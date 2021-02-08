Фотофакт

Нет ответа

0

Историческая память — сложная штука. Каждое поколение, переосмысливая ее содержание субъективным взглядом преломленных рефлексий, вносит в нее свои «биты» информации, зачастую мифического характера. «Кто мы, кем были наши предки, можем ли мы ими гордиться, какой негативный опыт прошлого волнует наше подсознание, мешает трезво оценить реальность и ставить верные цели и задачи?» — эти и другие вопросы, клещами впившись в нашу коллективную память, подспудно влияют на наше поведение, культуру, отношение к другим народам...

Еще относительно недавно гражданская война прошлого столетия занимала в исторической памяти ингушского народа серьезную нишу. И немудрено: по некоторым оценкам, в этой жестокой междоусобице сложило головы до четверти нашего взрослого мужского населения (в целом по России — до 8 млн). Сегодня то страшное время принято называть очередной смутой в истории государства, братоубийственной войной. Словосочетание «герои гражданской войны» для слуха нынешнего поколения звучит, если не кощунственно, то бессмысленно — точно.

Для малочисленного ингушского народа, сломя голову устремившегося защищать идеалы «справедливости», о которой он мечтал в течение веков, поддержка новой власти в итоге вылилась в масштабную трагедию. Что мы чувствуем сегодня, переносясь мысленно в прошлое? Что знает сегодняшняя молодежь о той войне, и извлекли ли мы уроки из той национальной трагедии?

Думается, что эта надпись на стеле, установленной в центре города Сунжа в память о жертвах коллективизации, ставшей продолжением кровавой междоусобицы, едва ли даст ответы потомкам на перечисленные вопросы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Преподаватели Северо-Кавказского института искусств провели в Ингушетии мастер-классы по народным инструментам и классическому танцу
«Чистое небо»: «Ростелеком» на Юге перенес в 2020 году с опор в кабельную канализацию более 100 км оптики
Ингушский дзюдоист Акроман Парчиев стал бронзовым призёром Всероссийских соревнований по дзюдо в Екатеринбурге
Ингушские борцы классического стиля Братья Амриевы стали призёрами Первенства Приволжского федерального округа
Эвакуация учащихся в ингушской Сунже связана с проводимыми полицией учениями
Ингушских поисковиков приглашают к участию в международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт»
В онкодиспансере Ингушетии в день открытых дверей 80 человек прошли профилактический осмотр
Спортсмены из Ингушетии заняли призовые места на III Евразийских студенческих играх боевых искусств в Уфе
В Ингушетии эвакуированы учащиеся одной из школ после сообщения о минировании
В Карабулаке в рамках нацпроекта благоустроят «народный стадион»
В одном из сельских поселений Ингушетии ведется строительство нового пешеходного моста через реку Сунжа

Главное

Яндекс.Метрика

 