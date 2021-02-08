Нет ответа

Еще относительно недавно гражданская война прошлого столетия занимала в исторической памяти ингушского народа серьезную нишу. И немудрено: по некоторым оценкам, в этой жестокой междоусобице сложило головы до четверти нашего взрослого мужского населения (в целом по России — до 8 млн). Сегодня то страшное время принято называть очередной смутой в истории государства, братоубийственной войной. Словосочетание «герои гражданской войны» для слуха нынешнего поколения звучит, если не кощунственно, то бессмысленно — точно.

Для малочисленного ингушского народа, сломя голову устремившегося защищать идеалы «справедливости», о которой он мечтал в течение веков, поддержка новой власти в итоге вылилась в масштабную трагедию. Что мы чувствуем сегодня, переносясь мысленно в прошлое? Что знает сегодняшняя молодежь о той войне, и извлекли ли мы уроки из той национальной трагедии?

Думается, что эта надпись на стеле, установленной в центре города Сунжа в память о жертвах коллективизации, ставшей продолжением кровавой междоусобицы, едва ли даст ответы потомкам на перечисленные вопросы.