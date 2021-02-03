Накануне Великой Отечественной войны в СССР была проведена определенная работа по усилению авиации. Были разработаны новые типы самолетов, истребителей, обладавших высокой скоростью, оснащенных мощным пушечным вооружением и специальным оборудованием, что предъявляло высокие требования к качеству подготовки летного состава. Была создана сеть авиационных школ, окружные школы пилотов. Пилоты и стрелки-бомбардиры после окончания школы получали звание сержанта и продолжали срочную службу. С декабря 1940 года комплектование летных школ осуществлялось за счет отбора курсантов из числа призывников в армию. Среди воинов-авиаторов были и наши земляки, в том числе и уроженец с. Долаково Чечено-Ингушской АССР Ахмед Шаухалов.

Шаухалов Ахмед Джончиевич родился в 1911 году. Был он из состоятельной семьи. Отец имел дома и магазины в селении Долаково и в городе Орджоникидзе. Мальчик учился успешно, часто бывал с отцом в городе. Любил читать и уже собирал свою библиотеку. Гордился всегда своими корнями, дядей Шаухаловым Джамарзой, участником Долаковского боя. В 1931 году женился на девушке из своего селения — Кулбужевой Аминат Эльджаркиевне.

В 1940 году Ахмед Шаухалов был призван в армию и направлен в Армавирскую военную авиационную школу пилотов. В этой же авиашколе учился и его соотечественник, будущий Герой РФ, боевой летчик Мурад Оздоев. С ним они и раньше были знакомы и поддерживали эту дружбу всегда. В той же школе они встретились ещё с одним земляком — Ахмедом Маматиевым, инструктором авиашколы.

После окончания Армавирской военной авиационной школы Ахмеда направили в Москву. Семья переехала в столичный город вместе с ним. Здесь и встретил он начало Великой Отечественной войны.

Для воздушных бомбардировок Москвы немецко-фашистское командование создало специальную авиационную группировку. Еще до начала войны все силы и средства противовоздушной обороны Москвы были объединены в Московскую зону ПВО. 9 июля 1941 г. Государственный комитет обороны принял постановление № 77сс «О противовоздушной обороне Москвы». В нем были определены мероприятия для «...усиления средств противовоздушной обороны г. Москвы, а также прикрытия объектов промышленного оборонного значения». Первый массовый налет на Москву фашистская авиация произвела в ночь на 22 июля 1941 года. В дальнейшем, до конца оборонительного периода битвы за Москву, налеты проводились почти ежесуточно, преимущественно в ночное время. Воздушные бои велись практически круглосуточно. Летчики работали на износ.

Все это время летчик Ахмед Шаухалов принимал участие в воздушных боевых сражениях. Временами приходил домой, на московскую квартиру, где его ждали жена с детьми Софьей, Лизой, Лидой, Мусой, Леной и Исой.

Ахмед был физически сильным и здоровым парнем. Друзьям казалось, что у него напрочь отсутствовало чувство страха. В его руках все спорилось. По воспоминаниям дочери Софьи, в 1941 году во время выполнения одного из боевых заданий, самолёт Шаухалова был подбит, и только чудом отцу удалось остаться в живых. С ранением ног и ожогами он в морозный день полз до лесного массива, пока не потерял сознание. Его нашли партизаны и доставили в госпиталь.

Дважды попадал Ахмед в госпиталь с ранениями. Но, оправившись, снова и снова поднимался в небо над Москвой. Мужество его было отмечено медалями «За отвагу», «За оборону Москвы». А жена летчика тем временем, оставляя детей на попечение старшей дочери Софье, которой было всего 9 лет, уходила в трудовые отряды и стояла за станками вместе с москвичами и выполняла необходимую для фронта работу — где починить, изготовить, принимала участие в строительстве оборонительных сооружений в самом городе. Были среди женщин и соотечественницы, вспоминала Софья.

Боевые действия советских и немецких войск на московском направлении продолжались с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. В истории Великой Отечественной войны битва за Москву стала переломной страницей.

Софья Шаухалова вспоминала, как к ним на московскую квартиру иногда приходили земляки — ингуши, чеченцы, бывали и другие кавказцы. Их было много. Временами Ахмед брал в руки трехструнную балалайку и наигрывал мелодии гор, а на рассвете они снова уходили на службу. Такие минуты выпадали редко. Ахмед был интернационалистом по духу и большим патриотом своей страны.

Спустя некоторое время в Москву за его семьёй приехал отец Джонч и перевёз Аминат с детьми в Ингушетию, в с. Долаково. Награды, которые к тому времени имелись у Ахмеда, они увезли с собой. Ещё некоторое время письма с фронта поддерживали связь. Услышав о возможной депортации народа, в начале 1944 года Ахмед прилетел домой, повидался с семьей, как будто чувствовал, что больше никогда им не увидеть родные края.

В это невозможно было поверить. Но судьба оказалась жестокой. Он вернулся на фронт, а его семью вместе с народом депортировали. Связь с отцом-фронтовиком прервалась. Вестей друг о друге уже не было. Письма с фронта, награды отца и многое другое остались дома, на Кавказе.

О своём отце, Ахмеде Шаухалове, Софья Шаухалова-Ахильгова рассказывала с гордостью до конца своих дней. Сегодня историей жизни и судьбы своего деда интересуется внучка Мовлатхан Ахильгова из с. Чернореченское, интересуются Шаухаловы. Некоторые сведения о нашем летчике имеются на электронных сайтах, в том числе свидетельства о наградах.

Ахмед Шаухалов, как и многие его соотечественники, продолжил свой боевой путь, что подтверждает и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», учрежденная Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года и полученная им уже после войны.

А между тем в депортации, в первые же годы, погибли родители, жена Ахмеда и двое детей, остались в живых старшая Софья, которой было 12 лет, и младшие — Лена и Иса. Их забрали в детдом. Вскоре позволили жить на попечении старшей сестры. Жили они в Макинке в суровых условиях. Уже спустя некоторое время местный колхоз стал помогать детям, поддерживать их продуктами, узнав, что они дети летчика и защитника Москвы.

Как же сложилась судьба самого Ахмеда Шаухалова — старшего лейтенанта, летчика, защитника Москвы, неизвестно. После окончания Великой Отечественной войны его родных на Кавказе уже не было. Не было адресов их казахского поселения. Некому было отозваться. Старшие члены семьи погибли, а дети были в детдоме.

Так трагически прервалась связь летчика, защитника Москвы Ахмеда Шаухалова с семьёй. Поиски материалов о нём продолжаются.