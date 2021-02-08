С детства стремился Хаваж-Багаудин к знаниям, был любознательным. Мечтал стать летчиком гражданской авиации и потому знал, что образование для него имеет особое значение. В 1938 году с отличием окончил он общеобразовательную школу в с. Базоркино и поступил на рабочий факультет Воронежского химико-технологического института, филиал которого находился в городе Орджоникидзе при индустриальном техникуме. После его окончания в 1940 году Хаваж-Багаудин был призван в армию.

Крепкое физическое здоровье и образование позволили ему поступить в Мелитопольское военное авиационное училище, где готовили штурманов и бомбардиров. В конце августа — начале сентября 1941 г. военное авиационное училище перебазировалась с юга Запорожской области Украины в Новоузенск (Саратовская область), где курсанты и завершили образование. Первые письма фронтовика пришли из Саратова. Вместе с ним служил в одной эскадрилье, в одном отряде и жил в одной комнате его друг Николай Алексеевич Быканов.

Из письма Н. А. Быканова, написанного им родным, мы узнаем многое из жизни нашего летчика: «Настойчиво овладевал Хаваж военной техникой. Свой первый вылет он совершил на бомбардировщике ТБ-3. По мере нарастания обострения общественно-политической ситуации вокруг страны, курсанты обучались полетам на разных самолетах: Р-5, Ли-2, Ил-12 и др. После нападения Германии на СССР из молодых курсантов военно-авиационного училища была создана первая авиационная дивизия под командованием Рявченко. Началась фронтовая жизнь. Хаваж-Багаудин долгое время летал с майором Баталиным — заместителем командира полка по политической части. До начала битвы на Курской дуге его экипажу приходилось летать на боевые задания. Хаваж-Багудин все время рвался в бой!»

В семейном архиве сохранились фронтовые письма от Хаваж-Багаудина 1941, 1942, 1943 годов. Из них узнаем мы будни и тревоги летчика. «Дорогие мои, уважаемые родители!..», «Привет с фронта! Здравствуй, дорогой брат Ибрагим!..», — тепло обращается он к родителям, брату. Конечно, он скучал по родным. В письмах старался не беспокоить их, младших просил — учиться хорошо. Интересовался судьбой родственников и друзей — Мальсагова Тухана, Абдул-Азиса, Хизира, Али, спрашивал о Льянове Магомеде, Хашагульгове Ибрагиме. Каждое письмо от сына родители ждали с нетерпением. У Хаваж-Багаудина Мальсагова было много друзей. Они дружили и переписывались, даже будучи на фронте.

Хаваж-Багаудин сражался на Центральном, Брянском и Западном фронтах. С другом Николаем Алексеевичем Быкановым они летали на разведку в глубокий тыл врага, бомбили железнодорожные станции, передовые фашистские позиции, штурмовали подходящие резервы врага, наносили удары по аэродромам противника.

Хаваж-Багаудин Мальсагов был мужественным человеком и виртуозным летчиком. Перед боем, как вспоминали друзья, всегда был собранным, после боя — спокойным и весёлым. Его всегда ждали со словами «Хорошо дали немцам прикурить!». И тут же друзья отвечали в унисон. Он умел сохранять доброе настроение в кругу боевых товарищей-летчиков. Был начитанным и интересным собеседником. Примечательно, что среди его фронтовых писем есть письма, написанные на русском и ингушском языках, в том числе и на основе латинской графики. Красивый парень с Кавказа вдохновлял своим отношением к жизни и, прежде всего, благородством и мужеством.

Вместе с другом оказались они в сражении на Курской дуге. Здесь были сосредоточены мощные авиационные группировки СССР и Германии. Сражение на Курской дуге было одним из ключевых и самых крупных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн. В нём участвовали около 2 млн человек, в том числе 4 тысячи самолётов. Сражение включало в себя Курскую стратегическую оборонительную операцию (5-23 июля), Орловскую (12 июля — 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3-23 августа) стратегические наступательные операции. Битва, которая продолжалась 50 дней, открыла «путь к великим советским наступательным действиям 1944-1945 годов».

996-й авиаполк 224-й авиационной дивизии, в котором служили друзья, принял самое активное участие в этом грандиозном сражении. В первые же дни советская авиация имела господство в небе. Но бои были жестокие. Приходилось делать по 4-5 вылетов в день. С ними вместе сражались и французские летчики из эскадрильи «Нормандия». Некоторое время французская авиация находилась вместе с 996-м авиаполком на одном аэродроме в районе села Хотенки Орловской области. Именно оттуда и полетел в свой последний бой Хаваж-Багаудин Мальсагов.

Он был уже не с Баталиным, а с младшим лейтенантом Гусевым. В этот день под прикрытием французских летчиков-истребителей из эскадрильи «Нормандия» на боевое задание вылетела группа самолетов, в числе которых на самолете под номером № 32 летел Хаваж-Багаудин. Вел группу штурман полка майор Тарасов. Они должны были нанести бомбово-пушечные удары по скоплению танков, бронетранспортеров и другой техники. Однако при переходе линии фронта их встретила группа немецких истребителей. С ними в воздушном бою сразились сопровождавшие их французские истребители. Дальше самолеты уже полетели без прикрытия. Впереди их встретила ещё одна группа немецких истребителей. И снова завязался неравный воздушный бой.

«В этом бою самолет Хаваж-Багаудина был подбит, он загорелся. Это было над самой целью. Но горящий экипаж ещё продолжал выполнять задание. Спасаться на парашюте было бесполезно, под нами был враг... Помню одно: горящий самолет направился к земле и врезался в гущу немецкой техники. Последовал страшный взрыв, и все скрылось в дыму и пламени. Вернулись мы на аэродром без Хаваж-Багаудина. Он погиб как герой! Орловская земля стала могилой моего друга, вашего брата Хаваж-Багаудина», — пишет Николай Алексеевич в письме на имя Юсупа Якубовича.

С незатихающей болью в сердце вспоминал он Хаважа-Багаудина до конца своих дней, снова и снова переживая гибель друга в том жестоком бою. В этой битве погибли десятки летчиков, сражавшихся в небе с фашистами не раз. После завершения Курского сражения полк был переформирован.

А между тем в селении Мочхи-юрт семья и родственники с надеждой ждали весточки с фронта. Но пришла похоронка. Пережить смерть сына добросердечная Гошта не смогла. Спустя некоторое время семья, потерявшая на войне сына-летчика, вместе с народом подверглась депортации.

«Помните Абукар Гойбертович, что Ваш сын погиб как герой! Не щадя себя, бил он немцев и жизнь отдал за Родину! Это было 7 августа 1943 года... За образцовую борьбу Багаудин был представлен к правительственной награде. Не могу забыть его!» — писал Николай Алексеевич отцу летчика.

«Ваш сын пал смертью храбрых, и Чечено-Ингушский республиканский краеведческий музей будет рассказывать о нём в своих экспозициях», — пишет директор музея Ф. Кудусова в декабре 1972 года.

В поиске материалов о нашем герое я обратилась к Ахмеду Исаевичу Мальсагову, известному общественно-политическому деятелю, зная, что он родом из Мочхи-юрт. И он вместе с племянницей летчика Лейлой Ибрагимовной Мальсаговой предоставили мне семейный архив, связанный с жизнью летчика, за что я им выражаю искреннюю благодарность! Материалы эти были некогда собраны и сохранены Мальсаговым Туганом, фронтовиком и основателем Государственного музея краеведения Республики Ингушетия, неустанным тружеником и патриотом, который занимался поиском документов и материалов об участниках Великой Отечественной войны. Он ездил и на место гибели летчика, переписывался с его друзьями и сохранил письма, в которых описывается последнее сражение Мальсагова Хаваж-Багаудина, в котором он погиб как герой над Курской дугой!