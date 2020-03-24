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В Ингушетии переформатировали работу урологов

Новое медицинская техника, позволит урологам республики модернизировать лечебные процессы

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В Ингушской республиканской клинической больнице в Назрани открылось новое отделение эндоурологии и литотрипсии.

Эндоскопические операции, которые практиковались только в крупных медицинских центрах, сейчас стали доступными и для малобюджетных регионов. Широкое внедрение новых медицинских технологий в периферийных больницах стало возможно также благодаря нацпроекту «Здоровье».

Накануне открытия, отделение урологии было оборудовано современной медицинской техникой, о которой многие годы мечтали и врачи, и пациенты. Теперь в отделении есть вакуумные аспираторы, литотрипторы, лазерный коагулятор.

По словам главного врача ИРКБ Лиды Ахильговой, на сегодняшний момент у врачей отделения урологии есть возможность эндоскопически оперировать даже сложные случаи урологических заболеваний пациентов и проводить литотрипсию, то есть дробление камней, не выезжая за пределы республики. Специалисты для работы на современном оборудовании были обучены еще задолго до его появления в больнице.

«Да, так бывает, что оборудование есть, а работать некому. Но врачи у нас уже давно обучены, и мы ждали только доставки оборудования», — говорит Лида Ахильгова.

Присутствовавшие на открытии нового отделения член Совета Федерации Мухарбек Барахоев и депутат Народного собрания Ингушетии Руслан Албогачиев, в прошлом врач, отметили, что наличие высокоэффективной медицинской техники — уже половина успеха в лечении пациентов.

«Казалось бы, мы открываем только отделение урологии, но, зная специфику этого отделения, мы не можем не отметить, что это является большим событием для республики. Поскольку в урологии встречаются специфичные заболевания, и до сих пор у наших жителей не было возможности получать качественное лечение в пределах республики. А сегодня эта возможность есть», — сказал сенатор.

Касаясь преимуществ эндоскопических операций, Руслан Албогачиев подчеркнул: «Раньше были травматичные операции, а сейчас, при помощи лазерного оборудования, установленного в отделении, больные могут на следующий же день после операции благополучно пойти домой, не боясь каких-либо последствий».

По мнению заведующего отделением эндоурологии и литотрипсии Алихана Сусаева, новые возможности, появившиеся у них с приобретением высокотехнологичного медицинского оборудования, — это заметный прогресс для ингушской медицины.

«Я думаю, через месяц мы начнем дробить камни, а трансуретральное и лазерное удаление аденом и всякие другие медицинские процедуры мы уже сегодня можем начать в своей операционной. Для отделения куплен тулиевый лазер — один из лучших, который существует в данный период, и он способен дробить камни любой сложности и на любом этапе. И для этого не надо делать никаких больших разрезов», — утверждает Сусаев.

Сегодня, по его словам, отделение может принять более 20 человек одновременно. Здесь имеется шесть трехместных палат, две — двухместные, и одна послеоперационная палата. Также есть операционный блок и врачебные кабинеты.

В дальнейшем руководство больницы планирует приглашать более опытных специалистов со всей России, для повышения квалификации врачей урологического отделения. Кроме того, на его базе откроют небольшой центр обучения студентов медицинских образовательных учреждений.

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