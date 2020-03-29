Так сотрудники центра вместе с волонтерами продолжают активно распространять информационный материал о мерах профилактики с коронавирусной инфекцией; медицинские работники центра совместно с коллегами с «РКД» информируют жителей республики о первых признаках заболевания и мерах защиты от коронавирусной инфекции, наглядно демонстрируя доступные способы изготовления марлевой маски в домашних условиях.

Главный врач республиканского центра медицинской профилактики Роза Яндиева, в связи со сложившейся ситуацией просит соблюдать все меры предосторожности.

«Болезнь можно победить реально, но, не выходя на улицу и соблюдая меры индивидуальной защиты, — говорит она, — носить маски и менять их через каждые два-три часа. Снимать маски за завязочки, чтобы оградить руки от заражения. На улицу выходить в перчатках, менять их каждые два-три часа. Не здороваться за руку. Особенно быть бдительными тем, кто вынужден находиться на работе или выходить из дома по неотложным делам. Сделать запасы пищевых продуктов. Еду не заказывать. Инфекционисты рекомендуют воздержаться от коллективных молитв. Вирус разносится с неимоверной скоростью. Практически заражаются в 100 процентах случаев. Важно заходя в дом обязательно использовать антисептик для рук, это может быть даже разбавленный спирт. При первых признаках простуды или легкого недомогания обращаться к медицинской помощи, но не в больницу, они переведены на карантийный режим и находятся в состоянии повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. Обращаться нужно по телефонам горячей линии, предоставленным Министерством здравоохранения по всем населённым пунктам».

Министерство здравоохранения Ингушетии при первых признаках гриппа и ОРВИ (повышение температуры, ломота, озноб, першение в горле, насморк, кашель) с целью ограничения возможных контактов, просит обратиться в телефонном режиме в амбулаторию по месту жительства/нахождения и озвучить свои жалобы.

Ниже мы приводим номера телефонов «горячей линии» по борьбе с коронавирусом.

Для жителей сельских поселений Кантышево и Долаково Назрановского района:

1. Амбулатория с. п. Кантышево: взрослая регистратура — 8 (928) 742-87-24;

детская регистратура- 8 (928) 010-61-72.

2. Долаковская врачебная амбулатория − 8 (937) 322-15-22

3. ФАП с. Гейрбек-Юрта − 8 (928) 696-76-59.

Также по возникшим вопросам вы можете обращаться к главному врачу ГБУЗ «КУБ» Рамазану Абдул-Насировичу Угурчиеву — 8 (938) 011-00-01.

Для жителей сельских поселений Верхние, Средние и Нижние Ачалуки Малгобекского района:

1. Взрослая поликлиника — +7 (938) 011-23-73

2. Детская поликлиника — +7(927) 671 55 06

По возникшим вопросам вы можете обращаться к главному врачу ГБУЗ «АУБ» Умару Магомед-Гиреевичу Гандалоеву — +7 (928) 798-57-57.

Для жителей Назрановского района:

Районная поликлиника: 8 (928) 796 52 47

СВА Гамурзиево/Альтиево: 8 (963) 174 98 06

СВА Насыр-Кортский: 8 (928) 090 97 97

СВА Экажево: 8 (928) 299 19 00

СВА Сурхахи: 8 (938) 011 13 13

СВА Плиево: 8 (928) 093 30 09

СВА Яндаре: 8 (928) 696 60 01

СВА Барсуки: 8 (988) 826 06 00

СВА Али-Юрт: 8 (962) 646 78 48

СВА Гази-Юрт: 8 (968) 100 00 94

При возникновении вопросов вы также можете обратиться к заместителю главного врача по АПР — Залине Даудовне Картоевой — 8 (962) 643 82 21.

Для жителей Малгобекского района:

Номера телефонов подразделений центральной районной больницы — взрослая поликлиника — 8 (873) 462-37-74; 8 (928) 098 25 54; детская поликлиника — +7(8734) 62-41-86; +7(928) 795-74-33

3. СВА Верхние Ачалуки — 8 (963) 399-81-56

4. СВА Нижние Ачалуки — 8 (928) 091-32-80

5. СВА Сагопши — 8 (963) 399-72-19

6. СВА Инарки — 8 (963) 399-82-44

7. СВА Зязиков-Юрт — 8 (963) 399-71-46

Также по возникшим вопросам вы можете обращаться к главному врачу ГБУЗ «МЦРБ» Лилии Хаджи-Бекировне Сампиевой — 8 (963) 174 34 82;

Для жителей Сунженского района:

Телефоны подразделений Сунженской ЦРБ — взрослая поликлиника- 8(800) 444-30-66; 8(928)727-25-79; 8(8734)72-23-02; детская поликлиника — 8(960)435-53-59

3. СВА с. п. Троицкое — 8 (928) 792-46-81

4. СВА с. п. Нестеровское — 8 (928) 799-81-49

5. СВА с. п. Алхасты — 8 (928) 093-22-78

6. ФАП с. п. Берд-Юрт — 8 (928) 793-59-09

7. ФАП с. п. Чемульга — 8 (928) 890-65-28

8. ФАП с. п. Аршты — 8 (928) 918-89-74

По возникшим вопросам вы можете обращаться на горячую линию 8(928)919-03-03 и к главному врачу ГБУЗ «СЦРБ» Фатиме Якубовне Кокурхаевой — 8(928)793-38-19.

Для жителей сельских поселений Галашки, Мужичи, Алкун Сунженского района:

Скорая помощь — 8 8734 72 40 76

Амбулатория — 8 8734 72 40 74

ФАП с. п. н. Галашки — 8 928 092 65 56

ФАП х. Мочиево — 8 928 748 09 86

ФАП с. п. Мужичи — 8 928 094 56 74

ФАП с. п. Алкун — 8 928 799 38 11

Для жителей города Карабулака:

Единый номер 8(800) 201 60 66

Взрослая регистратура — 8 873 444 39 58

Детская регистратура — 8(929) 886 64 07

Скорая медицинская помощь: 8 8734 44 60 03; 8 (928)725 44 08;

8 (928) 725 44 03

Зам гл. врача по л/ч Р. М. Сайнароева — 8 (928) 793 46 93

Зам гл. врача по пол/раб. М. М. Умаева — 8 (928) 092 98 94

Зав. детской консультацией А. К. Ужахова — 8 (928) 798 22 38

Также по возникшим вопросам вы можете обращаться к главному врачу ГБУЗ «КГБ»

З. А-М. Албаковой 8 (928) 299 28 08

Для жителей города Назрани:

Горячая линия 8 (8734)77 05 57; 8 (928) 921 20 90

Регистратура: 8 (928) 921 20 80 8 (8734) 77 05 59

Для жителей города Магаса:

Регистратура: 8 (8734) 55 48 54

Зав. амбулаторией: 8 (8734) 55 48 53.