрам легкую пробежку или же преодолевать неторопливым шагом в среднем 3-4 километра в день. Следует отметить, что на деятельность сердечно-сосудистой системы благоприятное действие оказывает плавание и езда на велосипеде. И если кто может себе позволить такие занятия, они бы значительно укрепили и поправили своё здоровье.

Воздержание от курения — тоже немаловажный фактор. Курение оказывает неблагоприятное воздействие на организм в любом своем виде: сигареты, снюс, жевательный табак и др. В настоящее время имеется множество научных исследований, свидетельствующих о равнозначном пагубном воздействии пассивного курения, когда некурящий человек вынужденно вдыхает табачный дым. При отказе от курения риск развития негативных последствий для здоровья значительно снижается.

Уберечься от всех факторов риска развития заболевания, к сожалению, невозможно, но значительно снизить вероятность развития данного недуга под силу абсолютно каждому. Для эффективной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний требуется лишь ответственное отношение к своему организму, посредством соблюдения простейших составляющих здорового образа жизни.