Как пишет «Взгляд», председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова отреагировала на скандальную публикацию журналистки Божены Рынской о том, что 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко «судя по документам, обычная «штафирка», интендант».

Более того, со ссылкой на другого блогера Рынска утверждает, что Артеменко «два месяца в конце войны партизанил и весной 45-го пошел воевать». «Молодец, дед. Умеет устраиваться. И типа «воевал», и аккуратненько сховался, когда другие в Вяземском котле и на Курской дуге погибали», — написала она.

«Вот что меня возмущает больше всего: вместо того, чтобы просто извиниться перед ветераном, Навальный и его сторонники продолжают над ним издеваться. Теперь они называют ветерана «обычной «штафиркой», интендантом», говоря, что «нигде он не воевал, на теплом месте отсиделся». Люди, ну должно же быть хоть что-то человеческое в ваших сердцах!» — взывает Амельченкова в Facebook.

Тут дело такое, что услышана она не будет. Что ожидать от Навального, уже сказал и Григорий Явлинский. Основатель «Яблока» упрекнул блогера в популизме и национализме. В защиту своих слов он привел мнение Валерии Новодворской, высказанное в 2011 году: «Навальный может стать будущим лидером обезумевших толп, да еще и с нацистским уклоном», пишет «МК».

Если таков лидер, что ожидать от активных сторонников политика «в законе»?

Примечателен другой момент. Как заявил в интервью ridus. ru член Общественной палаты России, директор Института проблем демократии Максим Григорьев, Навального нельзя считать политиком, который хочет прийти к власти, получив поддержку избирателей. Политика для Навального — инструмент извлечения прибыли. При этом деньги тот привык зарабатывать, как правило, нечестным путем.

«Навальный получал американские гранты, получал деньги за участие в информационных войнах на стороне зарубежных сил и различных олигархов. Он обманывал граждан, собирая пожертвования на открытие своих региональных штабов, когда собирался баллотироваться в Президенты, хотя по закону не мог участвовать в выборах. У Навального две непогашенные судимости по уголовным делам. О каких выборах может идти вообще речь? Так что политика для Алексея Навального является исключительно инструментом извлечения прибыли. И Алексей его успешно использовал на протяжении многих лет. А к власти он никогда не придет, поскольку большая часть населения воспринимает его либо негативно, либо равнодушно. Я думаю, Навальный и сам это понимает», — сказал Григорьев.

В уголовных делах против Алексея Навального был экономический состав, но окружение блогера устраивает нагнетание на политической почве. Однако любым комментаторам всегда важно смотреть в суть и называть вещи своими именами, сказала газете «Взгляд» руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук ЭИСИ Дарья Кислицына.

«Навальный отыгрывает линию, что возбужденные против него уголовные дела были политическими. Для него такая линия единственно выгодная и возможная, чтобы не только «отмазаться», но и прогреметь. Исключительно на экономическом деле так не прогремишь. А придав всему этому политический окрас, он хочет хайпануть. А если посмотреть на суть его уголовных дел, то они лежат не в политической плоскости, а в экономической», — считает Кислицына.

Эксперт напомнила, что по делу «Кировлеса» Навальный организовал схему, благодаря которой заработал денег, а регион — Кировская область — потерял существенную часть бюджетных средств.

«Учитывая, что регион небогатый, это ощутимо отразилось на ситуации в отрасли. Навальный похитил порядка 10 тыс. кубометров леса за счет организации компании-прослойки, на которую оформлялись контракты и которая покупала лес по заниженным ценам», — отметила она.

Что касается дела «Ив Роше», то сама косметическая компания недавно напомнила о том, подчеркнула Кислицына, что оно находится в совершенно аполитической логике и касается экономических интересов.

«Навальный вместе с братом Олегом создал коррупционную схему, при которой обогатилась семья Навального, а компании был причинен ущерб порядка 26 млн рублей», — сказала эксперт.

Дело в отношении блогера Алексея Навального возбуждено за нарушение им уголовных законов, считает политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

«Я удивлен тем, что в обществе до сих продолжается дискуссия о том, как квалифицировать дело блогера Алексея Навального. Безусловно, надо понимать одно: дело в отношении политического игрока не всегда является политическим. Необходимо отделять личность и содержание дела», — сказал Старовойтов в интервью «Регнум».

Эксперты считают, что западные страны используют фигуру блогера для сдерживания экономического развития и международного влияния России. По их мнению, присутствие иностранных дипломатов на заседании Симоновского суда по делу Навального стоит расценивать как вмешательство во внутренние дела страны.

Специалист Экспертного института социальных исследований Александр Малахов в беседе с ridus. ru подчеркнул, что присутствие на заседании суда трех десятков иностранных дипломатов «наглядно демонстрирует ангажированность Навального».

По его словам, на роль управляемого Западом политика мог бы подойти и другой российский оппозиционер, но «выбирать особенно не из кого».

«Не так много людей, родившихся в России, готовы в открытую и беспардонно работать против своей собственной Родины», — отметил Малахов.

Руководитель исполнительного комитета общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова констатировала значительное снижение интереса россиян к протестам.

«Это объясняется тем, что наше гражданское общество осознает всю циничность обмана большой политической игры, в которую их хотели вовлечь — как видим, безуспешно», — отметила она.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин назвал участие в судебном процессе иностранных дипломатов «вмешательством в дела суверенного государства и оказанием давления на суд».

Политолог Марат Баширов в свою очередь отметил, что западные дипломаты оценивали, насколько велика социальная база Навального, выйдут ли десятки тысяч его активистов на стихийный митинг.

А политолог Анна Федорова считает присутствие дипломатов сигналом о том, что Навальный действует исключительно в интересах Запада и пытается дестабилизировать обстановку в России по заказу кураторов из-за рубежа.

Возвращаясь к Артеменко, 5 февраля в Москве состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером ветерана. Во время заседания Навальный несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали «скорую».

Дело, напомним, было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию России. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК России). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Сторонники Навального решили его «поддержать», поставив под сомнение активное участие Артеменко в ВОВ.

Как отметил в интервью «Взгляду» доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов, Артеменко начал войну партизаном, но «мы дожили до времен, когда вынуждены доказывать, что партизанские отряды — это была не штабная работа, что партизаны совершали немыслимые для регулярной армии подвиги в чреве фашистской армии».

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева уверена, что сторонники Навального в очередной раз перешли границы, демонстрируя «удивительную настойчивость в своей злобе».

«Хотели бы авторы телеграм-канала, которые пишут эту мерзость, сидя в каком-нибудь теплом кафе, провести детство в оккупированной деревне, помогать партизанам, рискуя жизнью? Смогли бы потом отправиться на фронт, получить ранения и всю жизнь посвятить себя службе Родине? Не уверена. Но в первую очередь пусть зададут себе этот вопрос сами, прежде чем оценивать, что сделал участник войны, партизан, фронтовик для Победы. Это бессовестно пытаться «взвесить» подвиги и поступки людей, подаривших нам право на жизнь», — написала Цунаева в Instagram.

Она посоветовала внимательно изучить доступные архивные документы и пообщаться с человеком лично, «прежде чем делать такие заявления, оскорбляющие миллионы людей».

Ранее газета «Взгляд» изучила архивные документы. В них говорится, что Артеменко был принят в 810-й партизанский полк, где сразу стал бойцом. Более того, чтобы его взяли, ему пришлось прибавить себе два года, хотя на тот момент ему было еще только 15, то есть вместо 1928-го он указал годом рождения 1926-й. Помогать подполью в захваченной родной деревне Артеменко начал еще в 1942-м.

К моменту, когда Игнат Артеменко стал бойцом 810-го партизанского полка, освобождение его родной Могилевской области уже шло полным ходом. При этом партизанские отряды действовали совместно с регулярными соединениями РККА, а затем вливались в ее состав. По присланной в конце 1944 года повестке Артеменко явился в военкомат и был зачислен в действующую армию в январе 1945 года.

В апреле 1945 года Артеменко участвовал в форсировании Одера. Во время этой операции он вместе с группой разведчиков попал под вражеский обстрел и был ранен в позвоночник и ногу. Осенью 1945 года он был выписан из госпиталя и служил в санитарно-эпидемиологическом отряде. В отставку ветеран вышел только в 1982-м в звании инженера-полковника.

За свои подвиги Артеменко награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и орденом Отечественной войны II степени.

Кощунством и поруганием традиционных моральных норм народов России назвали члены комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России инцидент с оскорблением ветерана войны оппозиционером Алексеем Навальным во время судебного заседания 5 февраля.

Нарушением семейных, гражданских и человеческих норм назвал случившееся глава Российского союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский. Он напомнил, что во всех аврамических религиях одна из главных заповедей — почитание старших.

Его позицию поддержал представители РПЦ Павел Лебедев, участвовавший в заседании комиссии, и вице-президент Объединения Буддистов Калмыкии Сергей Киришов.

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов отметил, что Навальный не в первый раз делает попытки не только нарушить этические нормы, принятые в нашем многонациональном государстве, но и посеять рознь между народами России.

«То чучмеками назовет кавказцев, то заявляет, о нарушении прав местных женщин, которых там, якобы, насильно заставляют носить платки, хотя на самом деле ничего такого нет. Этот оппозиционер открыто спекулирует на теме строительства мечетей в Москве. За оскорбление пожилого человека Навальный должен попросить прощения», — отметил он.

«Общественная палата — не место для политических баталий, но не обращать внимания на поведение, разрушающее традиционные нормы взаимоотношений в обществе невозможно», — подчеркнула президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Вряд ли активных сторонников Навального это осуждение образумит, как и информация о подвигах ветерана, у них другая задача — вылить как можно больше грязи на свою страну, показать, что народ против власти. А для достижения цели, как известно, - все средства хороши.

Выходит, это и есть политика «оппозиции», а точнее «навальных». Вся грязь всплыла, и нам предлагают барахтаться в мути и даже считать, что это съедобно.