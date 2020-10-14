Несмотря на распространенную в России ситуацию, когда бабушка с дедушкой принимают в воспитании ребенка не менее активное участие, чем его родители, законодательно их права на ребенка до сих пор не были ничем подкреплены, формально они им посторонние люди.

«Бабушки и дедушки в правовом плане сильно отделены от ребенка, не могут представлять и защищать его интересы в качестве законных представителей, как это могут родители. Таким образом, порой бабушки и дедушки не могут подписать даже согласие на медицинское обслуживание для своих внуков», — опубликовала «Российская газета» мнение члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой.

В свою очередь инициаторы проекта подчеркивают, что сегодня в случае краткосрочного отсутствия родителей оставление детей с бабушкой или дедушкой находится вне правового поля.

«В случаях болезни родителей, длительного отсутствия родителей, а также в других случаях отсутствия родительского попечения защита прав и интересов детей возлагается на органы опеки и попечительства. На практике эта ситуация породила оформление нотариальных доверенностей, содержание которых сводится к тому, что родители позволяют бабушке или дедушке находиться с внуком (внучкой) и защищать его интересы», — говорится в пояснительной записке.

По мнению Любови Сысоевой, юриста адвокатского бюро «S&K Вертикаль», нынешнее положение дел противоречит здравому смыслу. В своем комментарии «Комсомольской правде», она отметила:

— По Семейному кодексу бабушки или дедушки отстраняются от фактического воспитания ребенка и приравниваются к чужим людям. По закону «Об опеке и попечительству» (ч. 1 ст. 13) оставить ребенка на несколько дней с бабушкой в связи с командировкой просто так не получится. Нужно или оформить заявление о назначении опекуна, или передать ребенка на время отъезда в орган опеки. Что само по себе противоречит здравому смыслу и может привести к психологическим травмам у ребенка. Закон не отражает традиционные для нашего общества представления о воспитании детей, ведь бабушки и дедушки всегда активно участвуют в воспитании внуков. Поэтому инициатива оправданная и необходимая.

Законопроектом предлагается дополнить Семейный кодекс положением, что «дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников».

Помимо этого, предлагается дополнить часть 4 статьи 13 ФЗ «Об опеке и попечительстве» специальным регулированием в отношении ситуаций, когда опекуном или попечителем несовершеннолетнего ребенка назначаются его бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры — до момента принятия органом опеки и попечительства акта о назначении опекуна или попечителя ребенок вправе находиться у них.

«Комсомольская правда» опубликовала у себя на сайте комментарий одного из авторов законодательной инициативы, депутата Госдумы Натальи Костенко, в котором она пояснила, что конкретно изменит этот документ.

— Раньше родители жили более оседлой жизнью. Сейчас молодежь более мобильна, уезжает на заработки, оставляя детей с бабушками и дедушками, — объясняет Наталья Костенко. — В связи с этим возник целый ряд проблем. По сути, бабушки и дедушки не могут водить ребенка в садик, в поликлинику, в школу, на кружки, забирать его оттуда. Все воспитательные функции детей отнесены именно к маме и к папе. В законе прописано, что бабушки и дедушки имеют право только на общение с внуками, но не имеют права их воспитывать, ездить с ними на отдых, находится с ними.

По словам депутата Костенко, проблема обостряется в сельских населенных пунктах, где молодежь уезжает на заработки, потому что на селе сложно найти работу.

— В этой ситуации бабушки вынуждены оформлять опеку, которая требует прохождения безумных процедур, сдачи тестов на ВИЧ, СПИД, туберкулез, справок об отсутствии судимости. Или ребенок просто остается с бабушкой неоформленным. Во втором случае опека может в любой момент изъять ребенка у бабушки и дедушки, лишить родительских прав родителей, потому что они не участвуют в воспитании своих детей.

Депутат подчеркивает, что такие случаи породили оформление доверенности, в которой родители для перестраховки передают свои родительские полномочия бабушкам и дедушкам. Такой документ Костенко назвала правовой коллизией и юридическим нонсенсом, поскольку нельзя передать свои родительские права третьим лицам.

— В своем законе мы предлагаем разрешить детям находиться с бабушкой и дедушкой или ближайшими родственниками с позволения родителей, — продолжает автор инициативы.

Это означает, что, если бабушка везет ребенка на отдых, или он просто находится с ней, к ней никто не имеет права предъявить никаких претензий. Только если ребенок не объявлен в розыск, либо если в органах опеки не запущен механизм, когда в отношении ребенка совершено преступление. В других случаях будет считаться, что априори родители согласны, что ребенок находится с ближайшим родственником.

Депутат добавила, что, если возникнут вопросы, у бабушки всегда будут документы на ребенка и бумаги, доказывающие их родство.

— Мы также регулируем ситуацию, когда у ребенка погибли родители. До сих пор его изымали из семьи и помещали в специальное учреждение до момента определения опекуна. Наш закон позволяет находящемуся в стрессе ребенку оставаться с близкими родственниками до того момента, пока бюрократическая машина работает с органами опеки, — закончила Костенко.

В Ингушетии традиционный семейный уклад предусматривает, что бабушки и дедушки часто живут вместе со своими детьми и внуками. И хотя по факту они являются одной семьей, прав на своих внуков у них нет. Нередки здесь также случаи, когда кто-то из внуков постоянно живет с бабушкой и дедушкой, отдельно от своей родной семьи, проживающей в другом регионе, а то и за границей.

Такая ситуация сложилась у Райхант Марзиевой. Ее единственная дочь живет в Германии вместе с мужем и детьми. Старшего своего сына, 12-летнего подростка, родители три года назад отправили к бабушке в Ингушетию. Здесь он пошел в школу, занимается спортом. Часто возникают ситуации, когда необходимо присутствие родителей для оформление каких-то разрешительных действий.

— Например, каждый год в школе нужно подписывать отказ или согласие на прививки, на тестирование по наркозависимости и ряд других. Формально, у меня нет права принимать решение за родителей. Для этого мне нужно сделать документ, который подтверждает переданные мне родителями ответственность и полномочия. А учитывая, что родители находятся за границей, с этим документом тоже часто возникают проблемы. То срок истекает, то к нему нужны еще какие-то справки.

Я лично буду очень рада, если узаконят права бабушек и дедушек на своих внуков. Это снимет ряд серьезных проблем. Элементарно, можно будет свободно брать внука с собой в любые поездки по стране и за рубежом, — говорит Райхант Марзиева.