Незаконная рубка новогодних елок, согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет за собой штраф в размере от 3 тыс. рублей для граждан и до 200 тыс. рублей для юридических лиц. Если же нарушение было совершено с применением автомототранспорта и других видов техники, штраф увеличивается до 4 тыс. рублей для граждан и 300 тыс. рублей для предпринимателей. В случае, если ущерб от незаконной рубки превышает 5 тыс. рублей, нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности. При этом приобретение, хранение, перевозка или сбыт незаконно заготовленной древесины также наказуемы.

До празднования Нового года остается чуть больше трех недель. В России уже началась заготовка елей и других хвойных деревьев для новогодних праздников. Рослесхоз поручил своим департаментам по федеральным округам и всем лесным ведомствам страны усилить надзор за этим процессом.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минприроды Ингушетии, в текущем году вырубка хвойных деревьев в регионе полностью запрещена. В этой связи министерство усилит патрулирование хвойных насаждений с целью пресечения незаконных рубок деревьев хвойных пород для новогодних и рождественских праздников.

Кроме того, будет усилено межведомственное взаимодействие с органами полиции в целях пресечения незаконных рубок деревьев хвойных пород для новогодних праздников и привлечения к ответственности лиц, их совершивших.

Чтобы напомнить о недопустимости незаконных рубок хвойных деревьев для новогодних праздников, а также об административной ответственности за такие нарушения, во всех регионах усиливается профилактическая работа, в том числе с участием местных СМИ. В лесах рекомендовано установить информационные щиты и другие средства наглядной агитации.

Рослесхоз напоминает, что легальная новогодняя елка — это дерево, которое срублено на специально отведенном для этого лесном участке в соответствии с договором, который предприниматель заключает с региональным лесным ведомством. Если человек хочет пойти и срубить в лесу ель самостоятельно, он должен руководствоваться региональным законодательством. В некоторых субъектах Федерации для этого выделяются специальные лесные участки. Например, в Московской, Ленинградской, Свердловской, Архангельской областях. Особенности того, как именно это можно сделать, каждый регион устанавливает самостоятельно.

В Башкирии, Свердловской, Челябинской, Томской и Тамбовской областях, в Красноярском крае, на Алтае и других регионах уже стартовали профилактические мероприятия. Итоги природоохранной кампании будут подведены в конце января.

Перед прошлыми новогодними праздниками лесные инспекторы провели более 42 тысяч рейдов, в ходе которых было выявлено 327 нарушений правил заготовки елей и других хвойных деревьев. Всего же, по данным территориальных подразделений Рослесхоза и региональных лесных ведомств, в предновогодние дни в 2019 году было незаконно срублено почти 10 тысяч деревьев. На нарушителей наложено 98 административных штрафов на общую сумму более полумиллиона рублей. Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Амурской и Иркутской областях.

В Ингушетии, по данным Минприроды РИ, с местным населением проведут беседы и объяснят ответственность за незаконную вырубку хвойных деревьев. Представители ведомства, в том числе, пообщаются с местным населением и расскажут об ответственности.

Тем, кто не представляет новогодние праздники без запаха хвои от настоящей ели, необходимо приобрести так называемый порубочный билет для законной вырубки хвойного дерева. Данный документ может выдать орган местной власти, либо министерство природных ресурсов и экологии. Имея этот документ, можно вырубить аварийные деревья, а также деревья с места будущего строительства.