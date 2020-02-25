Полвека прошло с тех пор, как судьба разлучила близких подруг Зейнаб Ужахову (Измайлову) и Асилию Мусаеву (Муртазову). Их связала общая трагедия, общая борьба за выживание, общая тоска по родине. Их сплочённость помогала им, хрупким девчушкам, быть сильными и стойкими, противостоять злу и вопреки судьбе оставаться добрыми и отзывчивыми. У такой дружбы, как сами понимаете, и цена особенная.

Их связало время испытаний

Познакомились они в Казахстане, а точнее в Кустанайской области, в 1949 году. Здесь они оказались волею судьбы, будучи представителями депортированных народов ингушей и чеченцев. Место их пребывания находилось где-то на отшибе населённого пункта Жарколь, а точнее называлось это хозяйство — кормсовхоз.

Ингушская семья Ужаховых была родом из селения Барсуки. Зейнаб жила с престарелыми родителями и младшей сестрой. Старшая сестра была замужем, а единственный брат недавно умер, сердце не выдержало всех унижений и испытаний, которые выпали на долю депортированных.

Чеченская семья Мусаевых была родом из Алдов. Асилия жила с мамой и братом. Отец у них сидел в тюрьме по обвинению в убийстве. Это случилось по неосторожности, и вину он свою искупал в тюремных застенках, но по суровому закону кровной мести его семья вынуждена была скитаться по колхозам, скрываясь от преследовавших их кровников.

Так они оказались в этом отдалённом колхозном хозяйстве. Девочки сразу же потянулись друг к другу. Зейнаб было где-то лет двадцать, она сразу же приняла подругу как младшую сестру и опекала её вниманием. Асилия же была младше её на три-четыре года и тоже привязалась к ней, как к самому близкому человеку.

Отношения их крепли с каждым днём — и не на прогулках, не в парке под соснами, не в долгих беседах за чашкой чая. «Мы были вместе в работе, — говорит Зейнаб Измайлова, — с раннего утра и до позднего вечера. Личной жизни у нас практически не было. Там и общались, и делились радостями и горестями».

Оно и понятно. Девушки были кормилицами, работали наравне с мужчинами, и им надо было противостоять суровой реальности. На удивление, подруги были внешне очень схожи, и окружающие знали их не как подруг, а как сестёр, близких, родных и неразлучных.

Если за сеном, то вместе, если прицепщиками, то за одним трактором

«Бывало, поедем зимой за сеном, которое стояло в поле, — вспоминает бабушка Зейнаб, — привяжем сани друг к другу, навьючим огромный стог, и едем домой по заснеженной степи. А тут тебя буран как настигнет! Вокруг вьюга, глаза открыть невозможно, дороги не видать, и мы, девчушки, одни в той степи. Страшновато становилось. Но, к счастью, такие истории у нас заканчивались благополучно, хотя это случалось не раз. Председатель за нами присылал подмогу. Но в Казахстане бывало, что в буран люди терялись и забредали невесть куда. Порой замерзали, а то нарывались на голодное волчье племя, и тут их постигала страшная участь.

А ранней весной мы работали на тракторе прицепщицами. Сидели, так сказать, на плуге и подчищали его во время пахоты, чтобы он не засорялся. То же самое делали и на сеялках. Там надо было быть сноровистыми, мускулистыми. Иначе никак. Бывало так, что руки примерзали, это же ранняя весна, холодно ещё, да спозаранку морозы. А отогреться в кабине было стыдно. Мы ведь молодые, а там чужой мужчина. Не положено ведь по этикету было садиться в кабину. Вот и доезжали до стана, как ледышки. Отогревались, и обратно».

Здесь за работой девушки и успевали поплакаться, если сердце разрывалось от боли и безысходности, посудачить о насущных проблемах, признаться друг другу, по ком страдают их девичьи сердца. А придут домой, и у каждой дел невпроворот: убраться, постирать, обслужить гостей, в коих не нуждалась каждая вайнахская семья, а рано утром на работу. А время уходило, унося с собой, как оказалось, самые счастливые моменты их жизни, как это ни парадоксально звучит. Потому что это была их молодость, жизнь, полная надежд на прекрасное будущее. И ведь не зря на склоне лет бабушка Зейнаб признаётся, что «единственные светлые воспоминания, связанные с её молодостью, — это время, проведённое в Казахстане с любимой подругой».

Спустя полвека

К сожалению, жизнь разбросала девушек в разные стороны. В 1957 году семья Ужаховых вернулась на родину. В этом же году Зейнаб вышла замуж за Аюпа Измайлова и уехала жить в Грозный. О судьбе своей подруги она ничего не знала, но вспоминала её часто. И вот в очередной раз, после таких воспоминаний, дети решили разыскать любимую подругу мамы.

— Всё что мы знали, — говорит старшая дочь, Фатима Измайлова, — это то, что семья Асилии была родом из Алдов, и фамилия у них была Мусаевы. Такую информацию, подкреплённую старой фотографией подруг, младшая сестра Асма отправила через свою подругу на чеченский поисковой сайт «Ищем сестёр и братьев».

Спустя неделю нам позвонили. Это была дочь Асилии, Тамара. О том, что ищет их маму бывшая подруга, ей сообщил племянник Асилии. Конечно же, голос в трубке у неё был очень взволнованным. Видно было, что эта новость для них оказалась немного тягостной, в том плане, что маму они похоронили в 2007 году, и весть о том, что её ищет подруга, подарила им радостное и волнительное ощущение встречи с ней. Они даже готовы были поехать в Казахстан, изначально подумав, что Зейнаб до сих пор живёт там. Но, как выяснилось, ехать надо было только в Ингушетию.

Было решено, что в ближайшие выходные все соберутся в селении Сурхахи. Совершенно не запланировано дата эта совпала с днём депортации ингушского народа — 23 февраля, днём, который имел прямое отношение и к дружбе этих девушек.

В воскресенье с утра в доме у Измайловых стали собираться взрослые дети и внуки. Всё уже было приготовлено, стол накрыт, и только сейчас они сообщили бабушке Зейнаб, каких гостей ждут. До этого просто не хотелось лишний раз беспокоить и волновать её. Наконец, приехали и гости, как говорится, по-кавказски. Навезли всем подарки, много фруктов, сладостей, и, конечно же, крупного барана, в честь уважения и почитания хозяев дома.

Встреча была очень волнительной. Конечно же, вспоминали Асилию, и не без слёз, как была бы счастлива увидеться с Зейнаб, дружбу с которой она часто вспоминала при жизни, и тоже рассказывала о ней своим детям. Её старший сын Хаваж долго сидел, не поднимая головы, украдкой утирая мужские слёзы, когда Зейнаб рассказывала о его матери. Очень печально было узнать, что всего два года назад ушёл из жизни и брат Асилии — Мадр, так его звали родные и близкие, а настоящее имя было Сейд-Мохмад.

Большое сходство со своей подругой нашла бабушка Зейнаб в дочери Асилии — Зареме. Они же в свою очередь не переставали удивляться, как она напоминает им маму: «Даже манера общения, интонация в голосе, привычка перебирать пальцы на руках, когда волнуется, и милое выражение лица. Ну, прямо, действительно, как две сестры», — говорили они.

Их дружба прошла испытание временем

Как оказалось, после возвращения семьи Ужаховых, следом на родину вернулись и Мусаевы. Вскоре вышла замуж Асилия за Муртазова Сайдали. Судьбы девушек после возвращения на родину сложились ровно, как и у многих соплеменниц. Были и свои трудности, и радости, и простое семейное женское счастье. У Зейнаб было три сына и три дочери, а у Асилии два сына и три дочери. Сегодня у них уже выросли внуки и правнуки.

Зейнаб с мужем жила вплоть до военных событий в Грозном, а потом они вернулись в родное село Сурхахи. В Грозном жила и семья Асилии. Получается, что жили подруги в одном городе, совсем рядом и не знали этого. Мало того, выяснилось, что дочери их учились в одно и то же время в Чечено-Ингушском государственном университете, а внуки ходили в одну и ту же школу № 22 в Грозном. Получается, что по жизни пересекались их дети и внуки, и наверняка они тоже. А вот встретиться у них не получилось.

Гости из Чечни сидели долго. Много было в тот вечер воспоминаний, много волнительных минут они испытали: и плакали, и смеялись, и грустили. Передать в рамках этого материала всю гамму эмоций и глубоких внутренних переживаний участников тёплой встречи, просто не представляется возможным. Мы лишь сделали попытку рассказать о женской дружбе двух молоденьких девушек, по воле тирана Сталина оказавшихся в депортации, выживавших в самых тяжёлых условиях, преданных и искренне любящих друг друга. Эти чувства они пронесли с собой по жизни, и через много лет чудесным образом эта дружба нашла продолжение в потомках. В доме бабушки Зейнаб встретились они, как родные, близкие люди.

А следующую встречу решили провести уже на чеченской земле, в кругу людей, ставших теперь по-настоящему родными и близкими. И что может быть прекрасней, когда люди не ставят во главу угла национальную принадлежность, религиозные взгляды, разного рода обстоятельства, отнюдь не зависящие от их воли. Они просто ценят друг в друге человеческие качества. Они общаются и получают от этого огромное удовольствие. Благо, у бывших подруг выросло благородное потомство. Люди умные, образованные, сплочённые и самодостаточные. На таких, в принципе, и держится мир.

«А ближе Асилии у меня не было никого, — говорит в завершение бабушка Зейнаб, — и у неё не было никого, ближе меня. Я в её лице когда-то в Казахстане обрела самого дорогого мне человека, а сегодня она мне подарила новых племянников и племянниц. Сколько радости я от этого испытываю, знает Всевышний, которому я безгранично благодарна за такую милость».

«Мы за эти несколько часов общения, признаюсь без лести, нашли родственные души, — говорит в свою очередь Фатима, — и ничто и никогда не сможет нас уже разлучить. В память о наших матерях мы постараемся сохранить эту дружбу и пронести её по жизни. Иначе не должно быть, иначе не было бы и этой встречи!».