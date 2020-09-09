Юнус Исаевич родился по факту в 1927 году, хотя во всех документах значится рождённым в 1923 году, в селении Насыр-Корт Назрановского района ЧИАССР. В семье их было два брата. Младшего звали Абукар. Рано оставшись без матери, они жили с престарелым отцом, который был незрячим. Но надзорные органы решили, что учиться и воспитываться ребята будут в детском доме. Так оно и вышло. Здесь за Юнусом официально закрепилось имя-отчество Юрий Иосифович. А в народе и в кругу родственников его звали Юнус сын Исы. Конечно же, детство было безрадостным. Не голодали, но и сытыми не были; не шиковали, но и раздетыми не ходили, однако родительской любовью и заботой обласканы не были.

В 1941 году, когда началась война, Юнусу было всего 14 лет. Но выглядел он старше своего возраста, был рослым и здоровым парнем, так что приписанные три с небольшим года не вызвали подозрения в военкомате, куда он пришёл с заявлением — добровольцем на фронт. Отсюда и значится в его документах дата рождения 1923 год.

Младший брат тем временем оставался в детском доме, который скоро закрыли, а детей распределили по другим домам. 23 февраля 1944 года ингушский народ по ложному обвинению депортировали в Казахстан. Вместе со всеми сослали и незрячего Ису Чахкиева, который вскоре по прибытии на место поселения в Казахстане скончался. Судьба Абукара осталась неизвестной. Юнус искал брата всю жизнь, помогали ему в этом и родственники, среди которых был и Осман Чахкиев, второй секретарь обкома партии Чечено-Ингушетии. Но никаких следов они не нашли.

А на войне, как на войне

А тем временем фронтовой разведчик Юнус Чахкиев защищал свою Родину от врага. Воевал в знаменитой 181-ой стрелковой дивизии. За плечами у него были упорные бои под Сталинградом, ранение, госпиталь, а впереди освобождение Праги и взятие Берлина. Обострённое чувство справедливости, крайнее презрение к трусости и лжи, непоколебимость и решительность, снискали ему славу на полях сражений и уважение среди однополчан. По жизни он остался верен своим принципам и всегда ставил эти качества во главу угла.

Первую боевую награду Юнус Чахкиев получил в 1943 году под Сталинградом. В его наградном листе имеется краткое описание боевого подвига: «В боях с немецкими захватчиками в районе села Осудово 2.10.43. во время отражения атаки противника ворвался один в траншею противника с противотанковой гранатой и уничтожил взвод и танковый пулемёт с расчётом. Был ранен. Награждён медалью «За отвагу». Помимо этого, Юнус Чахкиев был награждён медалью «За победу над Германией» и орденом Отечественной войны I степени.

«В одном из боёв их часть попала в окружение, — рассказывает дочь Рая со слов отца, — они прорывались к своим через болотистые места. Шли днём и ночью, спали прямо на ходу, пока один отдыхал, другой вёл его под руку, и так без привала добрались до партизан крайне истощённые и изнеможенные. Там они восстановили свои силы и воссоединились с частью».

С фронта на высылку

После демобилизации путь солдата-победителя лежал в Казахстан, где жил на поселении ингушский народ. От защитника до врага одна строка — национальность.

Думаю, читатель в состоянии прочувствовать боль и негодование солдата, освободившего мир от фашизма. Каково ему было ощущать свою беспомощность в борьбе с адской машиной репрессий, запущенной собственной страной против собственного народа. Но это была безысходность. В первое время Чахкиев жил в Кустанайской области, вместе с другими родственниками. Потом все они один за другим переехали в Алма-Ату. Здесь Юнус женился на Маржан Эгиевой. Окончил водительские курсы и с 1946 года по 1992 год за рулём грузовика исколесил просторы казахских степей, города и сёла Чечено-Ингушетии и необъятные дали большой Родины.

В родном краю на «автопоезде»

В 1957 году семья Чахкиевых вернулась на родину. К тому времени у них было трое детей. Поселились они в городе Грозном. Надо было срочно искать работу, а с трудоустройством в те годы ингушам и чеченцам было нелегко. Но Юнусу Чахкиеву подспорьем послужили боевые награды. И его взяли шофёром АТХ-2 производственного автотранспортного объединения «Чечингстройтранс», который находился неподалёку от них.

В первое время Юнус работал на ЗИСе-самосвале. Производственное хозяйство называлось Чечено-Ингушское управление строительства. Стройка в те годы шла усиленными темпами по всей стране, так что приходилось ездить и в соседние республики, и в дальние командировки по городам Союза. Скромный, трудолюбивый, дисциплинированный и исполнительный, он всегда был на передовой, и всегда востребован.

«Приходил на работу в четыре утра, ехал на карьер в город Аргун за щебёнкой, а к восьми утра уже бывал на стройобъектах, там, где заказывали щебёнку для производства строительно-монтажных работ», — вспоминает заслуженный строитель Республики Ингушетия Белан Чахкиев.

О трудовых заслугах труженика автотранспортной отрасли говорит и солидная папка бережно хранимых почетных грамот и благодарностей, а также звание «Заслуженный работник автотранспорта ЧИАССР», орден «Знак почёта», медаль «За трудовую доблесть» и «Победитель социалистического соревнования».

В начале 70-х одному из первых Юнусу, как передовику производства, выделили новый самосвал ЗИЛ-130 с прицепом. В первое время он тянул один прицеп, но в процессе работы у него появилась идея — подсоединить ещё один прицеп. Но это не значит, что он просто взял и зацепил его. Юнус Чахкиев усилил мотор и ходовую часть самосвала. Внёс, так сказать, рацпредложение и назвал своё ноу-хау, выражаясь современным языком, — «автопоезд». Вскоре по дорогам Чечено-Ингушетии один за другим замелькали юнусовские «автопоезда». Потом это начинание подхватили и в соседних республиках. А в середине 70-х, когда Юнуса Чахкиева делегировали на выставку ВДНХ в Москву, и он проэкспонировал свой знаменитый «автопоезд», идея была подхвачена по всей стране.

До конца в строю в борьбе за жизнь

Юнус Чахкиев был и хорошим семьянином, заботливым и внимательным. Свободное время, выходные и праздничные дни он посвящал родственникам и детям. Так что походы в гости, в кино и музеи здесь не были редкостным явлением. Все дети, а их было пятеро, получили высшее образование. Старшая дочь Рая работает сегодня специалистом в Министерстве спорта Республики Ингушетия. Руслан — заслуженный тренер России по классической борьбе. Кстати, олимпийский чемпион Илез Манкиев начинал заниматься именно в его клубе. Джабраил — кандидат исторических наук, заместитель руководителя Госархива Ингушетии. Башир — детский хирург. Люба и Лида окончили нефтяной институт.

В 1992 году заслуженный работник автотранспорта ушёл на заслуженный отдых. Но это не значило, что он сложил руки. Трудоголик всегда найдёт чем себя занять. Так что в его доме во всём и везде чувствовалась рука хозяина.

Когда в Чечне начались военные действия, старшие дети уже жили со своими семьями. А младший сын Башир жил с родителями. Они не стали уезжать из Грозного. Уж больно прижились в этом городе и покидать его не захотели. Хотя и оставаться было небезопасно. А потом и вовсе развернули у себя дома настоящий госпиталь. Башир был детским хирургом, а у отца хороший фронтовой опыт, мама же заменяла им медицинскую сестру и санитарку. Такой вот получился семейный подряд по спасению человеческих жизней, где находили помощь и мирные жители, и военнослужащие, и даже боевики. Они выполняли свой долг.

Вскоре Башир уехал в Бельгию, где и живёт с семьёй. Супруги Чахкиевы, подлатав разрушенный войной дом, так и остались в Грозном до конца своих дней. Юнус Чахкиев умер в 2007 году. Через два года ушла из жизни и супруга Маржан Эгиева.